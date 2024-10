Turchia: attacco terroristico ad Ankara

E’ di ”quattro morti e quattordici feriti” in Turchia il bilancio, ancora provvisorio, di quello che oggi le autorità di Ankara hanno definito ”un attacco terroristico” contro la sede delle Turkish Aerospace Industries, l’industria aerospaziale, alla periferia della capitale. A darne notizia è stato il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, parlando di quanto accaduto “negli impianti Tusas”nel distretto di Kahramankazan a circa 40 chilometri dal centro di Ankara. Le forze di sicurezza turche hanno ucciso “due terroristi”.

La procura generale di Ankara ha aperto un’indagine giudiziaria . Lo ha annunciato il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc in un post su ‘X’ affermando che un procuratore capo aggiunto e otto procuratori si stanno occupando del caso. Secondo l’emittente Ntv si sarebbe sviluppato uno scontro a fuoco con ostaggi. L’attacco non è stato rivendicato.

“La nostra industria della difesa e la ‘National Technology Initiative’ sono cruciali per una Turchia indipendente” ha sottolineato il ministro turco dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, in dichiarazioni riportate dai media ufficiali turchi in cui assicura che non ci saranno passi indietro dopo l’attacco alla sede delle Turkish Aerospace Industries.

Nel commando anche una donna

La Cnn turca ha pubblicato le immagini, prese da una telecamera di sicurezza. Il commando era composto da tre persone, una delle quali una donna. Secondo una prima ricostruzione fornita dell’emittente, il commando è arrivato al cancello di sicurezza della struttura, ha fatto esplodere il veicolo e ha avviato un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Non sono ancora confermate le notizie secondo le quali sarebbero stati presi degli ostaggi.

Erdogan: “Efferato attacco terroristico”

“Condanno questo efferato attacco terroristico” ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a margine del summit dei Brics a Kazan, in Russia nel corso del quale il presidente russo Vladimir Putin gli ha espresso le sue condoglianze. Erdogan ha definito l’attacco “vile” perché “prende di mira la sopravvivenza del nostro Paese” e “l’orgoglio della nostra industria della difesa”.

Rutte: “La Nato è con voi”

“Ho appena parlato con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dell’attacco terroristico ad Ankara. Il mio messaggio è chiaro: la Nato sta con la Turchia” ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, secondo post su X con la “forte condanna del terrorismo in tutte le sue forme”, dopo le “notizie molto preoccupanti di morti e feriti ad Ankara”.

Tajani: “Non ci sono italiani tra le vittime”

“Sto monitorando, in stretto contatto con la nostra Ambasciata in Turchia, gli sviluppi in seguito all’attacco terroristico ad Ankara” ha dichiarato sul social X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha precisato che “non ci sono italiani tra le vittime”.

”C’è un gruppo di tecnici italiani” che lavora presso la sede delle Turkish Aerospace Industries, alla periferia di Ankara, colpita oggi da quello che le autorità turche hanno definito un attacco terroristico. Ma questi tecnici ”si trovano in una stanza fuori dal luogo dove è avvenuta la sparatoria”, ha aggiunto Tajani, esprimendo ”vicinanza al popolo turco”.

I tecnici di Leonardo stanno bene e sono al sicuro confermano anche fonti vicine all’azienda. I nostri connazionali sono impegnati in attività di collaborazione industriale nell’ambito di programmi aeronautici avviati da anni con la Turchia.

“Ho appena parlato con l’ambasciatore in Turchia Marrapodi e mi ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dopo l’attentato” ha detto il ministro Tajani. “E’ ritornata la calma, c’erano 11 italiani che stavano nell’area dove c’è stato questo attacco terroristico, sono stati sempre al sicuro e non hanno mai corso un reale pericolo”.

Meloni: “Cordoglio per il vile attentato”

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, anche a nome del governo, profondo cordoglio e sincera vicinanza alle autorità turche per il vile attentato” si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Nell’esprimere ferma condanna per qualsiasi forma di terrorismo, il presidente del Consiglio formula le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e dei feriti alle quali va il suo pensiero”.

Crosetto era a Istanbul per incontrare ministro Difesa turco

“Oggi pomeriggio mi sono recato a Istanbul per incontrare il mio omologo turco, Yaşar Güler” ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “All’arrivo in Turchia ho, purtroppo, appreso la notizia dell’attentato terroristico che ha colpito la sede dell’industria aerospaziale di Ankara. Ho immediatamente espresso la mia vicinanza al Ministro Güler e condannato il vile attentato terroristico. L’Ambasciatore italiano mi ha tenuto informato da subito sugli otto tecnici italiani che erano presenti sul luogo e che stanno bene”.

La condanna della Germania

La Germania condanna “l’attacco terribile” e ribadisce la condanna “più ferma possibile di ogni forma di terrorismo”. “La nostra solidarietà va alla Turchia, i nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime”, afferma in una dichiarazione un portavoce del ministero degli Esteri di Berlino.