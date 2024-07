Maranello: nasce un polo dell’automotive Ferrari

Formazione e imprese. Nasce a Maranello (Mo) un polo di alta formazione tecnica dell’automotive targato Ferrari, sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione, Provincia, Comune, Ferrari e la Fondazione Giovanni Agnelli. Colla e Salomoni: “Un centro di apprendimento per formare la nuova generazione di professionisti dell’automotive”

Il progetto rappresenta un importante passo avanti dell’impegno del Cavallino Rampante nel preparare una nuova generazione di professionisti altamente specializzati nel settore automobilistico

Bologna – Nascerà nel cuore della Motor Valley italiana, a Maranello (Mo), un nuovo polo di alta formazione tecnica nell’ambito della meccanica e dell’automotive targato Ferrari. Ospiterà una serie di percorsi di studio, che hanno come obiettivo quello di formare professionalità di alta specializzazione nel settore automobilistico.

È il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Maranello, Ferrari S.p.a. e Fondazione Giovanni Agnelli.

Il progetto punta alla creazione di un polo di alta formazione tecnica per formare e attrarre nuovi talenti nel settore e rappresenta un importante passo avanti nello storico impegno di Ferrari per l’educazione e la formazione di eccellenza. Il nuovo centro avrà l’obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti altamente specializzati nel settore automobilistico, contribuendo all’innovazione di tutto il comparto a livello nazionale e internazionale.

Le dichiarazioni

“Questo progetto rappresenta un passo importante per il futuro dell’automotive non solo in Emilia-Romagna, ma a livello nazionale e internazionale, perché mette insieme l’eccellenza ingegneristica e la tradizionale capacità di innovazione della Ferrari, con l’impegno della Regione e di tutti gli Enti coinvolti ad investire nel capitale umano- affermano gli assessori allo Sviluppo economico e Formazione, Vincenzo Colla, e all’Università e Ricerca, Paola Salomoni-. Il nuovo polo di alta formazione tecnica sarà un centro di apprendimento, che contribuirà a mantenere la Regione e quindi il Paese all’avanguardia nel settore automobilistico globale, grazie a una nuova generazione di professionisti dell’automotive”.

“Ringraziamo- proseguono presidente e assessori- la Ferrari e la Fondazione Giovanni Agnelli per la fiducia nel nostro sistema formativo e produttivo e per la volontà di contribuire attivamente allo sviluppo di questo polo d’eccellenza. Un progetto davvero ambizioso, che risponde pienamente agli obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima e della legge regionale per l’Attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna. Continuiamo a lavorare e ad investire per una formazione e un lavoro di qualità, che permettano di non subire il cambiamento ma di governarlo, e allo stesso tempo per fare dell’Emilia-Romagna una regione sempre più attrattiva a livello internazionale”.

“Siamo alla prima tappa formale del progetto, che sancisce l’inizio di un percorso che ha potenzialità straordinarie- sottolinea il sindaco di Maranello, Luigi Zironi-. È un’operazione complessa e ambiziosa, ma insieme ai partner con cui stiamo lavorando abbiamo la consapevolezza di quanto possa incidere sul futuro di Maranello, offrendo ai giovani nuove opportunità per gestire le sfide tecnologiche che ci aspettano. Per la nostra città è un sogno e con questa firma, oggi, iniziamo a costruirlo davvero”.

Vincenzo Menichella

Tutti i comunicati sono online su https://notizie.regione.emilia-romagna.it

Seguici su Twitter (@RegioneER), Facebook (@RegioneEmiliaRomagna), Instagram (@regione_emiliaromagna), Linkedin (@regione-emilia-romagna)

Segreteria di redazione tel. 051 5275490

Stai ricevendo questa email perché sei iscritto al sito Emilia-Romagna Notizie

Per cancellarti

Regione Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

N. 700/2024

Data 17/07/2024

All’attenzione dei Capi redattori

Formazione e imprese. Nasce a Maranello (Mo) un polo di alta formazione tecnica dell’automotive targato Ferrari, sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione, Provincia, Comune, Ferrari e la Fondazione Giovanni Agnelli. Colla e Salomoni: “Un centro di apprendimento per formare la nuova generazione di professionisti dell’automotive”

Il progetto rappresenta un importante passo avanti dell’impegno del Cavallino nel preparare una nuova generazione di professionisti altamente specializzati nel settore automobilistico

Bologna – Nascerà nel cuore della Motor Valley italiana, a Maranello (MO), un nuovo polo di alta formazione tecnica nell’ambito della meccanica e dell’automotive targato Ferrari. Ospiterà una serie di percorsi di studio che hanno come obiettivo quello di formare professionalità di alta specializzazione nel settore automobilistico.

È il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Maranello, Ferrari S.p.a. e Fondazione Giovanni Agnelli.

Il progetto punta alla creazione di un polo di alta formazione tecnica per formare e attrarre nuovi talenti nel settore e rappresenta un importante passo avanti nello storico impegno di Ferrari per l’educazione e la formazione di eccellenza. Il nuovo centro avrà l’obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti altamente specializzati nel settore automobilistico, contribuendo all’innovazione di tutto il comparto a livello nazionale e internazionale.

Le dichiarazioni

“Questo progetto rappresenta un passo importante per il futuro dell’automotive non solo in regione, ma a livello nazionale e internazionale, perché mette insieme l’eccellenza ingegneristica e la tradizionale capacità di innovazione della Ferrari, con l’impegno della Regione e di tutti gli Enti coinvolti ad investire nel capitale umano e nella sua- affermano gli assessori allo Sviluppo economico e Formazione, Vincenzo Colla, e all’Università e Ricerca, Paola Salomoni-. Il nuovo polo di alta formazione tecnica sarà solo un centro di apprendimento, che contribuirà a mantenere la regione e quindi il Paese all’avanguardia nel settore automobilistico globale, grazie ad una nuova generazione di professionisti dell’automotive”.

“Ringraziamo- proseguono presidente e assessori- la Ferrari e la Fondazione Giovanni Agnelli per la fiducia nel nostro sistema formativo e produttivo e per la volontà di contribuire attivamente allo sviluppo di questo polo d’eccellenza. Un progetto davvero ambizioso, che risponde pienamente agli obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima e della Legge regionale per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna. Continuiamo a lavorare e ad investire per una formazione e un lavoro di qualità, che permettano di non subire il cambiamento, ma di governarlo, e allo stesso tempo per fare dell’Emilia-Romagna una regione sempre più attrattiva a livello internazionale”.

“Siamo alla prima tappa formale del progetto, che sancisce l’inizio di un percorso che ha potenzialità straordinarie- le parole del sindaco di Maranello, Luigi Zironi -. È un’operazione complessa e ambiziosa, ma insieme ai partner con cui stiamo lavorando abbiamo la consapevolezza di quanto possa incidere sul futuro di Maranello e dei nostri ragazzi, che grazie a nuove opportunità scolastiche e professionali saranno sempre più pronti a gestire le sfide tecnologiche che ci aspettano. Per la nostra città è un sogno e con questa firma, oggi, iniziamo a costruirlo davvero”.

Vincenzo Menichella