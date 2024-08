Guerra Israele-Gaza news del 8.08.2024

La Palestina sollecita un mandato di arresto della CPI per Smotrich per aver chiesto di far morire di fame Gaza

Il Ministero degli Esteri palestinese critica duramente il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich per aver affermato che far morire di fame i palestinesi potrebbe essere “morale”.

Il Ministero degli Affari Esteri palestinese ha chiesto alla Corte penale internazionale (CPI) di emettere un mandato di arresto per il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich per aver affermato che potrebbe essere “giustificato e morale” far morire di fame i palestinesi a Gaza .

In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Ministero degli Esteri ha descritto i commenti di Smotrich come una “ammissione esplicita di aver adottato e vantato la politica del genocidio”.

La Turchia presenta richiesta alla Corte internazionale di giustizia per unirsi al caso di genocidio del Sudafrica contro Israele

elenco 2 di 3

L’OIC afferma che Israele è “pienamente responsabile” dell’omicidio del capo di Hamas Haniyeh

elenco 3 di 3

Le forze israeliane intensificano gli attacchi e le incursioni nella Cisgiordania occupata

fine della lista

“Il Ministero ha inoltre affermato che tale dichiarazione è considerata un diretto disprezzo per le decisioni di legittimità internazionale e per il consenso internazionale sulla protezione dei civili e sulla garanzia dei loro bisogni umanitari fondamentali”, si legge nella dichiarazione.

“Ha chiesto alla Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto contro Smotrich per aver approvato e sostenuto la politica di genocidio”.

Il ministero ha inoltre esortato i paesi di tutto il mondo a condannare Smotrich e a impedirgli di entrare nei loro territori.

Smotrich aveva affermato all’inizio di questa settimana che Israele “non ha altra scelta” se non quella di consentire l’ingresso degli aiuti a Gaza per mantenere quella che lui chiama “legittimità internazionale” per la guerra.

“Non possiamo, nell’attuale realtà globale, gestire una guerra. Nessuno al mondo ci permetterà di far morire di fame due milioni di persone, anche se potrebbe essere giustificato e morale per liberare gli ostaggi”, ha detto.

Iscriviti ad Al Jazeera

Notiziario settimanale

Le ultime notizie da tutto il mondo. Tempestive. Accurate. Giuste.

Indirizzo e-mail

sottoscrivi

Registrandoti, accetti la nostra Informativa sulla privacy

protetto da reCAPTCHA

Israele ha imposto un soffocante blocco a Gaza, portando il territorio sull’orlo della fame. I bombardamenti incessanti dell’esercito israeliano hanno anche reso difficile distribuire gli aiuti che entrano a Gaza.

Secondo le autorità sanitarie di Gaza, in 10 mesi sono stati uccisi quasi 40.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, e più di 91.600 sono rimasti feriti.

I procuratori della CPI stanno chiedendo mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per il suo ministro della Difesa Yaov Gallant, ma non per Smotrich.

Il ministro delle finanze di estrema destra fa spesso dichiarazioni anti-palestinesi che suscitano indignazione internazionale. Ad esempio, l’anno scorso, ha detto che il villaggio palestinese di Huwara nella Cisgiordania occupata avrebbe dovuto essere “spazzato via”, un’affermazione che Washington ha definito “ripugnante”.

Diversi paesi hanno condannato gli ultimi commenti di Smorich su Gaza. Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha invitato il governo israeliano a ritrattare e condannare le osservazioni.

“Il diritto internazionale non potrebbe essere più chiaro: la deliberata fame dei civili è un crimine di guerra”, ha affermato Lammy in un post sui social media.

L’Unione Europea ha fatto eco a questa posizione. “Ci aspettiamo che il governo israeliano prenda inequivocabilmente le distanze dalle parole del ministro Smotrich, e che stabilisca trasparenza sui presunti atti di tortura nella prigione di Sde Teiman”, ha affermato il blocco in una dichiarazione.

Nel frattempo, anche i media israeliani hanno pubblicato filmati che mostrerebbero soldati israeliani che aggrediscono sessualmente i detenuti palestinesi nella prigione di Sde Teiman.

Numerosi resoconti hanno documentato orribili abusi all’interno della struttura, tra cui stupri, torture, fame ed esecuzioni extragiudiziali.

Mercoledì gli Stati Uniti hanno esortato Israele a indagare sulle accuse di violenza sessuale nei confronti dei detenuti palestinesi.

“Dovrebbe esserci tolleranza zero per gli abusi sessuali, lo stupro di qualsiasi detenuto, punto. È una convinzione fondamentale degli Stati Uniti”, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

Police fire tear gas at protesters as new Kenya cabinet is sworn in

“E se ci sono detenuti che sono stati aggrediti sessualmente o stuprati, il governo di Israele e [l’esercito israeliano] devono indagare a fondo su tali azioni e ritenere chiunque sia responsabile responsabile secondo tutta la legge”.