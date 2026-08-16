comunicato stampa 16 agosto 2026

Esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico

Rimandato il Palio del 16 agosto 2026

E’ stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico: rimandato il Palio del 16 agosto 2026 a causa delle avverse condizioni del meteo. La pioggia ha cominciato a scendere su Piazza del Campo intorno alle ore 14, rendendo impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera, che si svolgeranno, meteo permettendo, con i medesimi orari, nella giornata di domani, lunedì 17 agosto. Alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré.

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