Troina: arte, legalità e ricerca nel cuore dei Nebrodi

Non più solo un borgo storico, ma un laboratorio a cielo aperto dove la memoria medievale dialoga con il turismo internazionale e la gestione etica del territorio. Troina si conferma oggi uno dei poli culturali più dinamici della Sicilia, grazie a una strategia che unisce il Sistema Museale cittadino, la collaborazione con università internazionali (come Cambridge) e un modello virtuoso di gestione ambientale.

Gli spazi museali sono inseriti nel percorso tracciato dalla Rete dei Musei promossa da ANCI Sicilia, volta a connettere i territori dell’Isola attraverso la condivisione di buone pratiche e la valorizzazione del patrimonio.

Mappa degli itinerari

Per guidare il visitatore attraverso i secoli, l’offerta culturale è stata strutturata in tre percorsi tematici:

Percorso Normanno (Il Museo Diffuso): un itinerario tra i vicoli medievali punteggiato da 10 pannelli in maiolica che narrano le gesta degli Altavilla. Partenza dal centro storico verso la Torre Capitania, cuore politico dell’antica capitale.

Percorso della Memoria (XX Secolo): Focalizzato sul Palazzo Pretura e la mostra permanente di Robert Capa, per rivivere lo sbarco in Sicilia e la battaglia di Troina attraverso gli occhi del più grande fotoreporter del ‘900.

Percorso dei Tesori d’Arte: Visita alla Pinacoteca Gaetano Zito, dove il celebre ritratto di Papa Paolo III Farnese di Tiziano dialoga con le sculture lignee locali e le opere della grande pittura barocca.

Un’offerta museale di respiro internazionale

Il cuore dell’offerta culturale troinese si snoda tra la storia antica e il fotogiornalismo moderno:

Museo Robert Capa: All’interno di Palazzo Pretura si trova la mostra “Fragments of War in Sicily”: espone 62 scatti del celebre fotoreporter che documentò la battaglia del 1943, restituendo l’umanità dei volti locali.

Pinacoteca Gaetano Zito: Custodita nella Torre Capitania, ospita l’unico dipinto attribuito a Tiziano Vecellio presente nel Sud Italia (il ritratto di Papa Paolo III Farnese), affiancato da maestri come Schellinks e Finoglio.

Archeologia e storia normanna: Dalla collaborazione con l’Università di Cambridge nell’Antiquarium, fino al Museo diffuso con le maioliche di Sandro Impellizzeri che narrano le gesta degli Altavilla lungo i vicoli del borgo.

Oltre la cultura: innovazione e legalità

Troina punta sulla vivacità sociale e scientifica ospitando un distaccamento dell’Università di Catania e l’eccellenza dell’IRCCS Oasi Maria Santissima. Sul fronte ambientale, l’Azienda Speciale Silvo-Pastorale gestisce oltre 4.200 ettari di terre pubbliche sottratti alla criminalità e restituiti alla comunità attraverso modelli sostenibili.

Il sindaco Alfio Giachino

“Ormai, in maniera strutturale, i poli museali troinesi sono uno dei punti di forza dell’offerta turistico culturale della nostra città. Con una logica che parla al presente, ma guarda necessariamente al lungo periodo, siamo riusciti, anche in un contesto di area interna come il nostro, a creare le condizioni per tenere aperti i musei tutti i giorni per tutto l’anno. Si tratta di poli museali con allestimenti ed esposizioni di altissimo livello”.

Informazioni utili e orari di apertura

Il Sistema Museale di Troina (Museo Robert Capa, Pinacoteca Civica e Antiquarium) è visitabile secondo i seguenti orari:

Dal martedì alla domenica: ore 09:30 – 13:00 | ore 15:30 – 19:00

Lunedì: Chiuso al pubblico (eccetto festivi o su prenotazione per gruppi)

Ticket Unico: È possibile acquistare un biglietto integrato per l’accesso a tutti i siti del polo museale.

Carla Muliello, addetto stampa ANCI Sicilia