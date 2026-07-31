Segesta: grandi applausi per “Lisistrata”

Lisistrata con la regia di Serena Sinigaglia nello splendido scenario del teatro di Segesta. Lo spettacolo, nella traduzione di Nicola Cadoni, adattamento Emanuele Aldrovandi e Serena Sinigaglia, regia di Serena Sinigaglia vede protagonista Lella Costa, Lisistrata sacerdotessa della pace, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini (le tre vecchie Stratillide, Nicodice, Rodippe), Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi (i tre vecchi Dracete, Filurgo e Strimodoro). Lo spettacolo ha entusiasmatato la cavea di Segesta,il pubblico interessato ha partecipato con grande simpatia allo spettacolo con applausi a scena aperta.

Lisistrata è una delle commedie più famose di Aristofane, rappresentata per la prima volta ad Atene nel 411 a.C. L’opera è celebre in tutto il mondo per il suo tema centrale: uno sciopero del sesso ideato dalle donne greche per costringere gli uomini a firmare la pace.

Il nome stesso della protagonista, Lisistrata, significa letteralmente “colei che scioglie gli eserciti”.

La vicenda si svolge ad Atene durante la devastante guerra del Peloponneso contro Sparta. Stanca di vedere la propria città logorata dal conflitto, Lisistrata convoca un’assemblea segreta con le donne di tutte le poleis greche. Convince le donne a rifiutarsi ai propri mariti finché non cesseranno le ostilità.

Le donne anziane occupano l’Acropoli di Atene per bloccare il tesoro dello Stato, impedendo così il finanziamento della guerra.

I vecchi della città tentano invano di assaltare l’Acropoli con il fuoco, ma vengono respinti a secchiate d’acqua.

Logorati dall’astinenza forzata ed esasperati dal desiderio, gli ambasciatori delle varie città cedono e firmano finalmente la pace.