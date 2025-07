“La Terrazza” svela il cartellone degli eventi 2025: cultura, musica e parole nell’estate di San Casciano dei Bagni

Dieci incontri imperdibili, a ingresso gratuito, per vivere un’estate di cultura e leggerezza a San Casciano dei Bagni: ecco il cartellone eventi 2025 per “La Terrazza”

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) – Torna anche per l’estate 2025, giunta ormai alla sua nona edizione, la rassegna culturale “La Terrazza”, appuntamento atteso e ormai consolidato nel panorama culturale toscano, che porta nel borgo di San Casciano dei Bagni alcune delle voci più autorevoli in ambito nazionale e internazionale. La rassegna si articola in una serie di appuntamenti e conversazioni, attraverso la formula degli incontri pubblici a ingresso libero .

Vieni incontro inaugurale della rassegna, sabato 28 giugno si è tenuto l’appuntamento con Federico Fubini, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera. Nel suo ultimo libro “ Il mondo al tempo di Trump” , Fubini affronta i temi di politica internazionale, tra potenze globali, rivoluzioni e ridefinizione dello status quo.

Venerdì 11 luglio alle ore 21, in Piazza della Repubblica, sarà proiettato il film “ How Kids Roll – I bambini di Gaza ”, un’intensa testimonianza visiva sulla realtà infantile in Medio Oriente. Il regista Loris Lai sarà presente per introdurre la proiezione e dialogare con il pubblico. La versione è in lingua originale (inglese/arabo/ebraico) con sottotitoli in italiano.

Sabato 12 luglio alle ore 18, sempre in Piazza della Repubblica, appuntamento con la giornalista Annalisa Cuzzocrea che presenta ” E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e la lotta nella tempesta della Storia” . Un ritratto appassionato della celebre intellettuale e politica italiana, in dialogo con l’editorialista del Corriere della Sera, Paolo Franchi .

Sarà ancora una volta Piazza della Repubblica ad ospitare, venerdì 18 luglio alle ore 21, un grande omaggio allo sport italiano. Pino Di Blasio incontra il giornalista e scrittore Marco Franzell i per raccontare “ I grandi protagonisti dello sport italiano” , da Sara Simeoni a Jannik Sinner, passando per Marco Pantani e Michael Schumacher.

Ci spostiamo in Piazza Matteotti, venerdì 1 agosto alle ore 21:30, dove si terrà l’incontro con Marco Masini , celebre cantautore del panorama musicale italiano. L’artista ripercorrerà la propria vita e carriera attraverso un dialogo che partirà dal libro ” L’altalena. La mia storia” , assieme alla giornalista Nicoletta Deponti di RTL 102.5.

Sabato 2 agosto alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza della Macina a Celle sul Rigo, andrà in scena ” Amori e furori. Vite di musicisti romantici” di Giacomo Battiato , con la voce narrante di Anna Zaneva e Gabriele Maria Vianello al pianoforte. Un viaggio musicale tra passioni, arte e tormenti dell’Ottocento.

Torniamo in Piazza Matteotti Lunedì 4 agosto, alle ore 21:30, per ospitare Simon & The Stars , l’astrologo più amato d’Italia. Con l’incontro “ Stelle d’estate sotto il cielo d’estate” , esploreranno i temi dell’astrologia come chiave per leggere il presente e progettare il futuro.

Giovedì 14 agosto alle ore 18:30, in Piazza della Repubblica, Adele Grisendi presenta il libro ” La figlia di Nora. Una saga famigliare e civile” , che prosegue la storia de ” I tre inverni della paura” di Giampaolo Pansa. Conduce l’incontro la giornalista Lorenza Foschini .

Giovedì 21 agosto alle ore 21.30, Piazza Matteotti accoglie l’attore e regista Vincenzo Salemme , che dialoga con Marco Molendini nello spettacolo-incontro “ Pulcinella va in collina” . Una serata tra comicità e riflessione, nel segno della grande tradizione napoletana.

Infine la grande chiusura della rassegna è prevista per sabato 6 settembre alle ore 18, in Piazza della Repubblica. Terminiamo in bellezza con la musica grazie a Molly in Terrazza : l’Accademia di scrittura Molly Bloom presenta “ La playlist più bella del mondo” , di e con Riccardo Rossi e Leonardo Colombati.

Nel salotto “pop” della Toscana c’è sempre la possibilità che si aggiungano incontri fuori programma e che il cartellone eventi dell’estate 2025 venga ulteriormente arricchito! Per questo l’associazione vi invita a rimanere connessi con il sito web e con i social ufficiali dell’evento, in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti. Per informazioni è possibile visitare il sito www.laterrazzaincontri.com oppure scrivere alla mail: info@laterrazzaincontri.com

“La Terrazza Incontri a San Casciano dei Bagni nasce ormai nove anni fa per volontà di alcuni amici. Gli amici di allora per fortuna sono rimasti e altri si sono aggiunti. – è il commento di Federica Damiani , Presidente dell’associazione culturale – Contribuire a tenere vivo un legame con il passato, a valorizzare l’identità culturale del nostro territorio ci fa sicuramente stare meglio di come staremmo senza un progetto. San Casciano dei Bagni si merita tanto. In questo momento storico in cui il mondo ha una difficoltà a salvarsi da se stesso ci viene voglia di semplicità e di vivere intimamente la nostra vita sussurata. La Terrazza Incontri è il nostro tempo sognato che bisognava sognare .”

La rassegna è promossa dall’Associazione La Terrazza con il patrocinio del Comune di San Casciano dei Bagni e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, e fa parte del programma ufficiale di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura . La Terrazza si conferma come uno spazio di incontro e pensiero, aperto a tutti e radicato nel territorio; ogni appuntamento è pensato per intrecciare cultura e comunità, in un contesto informale ma di grande intensità, che valorizza il dialogo e l’ascolto con ospiti di grande rilievo.

L’associazione ringrazia gli sponsor che contribuiscono a rendere ogni anno più bello il cartellone eventi: Fonteverde Tuscany, Fondazione Vaseppi, Ricola, Stosa Cucine, Travel In, Alessandro Giulianelli, Farmacia Raciti, Great Estate, Margheriti Piante, Restart Accomodations, Maurizio Marengo, Ristorante Daniela.