PROSEGUE IL FESTIVAL DEL CO-HOUSING DI ROMA CAPITALE

La stagione dei legami – Contro la solitudine della vita lunga

Teatro Vascello di Roma, domani ore 10.30

Roma, 17 aprile 2026 – La lezione magistrale di Massimo Recalcati e l’anteprima del cortometraggio di Francesco Bruni sono protagoniste del secondo appuntamento pubblico del Festival del Co-Housing di Roma Capitale, previsto per domani, sabato 18 aprile al Teatro Vascello di Roma (Via Giacinto Carini 78). Due sguardi diversi e complementari per approfondire, attraverso la forza del racconto cinematografico e la profondità della riflessione filosofica, uno dei nodi più profondi del nostro tempo: come si vive insieme quando la vita si allunga e cosa può contrastare davvero la solitudine.

La mattinata si apre alle ore 10.30 con la presentazione del cortometraggio “Quando torni?” con il regista Francesco Bruni e le attrici Elena Cotta e Luisa De Santis, seguita dalla proiezione in anteprima. Alle ore 12.00 la lezione di Massimo Recalcati offre una chiave di lettura più ampia sul rapporto tra abitare e convivenza.

Il Festival del Co-Housing prosegue così il suo percorso in città, dopo il successo della giornata inaugurale presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica lo scorso 30 marzo. Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, esce dai luoghi istituzionali per continuare a interrogare la città su come si vive insieme e cosa può contrastare davvero l’isolamento sociale.

Partecipa all’evento al Teatro Vascello l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari.

Ingresso gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti.

Il Festival del Co-Housing proseguirà poi fino al 5 giugno 2026 in tutti e quindici i Municipi di Roma, con quattro format, oltre 50 appuntamenti, circa 600 ore di attività sul campo e circa 1000 partecipanti stimati.