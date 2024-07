Palermo: SOLE LUNA DOC film festival

SOLE LUNA DOC

film festival

Palermo, 1-7 luglio 2024

Il programma di mercoledì 3 luglio

Palazzo Branciforte: i film vincitori del concorso nazionale Menti in Corto.

Per la sezione Sicilia Doc, Che ore sono di Marta Basso e Tito Puglielli: 3 vite che si incrociano in una comunità psichiatrica di Palermo

GAM: proiezioni dalle 21:00 alle 23:30 con titoli in concorso e fuori concorso. Tra gli ospiti della serata il regista Tommaso Santambrogio

La terza giornata del festival si apre alle 18:00 nella Sala dei 99, a Palazzo Branciforte, con la proiezione dei cortometraggi della rassegna “Menti in corto” i cui protagonisti e co-autori sono utenti e operatori del servizio di salute mentale, per la sezione “Creare Legami”, uno spazio che ospita progetti che utilizzano il linguaggio cinematografico come strumento di promozione di pratiche di inclusione o di denuncia dei contesti di violazione dei diritti. Saranno proiettati i film premiati dalla giuria tecnica e dalla giuria popolare alla presenza di autori e protagonisti:

Le proiezioni saranno precedute da un talk a cui interverranno: Domenico Ferrara, psicologo C.T.A. Sentiero per la Vita, tra gli ideatori del concorso; Lorenzo Messina, direttore medico C.T.A. Sentiero per la Vita; Antonio Francomano, psichiatra, presidente della giuria tecnica; e Giulia Di Maggio, regista, componente della giuria tecnica. Tra i presenti anche Giovanni Mazzarà, regista del film “Il Confine di Vetro” – C.T.A. Villa Verde di Catania (Italia 2024, 12’52’).

A seguire nella stessa Sala, alle 20:00 verrà proiettato il film fuori concorso Che ore sono (Italia 2022, ’72) il documentario di Marta Basso e Tito Puglielli che racconta tre vite che si intrecciano nella comunità psichiatrica di Palermo. Il film è tra i titoli selezionati per la sezione Sicilia doc curata dal direttore artistico del CSC-Centro Sperimentale di Cinematografia – sede di Palermo, Costanza Quatriglio.

Alle 21:00 nel cortile della GAM/Galleria d’Arte Moderna, verrà proiettato un altro corto fuori concorso Vengo a prenderti (Italia 2022, 23’) di Egidia Morabito che racconta l’amore di un padre nell’accompagnare il figlio nel suo percorso di riabilitazione dalla dipendenza di eroina. Entrambi i documentari fanno parte della selezione Sicilia doc e sono il prodotto di esercitazioni e film di diploma degli alunni del Centro Sperimentale di Cinematografia, sezione che ha come obbiettivo la promozione di nuovi registi del territorio siciliano.

Per la sezione Sguardi doc. Italia, invece, Tommaso Santambrogio porterà gli spettatori fino a Cuba con con Taxibol (Italia 2023, 50’) dove accompagneranno il viaggio del regista filippino Lav Diaz alla ricerca alla ricerca di Juan Mijarez Cruz, un misterioso ex generale filippino scappato al termine della dittatura di Marcos.

Tra i film in concorso, si proietteranno nel Chiostro della GAM 2G (Svizzera 2023, 76’) di Karim Sayad, che mostra, in anteprima nazionale, il destino di quattro trafficanti, partono attraverso il Sahara per raggiungere decine di disperati cercatori d’oro dopo essere stati banditi dal trasporto illegale di migranti. A seguire, Until the Sun dies (Colombia 2023, 88’) di Jonas Brander, offre una meditazione sul rapporto tra territorio e identità, vita e morte, a partire dalle storie di due leader della società colombiana nell’era “post-conflitto”.

Infine, per la sezione Oikos, in sodalizio con Enel Green Power, si proietterà alle 22:30 nel cortile della GAM A Golden Life (Burkina Faso-Benin-Francia 2023, 83’) di Boubacar Sangaré, che racconta il passaggio dall’infanzia all’età adulta di Rasmané, alias Bolo, un ragazzo che lavora in una miniera d’oro in Burkina Faso con la speranza di costruirsi un futuro migliore.