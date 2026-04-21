ARTEVENTO CERVIA: il programma ufficiale della 46° edizione

Preview di Pasqua: dal 4 Aprile al 3 Maggio | Magazzino del Sale Torre

Volo degli Aquiloni sulla Spiaggia di Pinarella: dal 23 Aprile al 3 Maggio

Dopo la preview del weekend di Pasqua, è ora tutto pronto per l’inizio ufficiale di ARTEVENTO – Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma dal 23 aprile al 3 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. La 46° edizione della manifestazione si preannuncia ancora più ricca e articolata, rafforzata da un’importante media partnership con Rai Italia, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Kids, che racconteranno il festival al pubblico nazionale e internazionale.

Il calendario degli eventi di quest’anno abbraccia i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, per un totale di 11 giorni consecutivi, durante i quali la spiaggia di Pinarella di Cervia ospiterà oltre 200 Maestri del Vento da 5 Continenti. Insieme alla Colombia – scelta come Paese d’Onore e rappresentata da Alejandro Uribe del collettivo artistico BIMANA, per la prima volta in Europa e ad ARTEVENTO – giungeranno alle porte meridionali del Parco del Delta del Po anche: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Palestina, Pakistan, Polonia, Scozia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tasmania, Thailandia, Turchia, Ucraina, USA e Vietnam.

L’edizione 2026 del Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo del mondo, che ogni anno richiama a Cervia oltre 800.000 visitatori di ogni età e abilità, presenta un palinsesto di appuntamenti ampio e variegato: la mostra tematica “The Hague Air Gallery – Vento Dipinto” al Magazzino del Sale, la Cerimonia delle Bandiere, laboratori per bambini e adulti, voli diurni giornalieri e 2 voli notturni, tra cui lo spettacolo multidisciplinare “La Notte dei Miracoli”, “Giardini del Vento”, 31 spettacoli di circo contemporaneo, 4 annulli celebrativi realizzati da Filatelia Poste Italiane, puppetry, teatro di figura, il Premio Speciale per Meriti di Volo, l’arrivo della Lampada della Pace di Assisi, una giornata di studio con il Ministero Italiano della Cultura, musica dal vivo, danza, letture, presentazioni di libri, visioni cinematografiche a energia solare, Kite Aerial Photography, tributi ai pionieri del volo, incontri e tavole rotonde sui temi dell’ambiente, della pace, dell’inclusione e dell’accessibilità.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale della manifestazione, l’Assessora a Turismo, Commercio, Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni ha dichiarato: “Iniziative come ‘Artevento’ a Cervia rappresentano in modo esemplare la capacità della nostra Riviera di trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove arte, natura e partecipazione si intrecciano dando vita a esperienze uniche. Gli aquiloni che riempiono il cielo diventano simboli di creatività e libertà, in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo e di valorizzare il litorale attraverso un evento diffuso e riconoscibile, ormai consolidato nella nostra tradizione. Un festival così longevo e internazionale, che quest’anno celebra la sua 46^ edizione con oltre 200 artiste e artisti provenienti da più di 50 Paesi, conferma quanto l’Emilia-Romagna sia una destinazione dinamica e attrattiva, in grado di ospitare eventi di grande qualità culturale e rilevanza turistica. I temi scelti per questa edizione – dalla celebrazione di San Francesco al dialogo con il Giappone, fino al legame con la letteratura e il circo contemporaneo – restituiscono una visione ampia e inclusiva, che unisce tradizione e innovazione, e richiamano, anche attraverso i linguaggi dell’arte, i valori del dialogo e della pace. Come Regione continuiamo a sostenere appuntamenti che, come ‘Artevento’, rafforzano l’identità dei territori e contribuiscono allo sviluppo di un turismo esperienziale, sostenibile e internazionale.”

