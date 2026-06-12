“La sostenibilità ci sta a cuore”: il messaggio di Anter e delle nuove generazioni lanciato dal Campidoglio

Ieri a Roma, nell’Aula Giulio Cesare, alla presenza di istituzioni, addetti ai lavori e studenti, si sono tenute le premiazioni del contest nazionale che vuole sensibilizzare bambini, ragazzi e famiglie sull’importanza delle energie rinnovabili. Il concorso ha coinvolto 6.486 studenti provenienti da tutta Italia.

Un cuore formato dai bambini provenienti da tutta Italia, che hanno animato e partecipato al contest Aga 2026, realizzato direttamente in piazza del Campidoglio. E’ il messaggio che parte da Roma e arriva in tutte le regioni d’Italia, lanciato dall’Associazione nazionale tutela energie rinnovabili durante la cerimonia di premiazione degli Anter Green Awards 2026. Parliamo del progetto educativo ideato con l’obiettivo di avvicinare studenti e scuole ai temi dell’energia pulita, dell’efficienza energetica e della transizione verso un futuro alimentato da fonti rinnovabili.

Ieri, a Roma, al Campidoglio, si è tenuta la cerimonia per celebrare le classi vincitrici del contest nel quale veniva chiesto agli studenti di tutta Italia di elaborare un video dalla durata di un minuto. Momento conclusivo del progetto formativo Il Sole in Classe. Le tematiche da seguire sono state suddivise per area geografica e riflettono le diverse fonti energetiche: solare per il nord Italia, idroelettrico per il centro Italia, eolico per il sud Italia. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza delle energie rinnovabili.

Prima di ritrovarsi tutti nella sede del Comune di Roma Capitale, i bambini si sono radunati davanti piazza del Campidoglio per scattare una foto nella quale veniva rappresentato un cuore. Un messaggio per ribadire l’importanza della sostenibilità ambientale ed energetica.

“Oggi Anter lancia un nuovo progetto, come naturale prosecuzione de ‘Il Sole in Classe’ – commenta il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. In questi anni tanti genitori ci hanno raccontato dell’entusiasmo dei bambini una volta tornati a casa dopo avere partecipato alle nostre lezioni di sostenibilità. E così ci siamo chiesti come potere estendere anche a tutta la famiglia le emozioni dei bambini. La risposta è stata il progetto ‘Noi Piccoli Ambasciatori’ che oggi abbiamo l’onore di lanciare direttamente dalla Capitale a tutte le scuole d’Italia. Il bambino, tornando a casa, diventerà un ambasciatore di Anter grazie a una speciale piattaforma, attraverso la quale potrà relazionare ai familiari la lezione imparata la mattina a scuola. E grazie ai nostri piccoli ambasciatori siamo convinti di potere aiutare ancora di più il nostro pianeta”.

Le classi vincitrici sono state poi celebrate nell’Aula Giulio Cesare, alla presenza della presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli. Tra gli ospiti anche Marco Gisotti, giornalista impegnato nella sostenibilità, Rosalba Giugni presidente di Marevivo, gli ambasciatori di Anter, il direttore dell’Associazione, Lohengrin Becagli, il consulente alle relazioni istituzionali Antonio Rancati, e il presidente di Nwg Energia Massimo Casullo. Le classi premiate sono state accompagnate da sindaci e assessori dei rispettivi territori.

“Il successo degli Anter Green Awards conferma il valore di un’iniziativa che promuove temi fondamentali come l’ambiente, le energie rinnovabili e la sostenibilità. L’impegno delle scuole e dei giovani dimostra come la consapevolezza ambientale possa tradursi in azioni concrete e buone pratiche capaci di incidere positivamente sul futuro del pianeta. Un percorso pienamente coerente con il lavoro che Roma Capitale sta portando, anche attraverso iniziative come l’incontro ‘Pianeta Acqua’ realizzato lo scorso marzo con Jeremy Rifkin. Per questo l’edizione 2026-2027 dei Blue Awards avrà una dimensione nazionale, coinvolgendo almeno una Città dell’Acqua per ciascuna regione italiana, con l’obiettivo di celebrarne la conclusione nel marzo 2027 in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

In totale il contest, promosso con il supporto di NWG Energia e NWG Italia, ha coinvolto 68 scuole, 355 classi e 6.486 studenti provenienti da tutta Italia. A vincere il concorso generale, dopo le votazioni della cittadinanza, è stato l’Istituto comprensivo di Cariati – scuola primaria G. Di Napoli (Cariati, CS). Secondo posto per l’Istituto Comprensivo di Zevio (VR) – Scuola Secondaria di I grado Altichiero da Zevio, terzo posto per l’Istituto Comprensivo Ascoli Centro – D’Azeglio – Scuola Primaria Malaspina. In totale sono state dieci le scuole che hanno ottenuto un riconoscimento nella classifica generale. I premi sono stati messi a disposizione da NWG Energia.

“Gli Anter Green Awards rappresentano il naturale completamento del percorso educativo che Anter realizza ogni anno nelle scuole italiane con ‘Il Sole in Classe’ – aggiunge il direttore Becagli -. Vedere migliaia di studenti trasformare conoscenze, idee e sensibilità ambientale in contenuti creativi capaci di coinvolgere oltre 16 mila cittadini è il segnale più concreto del valore di questo progetto. Il nostro obiettivo non è soltanto sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità, ma renderli protagonisti attivi del cambiamento e ambasciatori di una cultura più attenta all’ambiente e al futuro delle comunità”.

Accanto ai riconoscimenti assegnati dal pubblico, sono state individuate anche 3 scuole vincitrici del Premio della Giuria di Qualità: una per il Nord, una per il Centro e una per il Sud Italia. Gli elaborati sono stati valutati considerando creatività, efficacia comunicativa, partecipazione attiva degli studenti e capacità di affrontare in modo concreto i temi dell’energia pulita e della tutela ambientale. Il premio della critica per il Nord Italia è andato all’Istituto comprensivo Montecchio – scuola primaria De Amicis (RE). Quello per il Centro Italia è andato all’Istituto comprensivo Ascoli Centro D’Azeglio – scuola primaria Malaspina (Ascoli Piceno), quello per il Sud Italia all’Istituto comprensivo G. Pitrè di Castellammare del Golfo (TP). In questo caso premi dedicati alle tre scuole selezionate dalla Giuria di Qualità sono stati offerti da NWG Italia. Ricordiamo che il contest è stato promosso con il supporto di NWG Energia e NWG Italia che ormai da anni scelgono di investire concretamente nell’educazione delle nuove generazioni.

“Come società benefit siamo orgogliosi di premiare anche quest’anno le scuole vincitrici degli Anter Green Awards – commenta Massimo Casullo, presidente di Nwg Energia -. Istituti che hanno dimostrato sensibilità, interesse e attenzione verso temi fondamentali per il futuro, affrontandoli con partecipazione e competenza. A tutte le scuole va il nostro più sincero apprezzamento per l’impegno dimostrato. Il futuro si costruisce lavorando insieme con coraggio e determinazione, mettendo in campo ciò che impariamo ogni giorno grazie alle sinergie virtuose fra istituzioni, aziende e associaizoni”.

Roma, 12 giugno 2026