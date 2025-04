Celebrazioni 25 Aprile FESTA DELLA LIBERAZIONE – 1 Maggio FESTA DEI LAVORATORI

Care compagne e cari compagni,

i rischiosi scenari di guerra commerciale globale, i conflitti geopolitici mondiali accompagnati dalla pericolosa corsa al riarmo in tutta Europa e l’avanzata dei nazionalismi e delle destre lascia presagire un tempo difficile per le democrazie del nostro mondo e la compromissione dell’idea di una società costruita su pace, lavoro e giustizia sociale. Una drammatica deriva che travolge anche il nostro Paese con il Governo che ha lanciato un’offensiva politica, sociale e culturale non solo a noi, ma a tutte le forze democratiche della società, che mira a sovvertire i principi della Costituzione antifascista a partire dalla messa in discussione dei valori di libertà e giustizia sociale. Le politiche di destrutturazione e smantellamento del nostro stato sociale, le riforme fiscali, il decreto sicurezza, il collegato lavoro, insieme alla legge dell’Autonomia differenziata, anche se parzialmente indebolita dai rilievi della Corte costituzionale, ed i progetti di riforma su Premierato e Magistratura, vogliono stravolgere nei suoi valori fondanti la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro, ampliando le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali, compromettendo i diritti di cittadinanza, comprimendo le libertà individuali e collettive e riducendo il Paese a 20 piccole patrie tenute insieme dal Premier, solo al comando, senza contrappesi democratici e di ripartizione del potere che oggi rappresentano il Presidente della Repubblica, il Parlamento e l’indipendenza del potere giudiziario.

Di fronte a questa deriva la nostra Organizzazione ha messo in campo una strategia complessiva di mobilitazione e scelta per difendere la democrazia praticandola nelle piazze e nelle urne, attraverso la via referendaria per riconquistare diritti: il diritto ad esistere ed essere cittadini dopo anni che si vive, si lavora e si paga le tasse in questo Paese; il diritto alla dignità del lavoro, combattendo la precarietà, garantendo la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e cambiando il modello di fare impresa che si fonda sulla ricerca del massimo profitto attraverso la riduzione dei diritti e dei salari.

In questo percorso attraverseremo le due date più significative dell’anno per la CGIL, per la storia del Paese e del movimento operaio: la FESTA DELLA LIBERAZIONE , con la celebrazione dell’80° anno della Liberazione dal nazifascismo, e quella DEI LAVORATORI , con le nostre piazze dalle quali si leverà una sola voce: di lavoro si deve vivere e non morire!

La partecipazione delle compagne e dei compagni della Camera del Lavoro, l’impegno di tutti e tutti noi per coinvolgere chi rappresentiamo alle iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio provinciale, il 25 Aprile e Primo Maggio, dovrà essere prioritaria ed anche l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul voto referendario dell’8 e 9 giugno.

i programmi delle celebrazioni del 25 APRILE a Siena

i volantini delle manifestazioni che si svolgeranno nella provincia di Siena del 1° Maggio CGIL CISL UIL

Al voto, al lavoro e alla lotta.

La Segretaria Generale Alice D’Ercole