Sotto la direzione artistica di Caterina Capelli, Artevento ha incrementato le collaborazioni sul territorio promuovendo il Festival Internazionale dell’Aquilone come una Eccellenza della Regione Emilia-Romagna e ottimizzandone le potenzialità promozionali e turistiche attraverso un dialogo creativo con comuni e amministrazioni. Tra le numerose collaborazioni, ARTEVENTO è lieta di annunciare l’avvio di un dialogo con il Comune di Forlì. In conferenza stampa, l’Art Director Caterina Capelli ha affermato: “Il dialogo con l’amministrazione forlivese intende fare dell’aquilone non solo il paradigma di percorsi espositivi, didattici e formativi, ma anche il simbolo di uno slancio alla ricoperta di spazi di rara bellezza che tornano ad essere ammirabili dalla comunità sotto una diversa prospettiva, nel contesto del progetto ministeriale del Centro di Formazione sull’Arte del Volo in un rimando fra passato e futuro, eccellenze italiane ed esotiche tradizioni.”

Quest’anno, Capelli mira alla realizzazione di un’edizione indimenticabile, ideando l’intero programma attorno alla parola chiave Wonder, giocando con il suo doppio significato di provare meraviglia e porsi delle domande. Da questa visione è nato il processo di selezione degli ospiti e dei contenuti del festival per festeggiare l’arte, l’autenticità, le tradizioni dal mondo, la contaminazione tra linguaggi performativi diversi, la ricerca e i capisaldi della nostra cultura.

Tutte le iniziative si ispirano al claim “Fratello vento”, fil rouge che unisce i 4 grandi temi dell’edizione: gli 800 anni dalla morte di San Francesco; i 100 anni dal Premio Nobel per la Letteratura conferito nel 1926 alla poetessa sarda Grazia Deledda; i 160 anni di relazioni fra Italia e Giappone e il 40° anniversario del gemellaggio tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Ibaraki, in Giappone; la liaison tra la Capitale dell’Aquilone e il Circo Contemporaneo grazie alla collaborazione di ATER Fondazione.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL: GLI HIGHLIGHTS

Le prime due giornate, quelle di giovedì 23 e di venerdì 24 aprile, introducono il pubblico allo storico format del Festival con voli liberi sulla spiaggia a partire dalle 10.00 del mattino, spettacoli di volo acrobatico a ritmo di musica come lo Sport Kite Show e la rassegna “L’altra metà del cielo”, dedicata alle artiste donne che quest’anno prendono parte alla manifestazione. Un avvio che accompagna progressivamente il pubblico verso il primo grande weekend di ARTEVENTO.

Sabato 25 aprile, primo ponte festivo e giornata che include il primo volo notturno dell’edizione, rappresenta, infatti, uno dei momenti centrali di quest’anno, dedicata alla celebrazione del primo tema dell’edizione, ovvero la ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco, in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi. “Fratello vento” diviene il titolo del volo collettivo in programma nell’area centrale, dedicato alla presentazione delle opere ispirate al tema di San Francesco e al Cantico delle Creature, per celebrare insieme la meraviglia del creato e una madre terra cui rivolgersi con rispetto e devozione.

Tra gli appuntamenti più simbolici e attesi, la Parata delle Creature – Kite Puppet Streat Theater Show, presentata per la prima volta in Europa in collaborazione con l’equipe colombiana BIMANA, Special Guest della 46° edizione e nuovo partner di ARTEVENTO nella promozione di un’originale fusione tra arti visive e performative, diretta dal designer Alejandro Uribe, rinomato maestro degli effetti speciali. La colorata performance immersiva coinvolgerà il pubblico nelle suggestive movenze di grandi puppet tridimensionali nati dall’originale intuizione di fondere il mondo delle 3D air creations e quello del teatro di figura. La Parata vedrà ben 4 repliche: 26 aprile, 1, 2 e 3 maggio.

A seguire, è previsto un altro momento storico: la consegna del Premio Speciale per Meriti di Volo 2026 a Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e organizzatore dal 1995 della Marcia per la Pace. Dopo la premiazione, Lotti presenterà in anteprima il suo libro “La PerugiAssisi. Quando la pace si fa storia“, seguito da un firmacopie.

L’intera giornata intreccia arte, spettacolo, spiritualità e impegno civile, culminando alle ore 21.00 con il volo notturno “Bussa al cielo e ascolta il suono”, in memoria di Peter Lynn, una delle figure più influenti nella storia del volo di questo secolo, scomparso l’11 Aprile e al quale ARTEVENTO dedica la sua 46esima edizione. Pionieristico inventore del soft kite tridimensionale negli anni ‘80, “padre del moderno power kiting” del kite surf e dell’aquilonismo da trazione moderno, detentore di numerosi Guinness World Record e affezionato estimatore del Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia. Il visionario ingegnere neozelandese verrà celebrato con un display delle sue iconiche piovre lunghe fino a 45 metri, proiezione di documenti inediti e un concerto dal vivo della cantante soul e R’n’b Ariane Diakite.

