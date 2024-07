Palio 2 luglio: Sindaco Fabio: “Nessun dettaglio viene trascurato

Palio 2 Luglio 2024, il commento del primo cittadino nella consueta conferenza stampa prima della Carriera

Sindaco Fabio: “Nessun dettaglio viene trascurato

Macchina comunale al lavoro”

“Nessun dettaglio è stato trascurato dalla macchina comunale preposta all’organizzazione del Palio del 2 luglio. Una macchina ben funzionante da tempo, ognuno secondo le proprie competenze. Il plauso più grande va rivolto ai tanti volontari presenti in Piazza in questi giorni, e naturalmente al Corpo della Polizia Municipale, vicino ai cittadini ogni giorno e in questi giorno ancora di più e a tutti i dipendenti comunali”. Queste le parole del Sindaco Nicoletta Fabio nel corso della consueta conferenza stampa che si è tenuta all’interno della Sala “Paolo Maccherini” di Palazzo Berlinghieri a Siena e che precede la Carriera del 2 Luglio.

“Quello che più ci premeva, come sempre, era il rispetto e la sicurezza della nostra Festa – ha proseguito il Sindaco – per questo ci sono state negli ultimi mesi molte riunioni preparatorie, gli uffici comunali si sono interfacciati spesso tra loro in un clima di totale collaborazione. Serviva mettere un po’ di ordine ad alcune situazioni, per la sicurezza e la riservatezza di certi momenti che rientrano nella ritualità di questi giorni e che non devono mai essere lasciate al caso o divenire troppo caotiche. Per questo abbiamo dato vita ad alcune piccole variazioni rispetto al passato”.

“Il Palio va tutelato e salvaguardato lavorando con passione e professionalità – ha aggiunto Nicoletta Fabio – , ognuno secondo i propri compiti e delle responsabilità, tutti insieme e mai a compartimenti stagni, sempre nel pieno rispetto dei ruoli”.

“Credo molto nell’autoregolamentazione delle Contrade – ha ribadito il Sindaco di Siena – per questo ho deciso di non emettere ordinanze particolari per quanto riguarda le rivali o gli orari per l’ingresso in Piazza del Campo. Abbiamo preparato questi giorni, come detto, con diversi incontri, ad esempio anche con le dirigenze delle Contrade rivali che non erano ai canapi, sempre nel rispetto dei diversi ruoli di Contrade e amministrazione comunale”. “Il Protocollo equino – ha aggiunto Fabio rispetto ai cavalli che parteciperanno alla Carriera – si è svolto con successo: siamo arrivati a trentacinque cavalli presenti nel Cortile del Podestà la mattina della Tratta, il massimo possibile. Poi ci sono le decisioni delle Commissione veterinaria, tutte nell’ottica della tutela e della salvaguardia degli animali. Infine arrivano le scelte dei Capitani, sulle quali l’amministrazione comunale non entra”.

“Nel Drappellone – ha poi proseguito Fabio – è presente la commemorazione relativa agli ottanta anni dalla Liberazione di Siena. Proprio in questi giorni sono stati messi a punto i lavori di ripulitura di Piazzetta 3 Luglio, come richiesto dall’amministrazione comunale nel rispetto di questa data storica per la città. Il Comune ha voluto celebrare questo evento valorizzando il luogo che lo ricorda, attraverso degli interventi di manutenzione ordinaria mirati alla sua riqualificazione. Domani, 3 luglio 2024 ricorreranno ottanta anni da quando, nello stesso giorno del 1944, i soldati del corpo di spedizione francese entrarono a Siena da Porta San Marco, mentre gli ultimi reparti tedeschi uscivano, in direzione opposta, da Porta Camollia, liberando Siena dall’occupazione nazi-fascista. Poco distante da questa porta si trova oggi la cosiddetta ‘Piazzetta 3 Luglio’ che è stata intitolata per celebrare l’evento”.

“Credo anche che sia importante sottolineare – ha affermato il Sindaco Fabio – il binomio Palio/Cultura. Oggi avrebbe dovuto esserci il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che sarà nostro ospite per il Palio dell’Assunta il prossimo 16 agosto. E’ di pochi giorni fa il riconoscimento ottenuto dal Palio di Siena, definito, a seguito della pubblicazione dei diciassette decreti, come ‘espressione di identità culturale collettiva’. Un lavoro importante che riconosce la nostra storia, possibile grazie alla collaborazione delle nostre Contrade che hanno lavorato in sinergia con Ministero e Sovrintendenza”. “Lo stesso Ministero della Cultura è in procinto di darci un’altra importante notizia – ha concluso il Sindaco – ovvero l’entrata come socio all’interno della Fondazione dell’Antico Spedale del Santa Maria della Scala. Un’operazione culturale e strategica fondamentale che stiamo portando avanti insieme al presidente Cristiano Leone e alla quale mancano ormai solo aspetti burocratici e formali”.

PALIO 2 LUGLIO 2024

SEGGI E STAFF PALIO CONTRADE

CONTRADA

PRIORE

VICARIO GEN.

