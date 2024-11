Teatro della Toscana: Prima Nazionale Vieri Raddi in A.K.A.

22 novembre > 1° dicembre | Teatro di Rifredi

(feriale, ore 21; festivo, ore 16:30)

Prima Nazionale

Vieri Raddi in

A.K.A.

(Also Known As)

di Daniel J. Meyer

traduzione Manuela Cherubini

regia Angelo Savelli

scenografie SKIM

musiche Jaidem, Lupus Mortis, Vieri Raddi

registrazioni musicali Davide Zappia

movimenti coreografici Arianna Benedetti

coordinamento tecnico Lorenzo Belli

realizzazione luci Henry Banzi

realizzazione scene Scenartek

assistente alla regia Cosma Barbafiera

sarta Valentina Gualandri

produzione Teatro della Toscana

In accordo con Arcadia & Ricono Srl per gentile concessione di De Arteche Agency, SL

Un monologo che parla di identità, di differenza tra ciò che pensiamo di essere e ciò che la società vuole che noi siamo.

Al Teatro di Rifredi di Firenze, dal 22 novembre al 1° dicembre (il 26 e 27 novembre in matinée per le scuole), Angelo Savelli dirige in prima nazionale A.K.A. (Also Known As) del giovane drammaturgo argentino/spagnolo Daniel J. Meyer (Premio MAX Awards 2019 e Butaca Awards 2018) con protagonista Vieri Raddi, produzione Teatro della Toscana.

Il 22 e 23 novembre Daniel J. Meyer sarà presente a Rifredi e terrà due incontri informali con il pubblico alla fine degli spettacoli.

Il Teatro di Rifredi di Firenze conferma nella stagione 2024/2025 il suo ruolo di spazio di ricerca e innovazione. Un centro culturale d’avanguardia nel panorama teatrale fiorentino, forte della propria consolidata vocazione alla contemporaneità, all’internazionalità e alla pluralità dei linguaggi scenici, tra grandi classici rivisitati, teatro di impegno civile e l’intrattenimento di qualità.

La stagione inaugura dal 22 novembre al 1° dicembre con la prima nazionale di A.K.A. Also Known As del giovane drammaturgo argentino/spagnolo Daniel J. Meyer (Premio MAX Awards 2019 e Butaca Awards 2018), con Vieri Raddi diretto da Angelo Savelli, che ha da poco festeggiato 50 anni di palcoscenico. Traduzione di Manuela Cherubini, scenografie di SKIM, musiche di Jaidem, Lupus Mortis, Vieri Raddi.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Toscana, con il contributo di Gobierno de España Ministerio de Cultura INAEM, racconta le dolorose vicissitudini di un tranquillo adolescente di origini straniere che si trova ad affermare il proprio desiderio di integrazione in una società minata dalla xenofobia.

Si inserisce nel più vasto progetto di scoperta e promozione della nuova drammaturgia internazionale che si tiene presso il Teatro di Rifredi già dal 2018, e che ha visto la traduzione, la rappresentazione e la pubblicazione (attraverso la casa editrice Cue press) di opere di autori come Josep Maria Miró, Sergio Blanco, Remi De Vos e Abel González Melo.

Il testo porta in scena la storia di Carlos, un adolescente di Barcellona, pienamente inserito nella comunità in cui vive e alle prese con tutti i normali problemi dei ragazzi della sua età, comprese le prime avventure sentimentali. Ma Carlos non è un autoctono. È stato adottato ancora piccolissimo e proviene da uno di quei paesi martoriati dalle guerre o dalla povertà. Eppure, Carlos si sente profondamente spagnolo e come tale lo considerano i genitori e gli amici.

Ma a un certo momento deve scontrarsi con la xenofobia di una parte della società e con il freddo rigore della legge che lo porteranno addirittura in carcere. Nonostante questo, Carlos non perde mai la fiducia in sé stesso e in una società giusta e inclusiva.

A.K.A. (Also Known As)

Parole dell’autore

Sono arrivato dall’Argentina che avevo 21 anni. Sono argentino-tedesco-ebreo con ascendenza tedesca, polacca, moldava e russa, però della Bielorussia che forse a quel tempo era Ucraina.

Mia sorella vive in Israele da 16 anni e i miei genitori da 11. Potremmo quindi dire che io ad oggi sono il più stabile della mia famiglia.

Se guardiamo il mio albero genealogico, non ci sono due generazioni che abbiano soggiornato nella stessa terra per tutta la loro esistenza.

Vivo a Barcellona e se mi chiedono di dove sono, rispondo: «Di qui». Mi sento di qui. La mia vita adulta l’ho vissuta tutta qui. Sono di qui, ma anche di là, con radici multiple e un’identità poliedrica che, però, è frutto di una mia scelta privata.

Pubblicamente rispondo: «Sono di qui».

Però, per molti continuo a essere “di fuori”.

Questa opera tratta di questo. Dell’identità. Della differenza tra quello che senti di essere e quello che gli altri decidono che tu debba essere.

Del dentro e del fuori.

Daniel J. Meyer

Biografia

Daniel J. Meyer (Buenos Aires, 1982) è drammaturgo, regista teatrale e professore di teatro.

Ha studiato Arti del Teatro alla scuola COSATYC/ANDAMIO 90 con specializzazione in regia teatrale e interpretazione. Vive a Barcellona da 21 anni dove ha sviluppato la sua traiettoria professionale.

È autore di diverse opere teatrali, tra cui A.K.A (Also Known As), tradotta in 9 lingue e rappresentata in diversi Paesi (nel 2024 in Argentina, Grecia, Finlandia e Italia) e pubblicata in catalano per l’edizione Flyhard, castigliano Ed. Antígona e tedesco Ed. Neofilis. Ha ricevuto molti premi, tra cui il MAX Awards, il Butaca Awards, il Florencio Uruguay Awards e il Premios Hugo Argentina. Tra i suoi lavori ricordiamo LLEGAT (debuttato al Teatre Akadèmia di Barcellona nel maggio 2024, in programma per la seconda stagione e in tournée a ottobre 2024), PRIVATE (debuttato al Teatre Gaudí di Barcellona a settembre 2023), UPPGIVENHET” (debuttato al Teatre Nacional de Catalunya a gennaio 2023 e pubblicato per TNC), SCRATCH (Villarroel, 2023, pubblicata per Fondazione SGAE) e SHOÀ e ha inoltre scritto e diretto tutte le opere di Descartable Teatro.

Collabora con diverse compagnie teatrali come regista, drammaturgo o consulente partecipando anche a diversi musical importanti come regista. Nel campo dell’istruzione, insegna in tutto il paese. È inoltre cofondatore della società di produzione AKA TEATRO.