Inoltre durante la stessa serata, ARTEVENTO completa la sua dedica a San Francesco con l’arrivo della Lampada della Pace di Assisi, simbolo del “sogno universale della fraternità e dell’amicizia sociale” e trasformando il Festival in una tappa del Giro d’Italia per la Pace.

Per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 18.00, presso la reception di ARTEVENTO, il pubblico potrà procurarsi il 1° annullo postale celebrativo dell’edizione realizzato da Filatelia Poste Italiane, dedicato proprio a San Francesco.

Il Festival prosegue domenica 26 aprile, altra giornata chiave dell’edizione poiché interamente dedicata ai 160 anni di relazioni fra Italia e Giappone, al 40° anniversario del gemellaggio tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Ibaraki e al progetto sviluppato dall’ICPI del Ministero Italiano della Cultura su ARTEVENTO, riconosciuto dal 2023 come uno spazio di interesse per le etnografie. Nell’ambito del progetto ministeriale sui “testimoni viventi”, per la prima volta ARTEVENTO diventa “campo fisico” di studio per gli specializzandi del Corso di Demoetnoantropologia dell’Università di Perugia che, per l’occasione, faranno visita al festival.

Oltre che attraverso la Cerimonia delle Bandiere, in programma alle ore 11.00 nell’Area delle Esibizioni, e il secondo annullo di Filatelia Poste Italiane, il tema sarà affrontato con uno speciale approfondimento dedicato a Malcolm Goodman, anche conosciuto come The Kiteman (UK). Ospite del festival dalle sue prime edizioni, Goodman viene omaggiato per aver dedicato gran parte della vita alla cura della prestigiosa collezione oggi in mostra al Kunsthal Museum di Rotterdam.

Nell’ambito dei gemellaggi promossi da ARTEVENTO, il programma della 46° edizione è storicizzato anche dalla prestigiosa partecipazione del team in rappresentanza del Layang-Layang Museum di Jakarta, primo museo degli aquiloni dell’Indonesia, fondato nel 2003 da Endang Ernawati, seconda Special Guest 2026. Esposte per tutta la durata del festival nell’ambito dell’allestimento Layang-Layang Kite Museum Display alla tenda Museo dell’Aquilone on the Beach (Fiera del Vento ingresso Nord) le opere della Signora degli Aquiloni decolleranno Domenica 26 aprile, alle ore 16.30, nell’ambito di un omaggio alla tradizione di Jakarta che include anche gli interventi di teatro danza del performer Radit Puspoyo.

Altro highlight della giornata l’omaggio al Maestro Mikio Toki, principale interprete dell’arte della costruzione dell’aquilone edo, modello tradizionale della città di Tokyo. In merito, si terrà l’incontro sul progetto ministeriale dedicato ad ARTEVENTO con il Professor Daniele Parbuono dottore di ricerca in etnologia e antropologia dell’Università di Perugia, la Dott.ssa Cinzia Marchesini, funzionaria dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e la Dott.ssa Patrizia Cirino, funzionaria Direzione Musei Emilia-Romagna. Seguirà la presentazione della delegazione giapponese e il volo delle opere dei Maestri Makoto Ohye, Yoh Yasuda e Akio Takeda, nell’area centrale.

Inoltre, quest’anno, proprio per omaggiare i Paese del Sol Levante, i laboratori didattici per bambini propongono la rivisitazione dell’aquilone Jakko-dako, simbolo della tradizione giapponese.

I festeggiamenti sulla spiaggia si sviluppano senza interruzioni dal 27 al 30 aprile, mantenendo vivo il programma con voli continuativi, incontri e laboratori. In particolare, dal 27 al 29 aprile, presso la Fiera del Vento Nord si svolge “Fratello Vento” sewing kite workshop, corso di costruzione per adulti con macchina da cucire a cura di Alicja Szalska in collaborazione con Righi per Cucire. Il corso si tiene esclusivamente su prenotazione.