PRO VICARIO

CAPITANO

FIDUCIARI

BARBERESCO

VICE BARBARESCO

AQUILA SQUILLACE FRANCESCO FATTORINI GABRIELE RIGHINI MIRKO

BONUCCI BARBARA

CARAPELLI DUCCIO MANDRIANI TOMMASO

CARO DARIO

VANNINI PIERLUIGI

BIANCIARDI LEONARDO GUIDO FERRINI

BRUCO

DONNINI STEFANO BETTI MASSIMO BENVENUTI ALESSANDRO

BOLDRINI FABIO

ROTONDI RICCARDO

GUAZZINI FILIPPO

CAPPANNOLI FEDERICO BABUCCI LUCA

DRAGONI ROBERTO

COLOMBI MATTEO

LADU ALESSIO RONCUCCI FILIPPO

CHIOCCIOLA GRANDI MARCO

BALESTRI MICHELE CORSI SONIA

MARTINELLI DAVIDE

BELLI MASSIMO

MAGGI ALESSANDRO GIORGI FILIPPO

LOTTI MARCO

PIANIGIANI MASSIMO

CORSI FEDERICO

ALFONSI GIULIO

CIVETTA

RICCI MARCO RABAZZI GIANPAOLO TRABALLESI CHIARA

MURATORI ANDREA

PESCATORI GIULIA

PAPEI ROBERTO PESCATORI GUIDO

PICCHI ANDREA

GUERRINI FABIO

DONATI SENIO PAGLIANTINI ANDREA

DRAGO SANI LUIGI

NASTASI ALBERTO MANGANELLI CESARE

MOLTENI GIOVANNI

PAGLIANTINI LISA

GOTTI JACOPO ROSI DEVID

MUGNAINI FRANCESCO

GIORGI GIOVANNI

GIUNTINI TOMMASO VEGNI RICCARDO

GIRAFFA

MAZZONI GIANNI PASQUINI ANNALISA AUCONE GIULIO

BETTI GIANPAOLO

GUIGGIANI GUIDO NERI FEDERICO

NICCOLUCCI MARCO

GIULIANI GIACOMO

PALLASSINI BERNARDO DUCHI ALESSIO

ISTRICE

SQUARCI EMANUELE

CECCATELLI SIMONE TIRINNANZI CRISTINA

PAGLIANTINI GUIDO

TESTA GIANLUCA BRIGANTI GIUSEPPE

PARIGI MARCO

NERI LORENZO FACCHIELLI ANDREA BOSSINI FRANCESCO

LEOCORNO MARIOTTI ALESSANDRO FARNETANI FRANCESCO

LAGANA’ ANGELA’

PROSPERI GIANLUCA

IOVINE MICHELE MINUCCI MARCO GAMBINI RAFFAELE

ODDO ROBERTO

SIMONI ANDREA

MADOTTO PIERPAOLO MARIOTTI TOMMASO

LUPA

PIPERNO CARLO BARTALUCCI GABRIELE

PIZZATTI LUCA

SENSI GIACOMO BRUNI GIULIO VICHI GIACOMO

VIVIANI FRANCESCO

PESCATORI ALESSANDRO

GIORGI LEONARDO RUGI PIER ANDREA

NICCHIO LOSI DAVIDE COSIMI FABIO CINI RICCARDO

QUERCIOLI DUCCIO

BRUNI

MARCO

PICCHI DUCCIO

PROVVEDI PAOLO

CAMARRI ANDREA

PIANIGIANI PAOLO GIANNINI DAVIDE

OCA

LAINI CLAUDIO SILVESTRI FRANCESCO BRIZZI JACOPO

FREDIANI JACOPO

BELIGNI ANNA MARIA

LENZINI MICHELE

BERNARDINI STEFANO ROSI MICHELE

TOLU ROBERTO

MELI MAURIZIO

GIUBBILEI BRUNO MONACI ALBERTO

ONDA

SPESSOT MASSIMO

LUSINI ROBERTO

BARAGATTI LORENZO

CAVATI GUIDO

SALVINI GIULIO

TOSCANO ALESSANDRO ASCHERI GUGLIELMO

CASTAGNINI JACOPO

GENTILINI MIRKO

SCELFO LEONARDO MINELLI ENRICO

PANTERA

VANNUCCINI PAOLO VIVIANI FRANCESCO PAOLO TALLURI FRANCESCA

SENSI NICCOLO’

SOZZI MANUELITA

BERTOLDI STEFANO

FRANCO GHELARDI BORGHI MASSIMO

GUASPARRI MARCO

VIGNI DONATELLO

BRUNI LUCA

PACCHIEROTTI SIMONE

SELVA

MOCENNI BENEDETTA BROGI GIACOMO BARTALI FRANCESCA

VALENTI GIULIO

CAUSARANO ANDREA TRIPOLI FRANCO

BOCCINI MICHELE

CINI GUIDO

FURIELLI TOMMASO SEAZZU MICHELE

TARTUCA

CIOTTI SIMONE STANGHELLINI MAURIZIO GIANNETTI SIMONA

BUZZEGOLI TOMMASO

CAPITANI VALENTINO

RUGANI NICCOLO’ CIOFI LUIGI

CORTECCI JACOPO

SASSO ALESSANDRO

SPRUGNOLI LUCA

SALVINI RICCARDO TERROSI STEFANO

TORRE BIANCHI MASSIMO

GIUSTARINI RICCARDO

BELLACCINI GIANLUCA

FATUCCHI MARCO

PECCATORI GIANLUCA

RICCI DARIO PINI ALESSANDRO

DE FALCO ANDREA

LORENZETTI VITTORIO GALGANI SIMONE RESCINITI MASSIMO

VALDIMONTONE

BENOCCI ALBERTO TOMMASI FEDERICO CIABATTI DANIELE

VILIGIARDI LUCIO

PAVOLINI CATERINA

NEROZZI ALDO

PIERI RICCARDO

FARNETANI LUIGI

CARNIANI ALBERTO ERMINI MATTIA TOZZI GERI