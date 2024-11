Perugia: Fa la Cosa Giusta!

Fa la Cosa Giusta! L’agricoltura sociale per lo sviluppo rurale al centro della presenza istituzionale della Regione ad Umbriafiere – Padiglione 9 – dal 15 al 17 novembre

Perugia. Dal 15 al 17 novembre 2024 si terrà la fiera “Fa’ la Cosa Giusta! Umbria” dedicata al consumo consapevole e agli stili di vita sostenibili in cui sarà presente anche la Regione Umbria – Autorità di Gestione dello sviluppo rurale con l’allestimento di uno spazio istituzionale pensato per promuovere maggiore conoscenza delle politiche di sviluppo rurale che agiscono sul territorio a sostegno della vitalità delle aree rurali e delle zone maggiormente caratterizzate da aspetti di marginalità, al fine di contribuire a migliorare i servizi di inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce più deboli.

A questo scopo, venerdì 15 novembre alle ore 16.00 presso lo stand istituzionale – Padiglione 9, verrà ufficialmente presentato il nuovo progetto editoriale “In buone mani. L’agricoltura sociale per lo sviluppo rurale” che, attraverso una collana di sette video, racconterà alcune delle buone pratiche di agricoltura sociale realizzate grazie al contributo del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2022, sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” e che, in questa prima produzione, vede coinvolti i progetti di cui UNIPG – Dipartimento DSA3 è partner scientifico.

All’incontro, oltre ai rappresentanti e partner dei 7 progetti coinvolti, interverranno Franco Garofalo, Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, e la prof.ssa Biancamaria Torquati del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali – DSA3. Numerose altre attività animeranno lo stand istituzionale: sarà allestita la mostra fotografica dei migliori scatti dell’Edizione 2024 di “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura italiana”, si parlerà di biodiversità con i laboratori sulle api e sul miele, sono in programma degustazioni tematiche come “Biodiversità a tavola”, si imparerà a scegliere carne di qualità grazie ai consigli del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco IGP, si potrà effettuare un viaggio attraverso i presidi Slow Food dell’Umbria e molto altro ancora.

L’intero programma dell’iniziativa è consultabile alla pagina dedicata https://www.falacosagiustaumbria.it/

Solo per segnalare l’errore sulla testata.

Si tratta dell’Aun 215 dell’11 novembre 2024

Cordialità

