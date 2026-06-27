Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, corsa contro il tempo per i soccorsi

Corsa contro il tempo in Venezuela, alla ricerca dei dispersi dopo le due violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3300 feriti. Mentre le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà, nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. In molte aree, le operazioni procedono a rilento e la popolazione lamenta la carenza di interventi e coordinamento. A La Guaira, la zona più colpita dal sisma, i cittadini cercano di rimuovere le macerie con ogni mezzo. Jorge Rodriguez, presidente dell’assemblea nazionale, ha reso noto che il sisma ha danneggiato 1.400 edifici.

Situazione critica in molti ospedali, in particolare tra Caracas e La Guaira: diverse strutture sono alle prese con carenze di acqua, antibiotici, soluzioni per flebo, anestetici. Intanto, nelle ultime ore, lo United States Geological Survey ha segnalato una nuova scossa di magnitudo 4.7 sulla costa settentrionale del paese.