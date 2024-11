Guerra Russia-Ucraina news del 20.11.2024

Il segretario americano alla Difesa conferma che gli Stati Uniti forniranno mine antiuomo a Kiev

Lloyd Austin ha spiegato che questo sviluppo relativo alle mine antiuomo ha seguito l’evoluzione delle tattiche russe. Ha sottolineato che sul campo di battaglia operava la fanteria russa e non i veicoli corazzati. Secondo Il segretario americano alla Difesa l’Ucraina “ha bisogno di mezzi per rallentare questo sforzo da parte dei russi”.

I media britannici affermano che l’Ucraina ha utilizzato missili Storm Shadow britannici a lungo raggio in Russia.

L’esercito ucraino ha lanciato per la prima volta missili britannici Storm Shadow per raggiungere la Russia dopo aver ottenuto il via libera dal Regno Unito.

Diversi missili sono stati lanciati contro almeno un obiettivo militare russo, riferisce il Financial Times , citando tre fonti anonime tra cui un funzionario occidentale informato dell’attacco. Secondo The Guardian , il Regno Unito ha dato il permesso a Kiev di utilizzare i missili Storm Shadow sul territorio russo in risposta allo spiegamento di truppe nordcoreane al confine tra Russia e Ucraina. Anche il canale SkyNews ha riferito dell’uso di questi missili.

Contattato dall’Agence France-Presse, né Downing Street né il Ministero della Difesa britannico hanno confermato questa informazione. Interrogato il ministro della Difesa John Healey ha detto di non voler rivelare “dettagli operativi”. Il governo “è determinato a fare di più” nel sostegno all’Ucraina, ha aggiunto, precisando di aver parlato telefonicamente di questo argomento con il suo omologo ucraino Roustem Oumerov.

Volodymyr Zelenskyj considera le mine antiuomo “molto importanti” per fermare l’avanzata russa.

Il presidente ucraino ha stimato che le mine antiuomo, che Washington ha deciso di fornire a Kiev, attirando le critiche delle ONG, sarebbero “molto importanti” per fermare l’avanzata dell’esercito russo nell’est del Paese. Volodymyr Zelenskyj ha accolto con favore il pagamento di una nuova tranche di aiuti militari americani, comprese le mine antiuomo, per consentire loro di “ fermare gli assalti russi” , i soldati di Mosca che avanzano contro le truppe ucraine sempre meno armate.

La Russia attacca gli introiti degli “agenti stranieri”

Mercoledì i deputati russi hanno votato in prima lettura un testo che vieta alle persone definite “agenti stranieri”, molto spesso oppositori del regime di Vladimir Putin, di spendere i propri proventi derivanti dalla produzione culturale o intellettuale in Russia. Secondo questo nuovo testo, che dovrà essere validato in seconda e terza lettura, prima di essere inviato alla Camera Alta del Parlamento, saranno tenuti anche ad aprire un apposito conto bancario dove verrà versato il compenso per le attività intellettuali.

Gli individui e le organizzazioni dichiarati “agenti stranieri” in questo Paese, molti dei quali vivono ora in esilio, sono già soggetti a pesanti vincoli amministrativi, pena sanzioni o addirittura il carcere. L’elenco degli “agenti stranieri” conta attualmente 493 persone, tra cui celebrità come gli scrittori Lyudmila Ulitskaya e Boris Akunin, nonché giornalisti e importanti oppositori.