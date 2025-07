Matera: ModArt Exhibition

“Premio Moda® ‘Città dei Sassi’: giovani talenti internazionali e l’arte del ModArt Exhibition celebrano la creatività globale a Matera”

Matera, 11–13 luglio 2025 – Palazzo Malvinni Malvezzi

Designer emergenti da sei Paesi si sfidano a Matera in un concorso internazionale che unisce moda, arte e sperimentazione visiva: con ModArt Exhibition, la creatività femminile si fa narrazione e trasformazione.

Con il Patrocinio della Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione Matera – Basilicata 2019, Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata, della XVII Commissione “Arte” Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori, e delle associazioni di categoria artigianato/moda.

Matera si conferma palcoscenico privilegiato dell’eccellenza creativa, ospitando la XIV edizione del Premio Moda® “Città dei Sassi”, concorso internazionale dedicato al total look femminile, che anche quest’anno si arricchisce di una potente dimensione culturale grazie al ritorno della rassegna artistica ModArt Exhibition, fulcro innovativo del dialogo tra moda e arti visive il tutto organizzato all’APS ”Officina della Cultura”. Le rassegne si terranno sul terrazzo e nel palazzo ducale del ‘400 secolo “Palazzo Malvinni Malvezzi” che sorge tra gli antichi Sassi di Matera, nell’odierna Piazza Duomo.

L’edizione 2025 Premio Moda® “Città dei Sassi” accoglierà giovani stilisti e designer provenienti da Italia, Ecuador, Francia, Serbia, Lituania e Romania, ponendo l’accento sull’internazionalità del progetto e sull’incontro tra stili, linguaggi visivi e identità culturali.

La realizzazione di questa straordinaria vetrina è stata possibile grazie alla visione inarrestabile e alla strategia impeccabile del Direttore Artistico Enzo Centonze. Un ringraziamento speciale va anche al prezioso contributo del Direttore di Format Paolo Fumarulo, dello stilista internazionale Michele Miglionico, di Nicola Altomonte e dell’editore Marzio Nocera di Fashion Channel.

Il concorso: sfilata finale e premi speciali

L’11 luglio 2025, a Palazzo Malvinni Malvezzi, la sfilata conclusiva metterà in luce l’originalità dei designer in gara, culminando nell’assegnazione di cinque riconoscimenti:

• Premio Moda “Couturier”

• Premio Cinema – omaggio a Grace Kelly

• Premio Speciale Regione Basilicata

• Premio Arte ModArt Exhibition – per il miglior dialogo moda-arte

• Premio Designer Emergente Internazionale

La serata dell’11 luglio vedrà in competizione i 5 finalisti che hanno superato le selezioni. Subito dopo le premiazioni, si ammireranno in passerella le creazioni di quattro couturier e quattro stilisti, autentici talenti e protagonisti del mondo della moda, per un totale di 14 sfilate.

A presentare la serata saranno due donne fantastiche: Ivana Pantaleo, attrice e stilista ecosostenibile, e Alina Liccione, presentatrice TV di Tele Norba. La giuria sarà composta da stilisti, giornalisti, curatori d’arte e rappresentanti di categoria.

Tra i concorrenti in gara figurano Milica Bainovic-Jovic, Jessica Cavarischia, Monica Ingrosso, Yuli Cristina Mendoza Zambrano E Giedre Milinyte. Per il Premio “Couturier” sfileranno Gianni Cirillo, Rossana Prisciantelli, Liliana-Larisa Craciun, Silvana e Valentino Ricci, Paolo Fumarulo, Tania Spagnolo, Rosa Addabbo, Alessia Centorame e Angela Pascale. Oltre alle Sfilate di Collezione, verrà presentato da ogni stilista, un abito dedicato al Cinema, omaggio a Grace Kelly.

Tra gli ospiti illustri, saranno presenti lo stilista Internazionale Michele Miglionico, il regista cinematografico tunisino Habir MESTIRI e l’editore Marzio Nocera.

Una giuria composta da stilisti, giornalisti, critici d’arte e professionisti del cinema sceglierà i vincitori tra i migliori talenti internazionali.

Una vetrina globale per la moda e l’arte contemporanea

Il Premio Moda® non è solo sfilate e glamour: diventa anche un’occasione di confronto e contaminazione artistica grazie al ModArt Exhibition – Donne in Trasform Azione, rassegna fortemente voluta dal Direttore Artistico Enzo Centonze e dalla Curatrice d’arte Felicia Curci, che si svolgerà dal 13 al 20 luglio sempre nel Palazzo Malvinni Malvezzi – Matera, in una suggestiva esposizione tra abiti d’autore, opere pittoriche, fotografia, scultura e installazioni multimediali.

ModArt rappresenta il cuore concettuale del concorso, in cui la moda si fonde con l’arte visiva, riflettendo sui temi dell’identità, del corpo femminile, della trasformazione e della sostenibilità creativa. In questa edizione, particolare attenzione sarà dedicata alla figura della donna artista, designer, narratrice di sé attraverso tessuti, immagini e materia.

