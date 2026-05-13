Giro di Sicilia, taglio del nastro della XXXV rievocazione storica

Oltre duecento equipaggi alla scoperta del patrimonio dell’Isola

Il presidente del Veteran car club Panormus, Auccello:

“Prima tappa sarà verso la Magna Grecia”

Palermo – Rombo di motori stamattina in piazza Verdi, a Palermo, per il taglio del nastro del Giro di Sicilia 2026, la XXXV edizione che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Davanti a centinaia di turisti e a una folla di ammiratori, più di 200 auto d’epoca, provenienti da varie parti d’Italia, Europa, America e Giappone, sono partite per un tour alla scoperta del patrimonio artistico e culturale dell’Isola.

Lasciata Palermo, la leggendaria carovana automobilistica, che unisce il fascino della tradizione dei motori all’innovazione della sostenibilità ambientale, si dirigerà verso la costa toccando Capaci e Partinico, con una sosta alla Cantina Borbonica.

Il percorso della prima tappa prosegue verso la provincia di Trapani: dopo Alcamo, gli equipaggi raggiungeranno lo straordinario Tempio di Segesta per un’esclusiva visita culturale. Il programma pomeridiano entrerà nel vivo della competizione tecnica con l’avvio delle attesissime prove cronometrate nel territorio di Partanna, per poi raggiungere Selinunte.

Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), inserito nel Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano) e patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture, dall’Anci e da Città dei motori.

A guidare il museo viaggiante anche quest’anno sarà Antonino Auccello, presidente del Veteran Car Club Panormus e consigliere federale Asi, Automotoclub storico italiano.

Palermo, 13 maggio ’26

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Giuseppina Varsalona