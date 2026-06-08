Siena: arrestato uomo per spaccio e sequestrata ingente quantita’ di droga

Siena. La Polizia di Stato arresta un uomo di 41 anni residente nel senese, e sequestra più di un chilo di hashish, mezzo chilo cocaina e una pistola per il lancio di gel al peperoncino.

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un uomo di 41 anni, cittadino straniero, residente nella provincia di Siena, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’attività di controllo mirata finalizzata alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme ai colleghi della Squadra Mobile hanno fermato alle porte della città un’autovettura per accertamenti.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno notato la presenza di una pistola per il lancio di gel al peperoncino all’interno del marsupio del conducente, circostanza che li ha indotti ad approfondire i controlli.

A seguito di perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti circa 108 grammi di hashish, 110 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e ulteriore materiale ritenuto funzionale all’attività di confezionamento e distribuzione della droga.

A quel punto le verifiche sono state estese ad un locale nella disponibilità dell’uomo, situato nel quartiere di San Miniato.

Al suo interno, nascosti in diversi punti, sono stati rinvenuti oltre un chilo di hashish, suddiviso in panetti e involucri, nonché ulteriore cocaina per oltre 320 grammi complessivi.

Nello stesso contesto sono state inoltre sequestrate altre bilance elettroniche di precisione.

Considerata la quantità delle sostanze rinvenute e gli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa, dai quali è emersa anche una condanna per reati specifici, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.

L’arresto è stato successivamente convalidato dalla Autorità Giudiziaria che ha disposto di la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.