ModArt Exhibition – Donne in Trasform Azione

13–20 luglio 2025 | Matera – Palazzo Malvinni Malvezzi e spazi urbani

• Mostra collettiva con artiste italiane e internazionali

• Performance live, workshop, talk e laboratori

• Sezione Fashion as Art: abiti-scultura, concept textiles e wearable stories

• Percorsi educativi per scuole e accademie, in collaborazione con università e istituti di moda

Il progetto, curato da un team multidisciplinare, promuove la valorizzazione del linguaggio femminile nell’arte e nella moda, sottolineando le dinamiche di trasformazione personale e sociale attraverso il gesto creativo.

Un evento multidisciplinare, inclusivo e internazionale

L’evento Premio Moda® sarà, un viaggio tra moda, arte, cultura, cinema e bellezza. Matera, con il suo patrimonio storico e artistico, si conferma cornice ideale per un progetto che supera i confini geografici ed estetici, mettendo al centro l’umanità del processo creativo.

Sfilata e premiazioni: Ingresso gratuito su invito (poati limitati)

Location: Palazzo Malvinni Malvezzi – Piazza Duomo, Matera

Date principali:

• 9–10 luglio: fitting, preparativi e shooting fotografico

• 11 luglio: sfilata e premiazioni

• 13–20 luglio: ModArt Exhibition

RASSEGNA COLLATERALE – PREMIO MODART EXHIBITION

Mostra di Arte & Moda – “L’eleganza senza tempo” dedicata a Grace Kelly

13–20 luglio 2025 | Palazzo Malvinni Malvezzi – Matera

Una mostra collettiva dedicata a Bellezza e Gentilezza nel mondo contemporaneo, prendendo come icona di riferimento Grace Kelly. L’inaugurazione si terrà il 13 luglio, alla presenza del Dott. Stefano Colucci Presidente della XVII Commissione “Arte” Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori, del Prof. Antonello Di Pinto (storico d’arte) e della storica e critica d’arte Sonia Demurtas. Saranno esposte opere di oltre 30 artisti italiani nelle sezioni: Pittura, Fotografia, Gioiello artistico e Abiti ispirati a Grace Kelly.

Il fiore all’occhiello di questa edizione è la scopertura del “Salvator Mundi”, opera attribuita a Giovanni Barbieri, detto il “Guercino”, che avverrà nel pomeriggio del 13 luglio.

Durante la settimana:

• Performance, interviste, riprese video

• Presentazioni di libri, dibattiti e workshop

• “Dialoghi e Dibattiti sul Sociale – Oltre lo Sguardo”

Programma della Settimana della Cultura

Domenica 13 Luglio 2025

• 16:30: Conferenza stampa con Enzo Centonze e Felicia Curci.

• Interventi di: del Dott. Stefano Colucci Presidente della XVII Commissione “Arte” Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori, del Prof. Antonello Di Pinto (storico e critico d’arte) e Sonia Demurtas (storica e critica d’arte).

• 17:00: Scopertura del Salvator Mundi attribuito al Guercino

• 18:00: Inaugurazione mostra Premio ModArt Exhibition 8ª edizione

• Premiazione degli artisti

Lunedì 14 Luglio

• Incontro con AURA BLU e l’autismo.

• Presentazione del fumetto dedicato all’autismo.

• Proiezione de “IL MONDO DI PIN”, una serie di pillole web dedicate al tema dell’autismo adulto.

Martedì 15 Luglio

• Eventi dedicati ad arte e artigianato.

• Proiezione del cortometraggio “Vite da Salvare”.

Mercoledì 16 Luglio

• Workshop fotografico.

• Conferenza “Le Sette Sorelle”.

Giovedì 17 Luglio

• Conferenze su menopausa, rinascita e femminilità.

Venerdì 18 Luglio

• Incontro con Andreina Moretti.

• Conferenza dell’artista Lucyna Ewa Czub.

Sabato 19 Luglio

• “Un’altra forma di eleganza: i cavalli e il loro fascino senza tempo”.

• Presentazione di libri e spiritualità.

Domenica 20 Luglio

• Finissage con tutti gli artisti.

• Conferenze omaggio a Grace Kelly e all’eleganza senza tempo.

• Presentazione de “L’ARTE ANTICA DELL’INTARSIO”.

• Anteprima dei libri “Chitaridd – Il Bandito di Matera” e “I custodi delle matrici di zinco”

Mostre Speciali e Eventi Futuri

13–30 settembre 2025 | Chiesa Madonna del Carmine (in definizione)

I Folletti (Monachicchi) di Matera – un viaggio tra arte, cultura e antichi racconti

Mostra dell’artista Tony Montemurro, con 40 opere tra pittura e terracotta dedicate ai folletti materani, tra leggende popolari e creatività contemporanea.

4 ottobre – 16 novembre 2025

“Week End della Cultura” – Mostra itinerante: “La Fratellanza della Bruna e la Processione dei Pastori”

A cura dell’APS Officina della Cultura e della Confraternita “I Pastori della Bruna” con opere di Tony Montemurro e testi del Prof. Emanuele Calculli.

Quartieri coinvolti:

• 4/5 ottobre: Lanera

• 11/12 ottobre: Agna le Piane

• 18/19 ottobre: Serra Venerdì

• 25/26 ottobre: San Giacomo

• 8/9 novembre: La Martella

• 15/16 novembre: Spine Bianche

Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Il Premio Moda® “Città dei Sassi” e il ModArt Exhibition si affermano come piattaforme sinergiche di promozione artistica e culturale, contribuendo a valorizzare l’identità di Matera come capitale creativa e polo di attrazione internazionale.