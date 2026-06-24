I SUONI E LE VOCI DEL VIETNAM INAUGURANO LA STAGIONE ESTIVA DEL TEATRO MASSIMO DI PALERMO.

Il 28 e 29 giugno la Sala Grande accoglie i suoni e le voci dell’Hồ Gươm Opera di Hanoi che porta per la prima volta la sua musica in una Fondazione lirica italiana. Un incontro ravvicinato tra il nostro grande repertorio d’opera e strumenti millenari come il litofono e il monocordo.

Palermo, 24.06.2026. Saranno i concerti della Hồ Gươm Opera di Hanoi in collaborazione con l’Orchestra del Teatro Massimo a inaugurare, il 28 e 29 giugno, alle 21.00 la stagione estiva della Fondazione Teatro Massimo, un ponte culturale che unisce il repertorio lirico italiano alle melodie tradizionali vietnamite e costituisce il secondo capitolo dello scambio avviato nel settembre 2025 con la tournée della compagine palermitana ad Hanoi.

Il 28 giugno, il concerto proporrà una formazione congiunta di musicisti della Hồ Gươm Opera e dell’Orchestra del Teatro Massimo. Sul podio salirà il maestro Alberto Maniàci che rinnova così un legame speciale con il progetto dopo aver guidato con successo la tournée del Teatro Massimo ad Hanoi nel 2025. Maniàci, già allievo di Riccardo Muti nella sua prestigiosa Opera Academy, guiderà un programma che propone un cortocircuito inedito: le arie più famose di Verdi, Donizetti e Mascagni dialogheranno con le melodie tradizionali asiatiche.

Il repertorio d’opera italiano sarà affidato alle voci dei soprani Đào Tố Loan, Bảo Yến, Gemma Nguyễn e del tenore siciliano Pietro Adaini.

A evocare le atmosfere dell’Asia saranno invece i solisti degli strumenti tradizionali millenari: i maestri Tất Nghĩa e Thu Trang al monocordo e la solista Bích Ngọc al litofono. Strumento dalle origini millenarie, il monocordo (Đàn Bầu), è dotato di un’unica corda pizzicata e di un’asta flessibile per modularne la tensione, produce un timbro profondo, lirico e altamente espressivo, capace di spaziare su oltre tre ottave. Dialogherà con lui il litofono (Goong Lu), tra i più primitivi strumenti dell’umanità e originario degli Altipiani Centrali del Vietnam, è composto da lastre di pietra di diverse dimensioni che, percosse, ricreano il suono ancestrale dei gong.

Domenica 29 giugno, sempre in Sala Grande alle 21.00, sarà l’Orchestra tradizionale vietnamita della Hồ Gươm Opera l’unica protagonista di un concerto incentrato sul patrimonio musicale vietnamita, arricchito da omaggi alla canzone classica italiana. L’Orchestra, composta da talenti formati nelle più alte accademie del Paese, guiderà gli spettatori alla scoperta del proprio patrimonio nazionale tra flauti di bambù, lo xilofono T’rưng e i tamburi. Non mancherà un omaggio speciale all’Italia con riletture sorprendenti di canzoni popolari e un brano intitolato Palermo Melica, un vero e proprio ringraziamento in musica alla città. Biglietti da 12 a 35 euro.

Info: https://www.teatromassimo.it/event/ho-guom-opera-e-teatro-massimo/

COMUNICATO STAMPA al link

FOTO al link

Giovannella Brancato

Responsabile Ufficio Stampa

Fondazione Teatro Massimo

+39 340 8334979

stampa@teatromassimo.it

il soprano Bảo Yến il direttore d’orchestra AlbertoManiaci

La Fondazione Teatro Massimo, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ha sostituito il precedente D.Lgs. 196/03 “Codice Privacy”. A tal proposito le ricordiamo che il presente messaggio e gli eventuali suoi allegati sono di natura aziendale, prevalentemente confidenziale e sono visionabili solo dal destinatario di posta elettronica. La risposta o l’eventuale invio spontaneo da parte sua di e-mail al nostro indirizzo potrebbero non assicurare la confidenzialità. I messaggi possono essere presi in visione da altri soggetti appartenenti a Fondazione Teatro Massimo, oltre al sottoscritto, per finalità di sicurezza informatica, amministrative e allo scopo del continuo svolgimento dell’attività aziendale. Qualora questo messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di cancellarlo dal suo sistema e le chiediamo di volercene dare cortesemente comunicazione. Ad ogni modo, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’artt.15-21 del GDPR, ed in particolare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, oltre ad ottenere la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati personali per motivi legittimi. Per consultare l’informativa relativa alla raccolta e al trattamento dei dati che la riguardano può collegarsi all’indirizzo http://www.teatromassimo.it/privacy-policy.html

Se non desidera più ricevere i comunicati stampa del Teatro Massimo, faccia click qui per cancellarsi dalla lista dei contatti