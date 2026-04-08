MUSICAMENS 2026, CONCORSO MUSICALE IN TEMA DI SALUTE MENTALE

Funari: Un’occasione per promuovere il valore e la ricchezza dell’inclusione

Roma, 8 aprile 2026 – Torna anche quest’anno il concorso musicale Music@Mens, promosso nell’ambito della V Edizione del “Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, in programma dall’1 al 10 ottobre 2026.

“Cerchiamo canzoni inedite – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – su tematiche dell’inclusione sociale e contro il pregiudizio in salute mentale. Confidiamo nella partecipazione di tanti giovani come nelle passate edizioni, con l’obiettivo di stimolare gli autori a creare prodotti musicali in tema di salute mentale per promuovere messaggi positivi sul valore e la ricchezza dell’inclusione. La musica, con il suo linguaggio universale, diventa uno strumento straordinario per unire e può fare molto per aiutare a combattere i pregiudizi e stimolare riflessioni profonde. Il concorso Music@Mens rappresenta un’occasione importante anche per dar voce a chi spesso non viene ascoltato.”

Si può partecipare gratuitamente fino al 31 luglio consultando il regolamento sul sito https://www.salutementale.net/musicamens-2026/, dove si possono ascoltare le canzoni vincitrici delle edizioni 2024 e 2025.

I finalisti potranno presentare i propri brani esibendosi, anche con base musicale, nella serata di lunedì 5 ottobre 2026 al Teatro Tor Bella Monaca, dove verrà definita la classifica e ci sarà la proclamazione dei tre vincitori.

La premiazione dei primi 3 brani classificati si terrà, nell’ambito della giornata mondiale della salute mentale, la mattina di sabato 10 ottobre 2026 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.