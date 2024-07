Sabato 3 agosto il Festival delle Musiche raggiungerà Lucignano per una serata speciale comprensiva di apericena afro con inizio alle ore 20:00. In concerto il gruppo Malibra composto da Brahima Dembelè (voce, djembe, balafon, kora, tama), Manuela Iori (pianoforte, tastiere, cori), Ettore Bonafè (djembe, dundun, batteria) e Alain Frank Nahi (danza, cori). Apericena a cura di Bar Piave (Arezzo). Per partecipare è necessaria la prenotazione.

I Malibra con il Griot Brahima Dembelè in concerto a Lucignano

Evento speciale del Festival delle Musiche nel piccolo gioiello della Val di Chiana aretina tra musica, danza e sapori dell’Africa Occidentale

Il Festival delle Musiche fa tappa a Lucignano per una serata speciale in grado di fondere in un’esperienza unica e coinvolgente musica, danza e sapori dell’Africa Occidentale. Sabato 3 agosto, con inizio alle ore 20:00, Piazza San Francesco sarà infatti animata dal gruppo Malibra composto da Brahima Dembelè (voce, djembe, balafon, kora, tama), Manuela Iori (pianoforte, tastiere, cori), Ettore Bonafè (djembe, dundun, batteria) e Alain Frank Nahi (danza, cori).

Al concerto si accompagnerà l’apericena afro a cura di Bar Piave (Arezzo) con un menù (prima consumazione inclusa) a base di cous cous di ceci, peperoni e cipolle, riso guandules con cocco, sedano, legumi, peperoni, piselli, timo, prezzemolo, coriandolo e capperi e una kaponata di melanzane e pollo. Si segnala, in fase di prenotazione, la possibilità di richiedere il menù interamente vegetariano oltre a specificare eventuali allergie e intolleranze alimentari.

Malibra Trio è un progetto musicale nato nel 2010 e capitanato dal Griot del Burkina Faso, Brahima Dembelè; sua è infatti la musica, e suoi i testi, tutti In lingua africana Djoula, diffusa in Africa Occidentale. L’idea musicale attinge direttamente al bagaglio ritmico e melodico africano; possiamo ritrovare infatti l’eco dei cori dei piccoli villaggi, i ritmi delle danze tradizionali, i colori vivaci e malinconici al tempo stesso di paesaggi meravigliosi e lontani.

Questo background afro, si incontra e si fonde però con diverse tipologie di musica Occidentale, che pure devono le proprie radici all’Africa: il reggae, il jazz. Anche gli strumenti tradizionali africani, quali djembe, balafon e Kora incontrano e si mescolano con tastiere, pianoforte e batteria. Insomma un viaggio d’autore che parte dall’Africa ed arriva fino a noi.

A incoronare questo variopinto quadro musicale, in concerto si affermano anche le danze del ballerino ivoriano Alain Franck Nahi. Nel 2021 esce per la Materiali Sonori il CD “AMI”.

Ingresso € 20,00. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione: a Lucignano presso Ufficio Turistico (Museo Comunale) – Piazza del Tribunale – tel. 0575 838001; ad Arezzo presso Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 – 338 8431111.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz On The Corner, A.S. Monteservizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Direzione artistica Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.