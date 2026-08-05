San Casciano dei Bagni: potenziati servizi di accoglienza

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Comune di San Casciano dei Bagni, 5 agosto 2026

Servizi e accoglienza potenziata a San Casciano dei Bagni: da oggi attive nuova area camper e nuovo parcheggio, in arrivo colonnina di ricarica per auto elettriche

A San Casciano dei Bagni è ora attiva la nuova area camper “Salvatore Raciti”, completamente automatizzata, con cinque piazzole attrezzate e servizi dedicati. Entra in funzione anche il parcheggio a pagamento di Via della Fontaccia, mentre è in attesa di attivazione la colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Il Comune di San Casciano dei Bagni amplia i servizi dedicati alla mobilità e all’accoglienza con una serie di interventi pensati per migliorare la fruibilità del paese da parte di cittadini e visitatori. Da oggi è infatti operativa la nuova area di sosta per camper “Salvatore Raciti”, in via della Pineta, mentre entra in funzione anche il parcheggio a pagamento di Via della Fontaccia. A questi si aggiungerà a breve la nuova colonnina per la ricarica delle auto elettriche installata in Piazzale Salvatore Raciti, in attesa dell’attivazione da parte di Enel.

La nuova area camper, completamente automatizzata, dispone di cinque piazzole attrezzate con collegamento all’energia elettrica ed è dotata di tutti i principali servizi per la sosta: impianto di scarico delle acque grigie e nere, erogazione di acqua potabile, illuminazione pubblica, bagno con doccia e lavello esterno per le stoviglie. L’accesso e il pagamento avvengono tramite l’app “InArea”, che consente di gestire in autonomia l’ingresso e l’utilizzo dei servizi disponibili.

Contestualmente, in questi giorni, è stato attivato il parcheggio a pagamento di Via della Fontaccia, nell’ottica di una gestione più funzionale della sosta e di un’organizzazione più efficiente degli spazi dedicati alla mobilità.

L’attivazione della nuova area camper, insieme ai nuovi servizi per la sosta, rappresenta un ulteriore tassello del percorso di valorizzazione del territorio e di miglioramento dell’offerta, con particolare attenzione alla qualità dell’accoglienza e alla sostenibilità della mobilità.