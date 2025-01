CeFAP: al via il nuovo corso di studi per “Tecnico della produzione di prodotti agroalimentari”

Riconosciuto nell’ambito dalla nuova riforma scolastica con la formula 4+2. Iscrizioni aperte e avvio a settembre 2025. Open day, sabato 1 febbraio, a Codroipo

Il CeFAP è uno degli Enti di formazione protagonista dell’avvio della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 (riforma Valditara) in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro e di conseguire in 4 anni il diploma. Infatti, a partire da settembre 2025, al CeFAP di Codroipo, prenderà il via il nuovo Corso di Studi IeFP per il conseguimento del Diploma di “Tecnico della produzione di prodotti agroalimentari” che offre la possibilità di accedere all’Esame di Stato per conseguire il diploma di maturità dopo soli 4 anni di frequenza e l’accesso diretto al biennio Its con una formazione altamente innovativa richiesta dal mercato del lavoro.

La filiera vede la presenza dell’istruzione tecnica mediante la partecipazione dell’Istituto agrario “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli e dell’Its Academy Alto Adriatico, oltre che del Life Tech Its Academy. Partecipano anche gli enti Effepi Civiform e Fosf.

Il corso CeFAP, dunque, prepara una figura specializzata nella trasformazione di prodotti vegetali e lattiero-caseari, oltre che nella produzione di birra e distillati. Offre elevate opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, grazie a competenze pratiche e teoriche nella gestione dei processi di trasformazione, approvvigionamento, stoccaggio e controllo qualità, che saranno esercitate anche in molta attività di stage presso imprese che collaborano al progetto, come da metodologia consolidata del sistema formativo in grado di offrire una percentuale di assunzione pari a oltre il 97% dei qualificati e diplomati.

Le caratteristiche distintive del percorso formativo includono: potenziamento delle competenze logico-matematiche e di base (STEM); attività laboratoriali e apprendimento in contesto lavorativo (con visite esperienziali e tirocini curricolari); orientamento personalizzato e supporto al percorso individuale; attività congiunte con scuole, imprese e Its; facilitazione dei passaggi all’interno della filiera.

Al termine del corso, gli studenti conseguiranno il Diploma quadriennale di IeFP che dà la possibilità di: accedere direttamente all’Its Academy; accedere direttamente all’Esame di Stato per il diploma di maturità; entrare nel mondo del lavoro; accedere all’Università (previo superamento dell’Esame di Stato).

Open day di presentazione: sabato 1 febbraio 2025, alle ore 10.00, a Codroipo (vicolo Resia 3), con aperitivo finale a cura degli studenti del CeFAP.

Studio Giornalisti

Adriano Del Fabro