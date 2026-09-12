Palermo: “TUTTI IN SCENA”

“TUTTI IN SCENA”

NASCE A PALERMO UN CORO MUSICALE INCLUSIVO APERTO AI GIOVANI UNDER 30

Teatro, musica e creatività per creare occasioni di incontro tra giovani con differenti caratteristiche e abilità. Aperta la call di Rock10elode per partecipare al coro che debutterà il 27 novembre al Teatro AppArte

Utilizzare il teatro e la musica come strumenti di relazione, espressione, partecipazione e inclusione. È questo lo spirito di “Tutti in Scena – Esperienze di Teatro Inclusivo”, il progetto promosso dall’Associazione Rock10elode, che punta alla creazione di una compagnia teatrale inclusiva e alla realizzazione di uno spettacolo costruito attraverso la partecipazione attiva dei giovani.

Il percorso, che culminerà il 27 novembre al Teatro AppArte di Palermo con la messa in scena dello spettacolo al quale stanno lavorando i partecipanti, utilizza il teatro non soltanto come linguaggio artistico, ma come spazio di incontro e condivisione. Recitazione, improvvisazione, movimento, musica e lavoro di gruppo diventano così occasioni per valorizzare le capacità di ciascuno e trasformare le differenze in una risorsa per l’intero gruppo.

All’interno di questo percorso nasce ora una nuova esperienza: un coro musicale inclusivo aperto a ragazze e ragazzi under 30, che avrà un ruolo importante nello spettacolo del 27 novembre. Il coro, infatti, non sarà una semplice colonna sonora, ma entrerà nella rappresentazione, accompagnando e collegando alcuni momenti della storia attraverso il canto e la dimensione corale.

Rock10elode apre dunque la partecipazione a ragazze e ragazzi under 30 che abbiano voglia di vivere questa nuova esperienza. Non è necessario essere cantanti professionisti: il progetto è rivolto anche a chi ama semplicemente cantare, è incuriosito dall’esperienza di un coro o vuole provare per la prima volta l’emozione di preparare un’esibizione e salire su un palco insieme ad altri giovani.

Una prova alla settimana, un gruppo da costruire, un palco sul quale debuttare e un progetto destinato a continuare anche dopo il 27 novembre.

Le ragazze e i ragazzi under 30 interessati a partecipare possono contattare Rock10elode attraverso i canali social dell’associazione oppure scrivere a rock10elode@gmail.com. La partecipazione è gratuita.

L’esperienza non si concluderà con il debutto. L’obiettivo di Rock10elode è infatti quello di consolidare il coro come gruppo musicale inclusivo, capace nel tempo di costruire un proprio repertorio e partecipare a nuovi eventi e iniziative. Gli incontri proseguiranno con cadenza settimanale, creando un appuntamento stabile dedicato al canto, alla musica, alla relazione e alla condivisione.

Il coro sarà aperto a giovani con differenti esperienze, caratteristiche e abilità, con l’obiettivo di offrire a ciascuno la possibilità di trovare il proprio spazio all’interno del gruppo. Il repertorio avrà un carattere prevalentemente pop e contemporaneo, con brani capaci di coinvolgere partecipanti e pubblico e arrangiamenti pensati per valorizzare soprattutto la dimensione collettiva.