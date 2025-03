Guerra Israele-Palestina news del 07.03.2025

Hamas deve rilasciare gli ultimi ostaggi “ora” e restituire i corpi “immediatamente”, questo è “l’ultimo avvertimento”. Così il presidente Usa, Donald Trump, che si è rivolto al ”popolo di Gaza” con toni perentori: “Se tenete degli ostaggi, siete morti”.

“Sto inviando a Israele tutto ciò di cui hanno bisogno per finire il lavoro, nessun membro di Hamas sarà al sicuro se non fate ciò che dico”, ha minacciato ancora il presidente statunitense, in un messaggio pubblicato sul social Truth. Per quanto riguarda i leader di Hamas, “è il momento di lasciare Gaza, finché siete ancora in tempo”.

“Al popolo di Gaza: un bellissimo futuro vi aspetta, ma non se tenete degli ostaggi. Se lo fate, siete morti! Prendete una decisione intelligente. Rilasciate gli ostaggi ora, o ci sarà un inferno da pagare più tardi!”, le parole postate da Trump.

Giovedì il presidente degli Stati Uniti ha anche messo in discussione l’impegno dell’America nei confronti della NATO, prendendo di mira i paesi che, a suo avviso, non spendono abbastanza per la propria difesa