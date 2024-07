Intelligenza artificiale e futuro del mondo del lavoro: Assinter Italia dà il via allo studio per il “Libro bianco sul lavoro ICT 2026”

Roma, 4 luglio 2024

Grande entusiasmo per il lancio dell’iniziativa, presentata nel corso della cena aziendale svoltasi a Milano. Il Presidente Pacini: «l’obiettivo è di fornire una visione chiara delle tendenze future, delle sfide e delle opportunità che ci attendono nei prossimi anni. Il libro bianco sarà, quindi, uno strumento che possa guidarci nel costruire il futuro del lavoro nel mondo ICT. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le società in-house associate Assinter, le principali aziende del mondo ICT, stakeholder del settore e mondo accademico».

Si è tenuta martedì 2 luglio, nella suggestiva cornice della Terrazza Palestro, presso il Centro Svizzero di Milano, la cena aziendale di Assinter Italia, un appuntamento di grande rilevanza che ha segnato l’avvio ufficiale dei lavori per il “Libro bianco sul lavoro ICT 2026”. L’evento ha riunito i rappresentanti delle società pubbliche ICT in house, impegnate nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana a livello regionale e centrale, insieme a numerosi partner provenienti dal settore privato, da sempre presenti nel network associativo per ribadire l’importante funzione di Assinter Italia quale “ponte” tra il mondo pubblico e quello privato.

Ad aprire la serata è stato, infatti, il presidente di Assinter Italia, Pietro Pacini, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le società pubbliche ICT in house per guidare l’innovazione e la digitalizzazione della PA in un momento storico di profonda trasformazione dei processi produttivi. «In un’era in cui l’innovazione tecnologica procede a un ritmo senza precedenti», ha affermato Pacini, «è essenziale unire le forze e lavorare in maniera proattiva, per proporre strategie e soluzioni per superare il divario di competenze ICT, ancora fortemente diffuso, e preparare i lavoratori del futuro alle sfide che la tecnologia continuerà a presentare, garantendo così un progresso sostenibile e inclusivo per tutti».

Il direttore di Assinter Italia, Antonello Ghisaura, ha successivamente introdotto il progetto del Libro bianco, evidenziando la necessità di sviluppare una visione condivisa tra i soci per affrontare le sfide del settore nei prossimi anni. Il Libro bianco si propone, in questo senso, di analizzare l’impatto che l’introduzione dell’intelligenza artificiale avrà sul mondo del lavoro, incluse le ricadute sulla produttività e le necessità di sviluppare nuove competenze. Ghisaura ha, poi, spiegato che il documento sarà redatto in collaborazione con tutte le società associate e le aziende partner, con l’obiettivo di intraprendere un percorso partecipativo, che rappresenti le diverse prospettive e competenze dei soci. Il progetto si avvale, inoltre, della consulenza di realtà consolidate quali Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Prokalos.

L’evento ha visto anche la partecipazione del professor Maurizio Del Conte, ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università “Bocconi” e presidente di Afol Metropolitana, in precedenza presidente di ANPAL. Del Conte ha discusso le conclusioni di vari studi sull’impatto dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di uscire da logiche eccessivamente ideologiche e di evitare le pulsioni neo-

luddite. L’AI non rappresenta necessariamente una minaccia per l’occupazione, ha spiegato Del Conte, ma richiede piuttosto un’evoluzione delle competenze e dei percorsi formativi, in quanto innescherà profonde trasformazioni nel nostro approccio al lavoro e, parallelamente, impatterà nell’evoluzione della PA.

L’intervento di Del Conte ha stimolato un dibattito partecipato e ricco di contenuti, in cui i rappresentanti delle realtà associate ad Assinter Italia e dei partner presenti, provenienti da tutta Italia, hanno scambiato idee e opinioni sul tema e sul futuro del mondo ICT in generale, di fatto dando il via al processo partecipativo che scaturirà nel Libro bianco.

La serata si è conclusa con un momento di networking, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere e di confrontarsi ulteriormente sulle prospettive future di Assinter Italia e del settore ICT. Un’occasione di incontro che ha permesso di rafforzare i legami tra le società presenti, favorendo uno scambio proficuo di idee e visioni per un futuro che si delinea ricco di opportunità ma anche di sfide assai stimolanti.