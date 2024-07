Palermo: “SOLE LUNA DOC” film festival

SOLE LUNA DOC

film festival

Palermo, 1-7 luglio 2024

Il programma di martedì 2 luglio

Palazzo Branciforte: il seminario sul teatro Andromeda e i film di Sicilia Doc

GAM: proiezioni dalle 21:00 alle 23:30. Tra le altre: l’anteprima internazionale di Faces of Agata, l’anteprima assoluta di Santa Rosalia, e l’inedita storia di Kim’s Video che unisce New York a Salemi, in Sicilia

Una giornata densa di incontri e proiezioni. Il programma di SLD film festival di martedì 2 luglio inizia alle 10 del mattino a Palazzo Branciforte con la tavola rotonda dedicata al Teatro Andromeda di Lorenzo Reina. Un incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo e al quale, oltre all’artista Lorenzo Reina, interverranno i curatori della mostra Alessio Bortot e Agostino De Rosa, la giornalista e critica d’arte Lauretta Colonnelli, Gabriella Liva professoressa associata all’Università Iuav di Venezia e Fabrizio Avella, professore associato all’Università di Palermo. In apertura, i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Gianpiero Cannella, della presidente della Fondazione Sicilia Maria Concetta Di Natale, e della fondatrice di SLD film festival Lucia Gotti Venturato. Modera la storica dell’arte e direttrice del museo di Castelbuono Laura Barreca.

Alle 19:30 sempre a Palazzo Branciforte è prevista la proiezione di Parabole d’oro (Italia 2023, 57’) primo dei film della sezione Sicilia DOC a cura di Costanza Quatriglio, direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia. Un film collettivo, esercitazione degli studenti del secondo anno in collaborazione con Unipa che, prendendo a prestito il titolo da Parabola d’oro di Vittorio De Seta nel centenario dalla nascita, prova a raccontare ciò che resta del sogno industriale del secolo scorso, ricostruito attraverso immagini di archivio. Gli autori sono: Rodrigo Aguirre, Laura D’Angeli, Francesco Di Fiore, Filippo Michieli, Giuseppe Modafferi, Giusi Restifo, Antonio Stelitano, Bernadette Vespaziani Reginato, Luna Zimmermann.

Anche alla GAM si inizia con un talk: al Cortile Bonet (ore 17) interviene un gruppo di docenti delle Università di Palermo, Messina, Catania e della Basilicata impegnati nel Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) Migrazioni, spaesamento e appaesamento: letture antropologiche del nesso rituali / migrazioni in contesti di Italia meridionale. Si tratta del primo momento di restituzione pubblica dei risultati delle ricerche, con la proiezione, tra l’altro, di alcuni documentari etnografici realizzati nel contesto palermitano, in presenza di rappresentanti della comunità mauriziana di Palermo con cui si è lavorato e di cui sono stati documentati importanti celebrazioni festive pubbliche e private. Chiude l’incontro la proiezione, alle 21, del film Santa Rosalia che racconta il personalissimo rapporto che devoti e devote mauriziani hanno stretto con la Santa palermitana. Una anteprima assoluta in occasione di Rosalia #400 in omaggio alla Santuzza.

Alle 21:00 al Chiostro Sant’Anna sarà presentato il film Jump out di Nika Šaravanja (Italia- Belgio-Croazia 2024, 88’), storia di due pre-adolescenti che vivono a Kariobangi South, in Kenya, con il sogno di diventare grandi acrobati e la speranza di essere selezionati per una tournée in Europa con il loro spettacolo stile “Cirque du Soleil”.

Chiudono la programmazione del 2 luglio alle ore 22:30 due film da non perdere.

Al Chiostro Sant’Anna l’anteprima internazionale di Faces of Agata (Polonia 2023, 73’) alla presenza della regista Malgorzata Kozera e della montatrice Anna Koc-Wittels. Il film racconta di Agata di Masternak, pittrice e artista che vive a Londra e della sua voglia di vivere e dipingere nonostante una grave malattia che la costringe a interventi chirurgici al viso. Un racconto di morte e rinascita emotivo ed ipnotico.

Alla stessa ora, al Cortile Bonet, fuori concorso per la sezione “Escursioni”, sarà proiettato Kim’s Video di Ashley Sabin e David Redmon (USA 2023, 87′). La macchina da presa segue il regista e cinefilo David Redmon in una ricerca apparentemente donchisciottesca per individuare l’ubicazione dell’ingente collezione di video dell’ormai defunto Kim’s Video, un iconico negozio di videonoleggio di New York che contava oltre 55.000 film rari e molto apprezzati. Giocando con le forme ed i topoi del cinema, la stravagante e sempre più meticolosa ricerca condurrà il regista americano in Sicilia nella Salemi poco tempo prima amministrata da Vittorio Sgarbi.

L’ingresso al festival è gratuito. Info e sinossi dei film sul sito www.solelunadoc.org