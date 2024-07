L’estate del Teatro Massimo di Palermo

Gli appuntamenti dal 16 al 21 luglio al Teatro Massimo e al Teatro di Verdura

I Piccoli Cantori di Parigi, le Voci bianche e la Cantoria del Teatro Massimo

Ruggiero Mascellino e Keren Kagarlitsky in Cinematic Chanson

Massimo Kids e Massimo Youth Orchestra in concerto

L’ESTATE DEL TEATRO MASSIMO

Il 17 luglio in Sala Grande doppio concerto, alle 19.00 e alle 21.00, con la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven e l’ouverture in si minore op. 26 Le Ebridi di Felix Mendelssohn, nella visione della giovane e affermata direttrice d’orchestra israeliana Keren Kagarlitsky, che torna a guidare l’Orchestra del Teatro Massimo. Kapellmeister della Volksoper di Vienna, Kagarlitsky ha lavorato frequentemente come assistente musicale di Omer Meir Wellber per progetti di altissimo profilo e ha diretto varie orchestre nel mondo, dalla Staatsoper di Stoccarda, alla BBC Philharmonic Orchestra e l’Orchestra del Teatro Massimo.Il programma del concerto prende le mosse dall’ouverture che Mendelssohn compose nel 1829 per trasporre in musica le emozioni di un viaggio alle isole Ebridi, in Scozia, da cui rimase estremamente affascinato. Le Ebridi, conosciuta anche con il nome di La grotta di Fingal, è considerata una delle migliori partiture sinfoniche del compositore amburghese e tra le migliori ouverture di tutta la musica romantica. Il programma del concerto prosegue con la celeberrima Quinta sinfonia di Beethoven, composta tra il 1807 e il 1808, tra i brani più presenti nell’immaginario popolare con i drammatici accordi dell’incipit che rappresenterebbero, nelle parole dello stesso Beethoven, “il destino che bussa alla porta”. Biglietti: 25 € (intero); 20 € (ridotto); 10 € Card Under 35.

Il 18 luglio alle ore 21.15 al Teatro di Verdura l’appuntamento è con “Pop under the stars!” il concerto che presenta riletture dai Coldplay, Queen, Black Eyed Peas, Leonard Cohen, Lucio Dalla, e un medley from Sister Act con l’arrangiamento di Giuseppe Ricotta. Insieme alla Massimo Youth Orchestra diretta da Michele De Luca, ci saranno il giovane violinista Samuele Palumbo, vincitore del talent Tu Si Que Vales, la Cantoria diretta da Giuseppe Ricotta, e le voci soliste di Pamela Barone, Giuliana Di Liberto, Alessandra Salerno, Enrico Caruso, Gabriele Majorana e la Band composta da Antonio Zarcone (Pianoforte e coordinamento musicale), Pietro Zarcone (Basso elettrico), Marco Papale (Chitarra elettrica), Giuseppe Sinforini (Batteria). Il concerto è inserito nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo. Conduce Eliana Chiavetta. Biglietti da 20 € (intero); 10 € (ridotto);

Si torna in Sala Grande il 19 luglio alle 21:00 con un concerto dedicato alla memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta che vedrà cantare insieme il Coro di voci bianche del Teatro Massimo diretto da Salvatore Punturo con il Coro Les Petits Chanteurs de La Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly de Paris, diretto da François Polgar. Fondato nel 1956 da Louis Prudhomme, sotto la direzione di François Polgár il Coro dei piccoli cantori francesi si è affermato interpretando il grande repertorio corale e collaborando con orchestre come quella del Teatro Marinskij, l’Orchestre National de France, la Royal Philharmonic Orchestra, L’Orchestre Philharmonique di Monte-Carlo. Biglietti: 20 € (intero) / 16 € (ridotto) / 10 € (Card Under35).

Il viaggio musicale nel mondo del cinema che ha caratterizzato buona parte del programma dell’Estate del Teatro Massimo, prosegue sabato 20 luglio in Sala Grande (alle 19.00 e alle 21.00) con il concerto per fisarmonica e orchestra di un interprete d’eccezione. Ruggiero Mascellino alla fisarmonica presenterà insieme all’Orchestra del Teatro Massimo diretta da Keren Kagarlitsky il programma Cinematic Chanson, ideato e arrangiato da Gaetano Randazzo. Il programma regala una successione di temi musicali che hanno fatto la storia del cinema, con un omaggio particolare a Michel Legrand, compositore francese pluripremiato, insieme a storiche chansons e tanghi popolari, con momenti di grande virtuosismo per la fisarmonica. Tra questi Valse sicilienne, omaggio al compositore e direttore d’orchestra palermitano Gino Marinuzzi, Valse Lyrique, su temi di Nino Rota, o il Divertissement su temi di Astor Piazzolla. Biglietti: 25 € (intero); 20 € (ridotto); 10 € Card Under 35.

Domenica 21 luglio alle 21.00 in Sala Grande torna sul podio della Massimo Kids Orchestra il Direttore Michele De Luca con Kids Journey, una fantasia di pagine tratte da opere di Bach, Verdi, Puccini e Bizet insieme a musiche di Salvatore Nogara e un omaggio di Stefano Bartolucci a Santa Rosalia. Voce solista il soprano Felicia Bongiovanni. Il concerto, come tutti quelli in cui è impegnata la Kids Orchestra, è inserito nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo. Biglietti 20€ (intero); 16 € (ridotto); 10 € Card Under 35.