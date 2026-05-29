La Romanian Chamber Orchestra al Teatro Massimo di Palermo il 3 giugno per l’Anno Culturale Romania-Italia 2026. Il concerto, diretto dal Maestro Gabriel Bebeșelea, con il pianista Daniel Ciobanu, celebra i legami storici e culturali tra i due Paesi.

Palermo, 29 maggio 2026. Sarà la Romanian Chamber Orchestra, composta da alcuni tra i più rappresentativi artisti romeni e diretta dal Maestro Gabriel Bebeșelea, a celebrare in musica al Teatro Massimo di Palermo l’Anno Culturale Romania – Italia 2026. Il concerto, in programma mercoledì 3 giugno alle ore 20.30, segna il ritorno al Teatro Massimo del pianista Daniel Ciobanu in veste di solista, e inaugura il primo programma bilaterale tra i due Paesi, volto a valorizzare i legami culturali, storici ed europei che uniscono Romania e Italia.

Il programma musicale propone un percorso che collega le tradizioni musicali della Romania e dell’Europa Centrale con la tradizione italiana. L’apertura è affidata alle melodie delle Danze popolari romene di Béla Bartók in versione per orchestra d’archi, per poi rendere omaggio a Giuseppe Verdi con l’esecuzione dell’Allegro dal Quartetto in Mi minore. Seguirà il Concertino in stile classico op. 3 di Dinu Lipatti, una composizione di stampo neoclassico che vedrà protagonista al pianoforte Daniel Ciobanu, per concludere con l’Ottetto op. 7 di George Enescu, proposto nella versione per orchestra d’archi di Lawrence Foster.

La Romanian Chamber Orchestra è nata dal desiderio dei musicisti romeni della diaspora di rappresentare e promuovere la Romania nel mondo attraverso arte e cultura: una vera e propria “nazionale di musicisti” composta da alcuni dei più rappresentativi artisti romeni. Grazie al calibro dei suoi membri e al contributo dato al patrimonio nazionale, il progetto è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per la cultura romena e un ambasciatore culturale della Romania nel mondo.

Il concerto fa parte del programma dell’”Anno Culturale Romania–Italia 2026”, ideato e promosso dall’Ambasciata di Romania in Italia in collaborazione con i Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri di Italia e Romania e con il Ministero della Difesa della Romania. L’iniziativa è cofinanziata dal Dipartimento per i Romeni all’Estero, dal Ministero della Cultura della Romania e dall’Unione dei Creatori Interpretativi di Musica della Romania (UCIMR), in partenariato con l’Ambasciata di Romania in Italia e Artexim.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti. I biglietti-invito sono disponibili al botteghino del Teatro Massimo per gli abbonati alla stagione di opere, balletti e concerti del Massimo, e a partire da domenica 31 maggio, gli eventuali tagliandi ancora disponibili potranno essere ritirati anche dal pubblico generale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giovannella Brancato