Info su: https://artevento.com/laboratori/.

Giovedì 30 aprile è una giornata speciale, poiché tutti gli aquilonisti partecipanti al Festival faranno visita al Magazzino del Sale di Cervia, dove è allestita la mostra inedita “The Hague Air Gallery – Vento Dipinto”, inaugurata il 4 aprile e che presenta, per la prima volta in Italia, una collezione di aquiloni storici di modello giapponese edo dipinti da artisti olandesi negli Anni ’80. L’esposizione, che si avvale del Patrocinio dell’Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi, sarà visitabile gratuitamente fino al 3 maggio.

Per il tema del centenario del Premio Nobel per la Letteratura conferito nel 1926 a Grazia Deledda, la giornata di riferimento è venerdì 1° maggio, secondo ponte festivo che introduce il pubblico all’ultimo weekend della manifestazione. L’omaggio alla “poetessa del vento”, prima e unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura, s’intreccia con gli 80 anni dal diritto di voto alle donne in Italia. Deledda verrà commemorata dall’annullo postale di Filatelia Poste Italiane – 3° annullo dell’edizione, distribuito dalle 10.30 alle 18.30 presso la reception di ARTEVENTO – e dall’incontro, alle ore 11.30, con Grazia Madesani Deledda, nipote della scrittrice che ne celebrerà il ricordo attraverso delle letture a cura dell’Associazione Grazia Deledda una Nobel a Cervia.

Sabato 2 maggio è il giorno riservato al connubio tra gli aquiloni di ARTEVENTO e il circo contemporaneo. Grande novità di quest’anno è la Flying Circus Arena, area performativa dedicata al circo contemporaneo, alla magia e al teatro fisico. Con una programmazione curata da SIC – Stabile di Innovazione Circense e ARTEVENTO, l’Arena consolida, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra ATER Fondazione e il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia. Collocata nel cuore del Villaggio del Festival sulla spiaggia, ospiterà una rassegna articolata in due weekend di spettacoli – dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio – con oltre 30 repliche di 5 titoli, tra cui 2 anteprime assolute firmate da Circo El Grito • Costantini.

Nel pomeriggio, il Festival celebra i 140 anni di Gambettola Carnevale della Romagna attraverso l’incontro con l’artista Anton Roca, direttore della Scuola della Cartapesta e anima della residenza per artisti del festival. Noto in ambito europeo ed internazionale con mostre in Spagna, Italia, Ungheria, Francia e Canada, Roca accoglie l’invito di ARTEVENTO di sviluppare un percorso residenziale per i suoi artisti e li guida nella creazione di un’opera event specific per l’attesa e iconica Notte dei Miracoli, in programma alle ore 21.00. Il secondo volo notturno della 46° edizione sarà, ancora una volta, dedicato a Peter Lynn con la Parata delle Creature sotto le stelle, il ritorno sul palco di ARTEVENTO della cantante Ariane Diakite, protagonista della serata con la sua straordinaria voce, l’intervento dell’artista Doghead in rappresentanza di Mutoid Waste Company, e le immagini trasmesse da Cinema du Desert, cinema mobile ad energia solare, in collaborazione con l’Associazione Bambini nel Deserto ETS.

Il gran finale sarà domenica 3 maggio con una programmazione che raccoglie e restituisce al pubblico tutta l’energia e la varietà che hanno caratterizzato questa edizione speciale. Tra gli appuntamenti da non perdere, alle ore 10.30 nell’Area delle Esibizioni la premiazione della Cervia’s Cup – Campionato Italiano di Volo Acrobatico a cura di STACK Italia, momento conclusivo della competizione con protagonisti i migliori piloti internazionali.

Nel pomeriggio, tra i vari momenti conclusivi, i riflettori saranno puntati su una delle attrazioni imperdibili di quest’anno: la suggestiva tradizione del volo della Thailandia torna eccezionalmente ad ARTEVENTO grazie alla presenza dell’originale Association of Thai and International Kite che, nell’area centrale, porterà l’esibizione della suggestiva tradizione del “corteggiamento fra aquiloni” chula & pakpao.