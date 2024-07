A Montepulciano tornano a sfidarsi “Le Dame della Botte” delle otto contrade del Bravìo delle Botti

Dopo un rinvio a causa del maltempo finalmente in Piazza Grande arrivano “Le Dame della Botte”, la V edizione della sfida tra le spingitrici delle otto contrade del Bravìo organizzata dalla Contrada San Donato.

Con il caldo che avanza i cuori dei contradaioli poliziani iniziano a fremere e la Contrada San Donato è pronta a riportare a Montepulciano uno degli eventi più attesi del programma degli appuntamenti che precedono e accompagnano il mondo contradaiolo alla grande corsa del Bravìo delle Botti che si svolgerà a fine agosto. Domenica 14 luglio si svolgerà la V edizione de “Le Dame della Botte”, la corsa tutta al femminile tra le otto contrade del Bravìo delle Botti. Organizzato dalla contrada di San Donato, con il supporto del Magistrato delle Contrade e la partecipazione di tutto il mondo contradaiolo, fin dalla sua prima edizione avvenuta nel 2017, le “Dame delle Botti” è ormai diventata una colonna portante del Bravìo.

A sfidarsi nella V edizione saranno sei delle otto contrade e le gare eliminatorie si svolgeranno in tre batterie che vedranno le sfidanti svolgere il seguente percorso: partenza di fronte al Comune, fare un giro intorno alla cattedrale, seguire Via San Donato, Via Giordano e Via Fiorenzuola, continuare per via di Talosa e via Ricci e arrivare in Piazza Grande. Al termine delle batterie di qualificazione, le quattro contrade vincitrici si sfideranno nella finale, che prevede un ulteriore giro completo più un giro intorno al Duomo per terminare la gara in Piazza Grande. La partenza è prevista per le 17:15.

L’albo d’oro della manifestazione vede spiccare la contrada di Collazzi con due vittorie all’attivo (edizione 2017 e 2018 con le spingitrici Daniela Braconi – Ludovica Galli), a seguire con una vittoria la contrada di Cagnano (edizione 2019 con Angelica Biagianti – Cristina Feri) e la contrada di Talosa (Chiara Giachi e Maria Silva Laudijane) vincitrici dello scorso anno. Le atlete che quest’anno si contenderanno la vittoria sono: per la contrada di Cagnano Tassini Alice e Marchetti Daniela, per Collazzi Galli Ludovica e Molis Sabrina, per Le Coste Benigni Ginevra e De Matteis Benedetta. La contrada di Poggiolo schiera Parissi Rebecca e Salerno Rebecca, la contrada di Talosa ripropone la coppia vincente formata da Giachi Chiara e Silva Laudijane Maria, infine Voltaia con Luculli Martina e Cicaloni Margherita.

Dopo la premiazione la contrada bianco-rossa aspetta tutti i partecipanti all’interno della sua sede per cenare insieme.