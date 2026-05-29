CULTURA E SPETTACOLO

La Romanian Chamber Orchestra al Teatro Massimo di Palermo

Marina PellitteriBy Nessun commento3 Mins Read

La Romanian Chamber Orchestra al Teatro Massimo di Palermo il 3 giugno per l’Anno Culturale Romania-Italia 2026. Il concerto, diretto dal Maestro Gabriel Bebeșelea, con il pianista Daniel Ciobanu, celebra i legami storici e culturali tra i due Paesi.

Palermo, 29 maggio 2026. Sarà la Romanian Chamber Orchestra, composta da alcuni tra i più rappresentativi artisti romeni e diretta dal Maestro Gabriel Bebeșelea, a celebrare in musica al Teatro Massimo di Palermo l’Anno Culturale Romania – Italia 2026. Il concerto, in programma mercoledì 3 giugno alle ore 20.30, segna il ritorno al Teatro Massimo del pianista Daniel Ciobanu in veste di solista, e inaugura il primo programma bilaterale tra i due Paesi, volto a valorizzare i legami culturali, storici ed europei che uniscono Romania e Italia.
Il programma musicale propone un percorso che collega le tradizioni musicali della Romania e dell’Europa Centrale con la tradizione italiana. L’apertura è affidata alle melodie delle Danze popolari romene di Béla Bartók in versione per orchestra d’archi, per poi rendere omaggio a Giuseppe Verdi con l’esecuzione dell’Allegro dal Quartetto in Mi minore. Seguirà il Concertino in stile classico op. 3 di Dinu Lipatti, una composizione di stampo neoclassico che vedrà protagonista al pianoforte Daniel Ciobanu, per concludere con l’Ottetto op. 7 di George Enescu, proposto nella versione per orchestra d’archi di Lawrence Foster.

La Romanian Chamber Orchestra è nata dal desiderio dei musicisti romeni della diaspora di rappresentare e promuovere la Romania nel mondo attraverso arte e cultura: una vera e propria “nazionale di musicisti” composta da alcuni dei più rappresentativi artisti romeni. Grazie al calibro dei suoi membri e al contributo dato al patrimonio nazionale, il progetto è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per la cultura romena e un ambasciatore culturale della Romania nel mondo.

Il concerto fa parte del programma dell’”Anno Culturale Romania–Italia 2026”, ideato e promosso dall’Ambasciata di Romania in Italia in collaborazione con i Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri di Italia e Romania e con il Ministero della Difesa della Romania. L’iniziativa è cofinanziata dal Dipartimento per i Romeni all’Estero, dal Ministero della Cultura della Romania e dall’Unione dei Creatori Interpretativi di Musica della Romania (UCIMR), in partenariato con l’Ambasciata di Romania in Italia e Artexim.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti. I biglietti-invito sono disponibili al botteghino del Teatro Massimo per gli abbonati alla stagione di opere, balletti e concerti del Massimo, e a partire da domenica 31 maggio, gli eventuali tagliandi ancora disponibili potranno essere ritirati anche dal pubblico generale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giovannella Brancato

Share.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

Related Posts

Comments are closed.