UNEXPECTED ITINERARIES OF ROME

Gualtieri: “Il progetto farà bene ai singoli territori”. Onorato: “Vogliamo decongestionare il Centro Storico”. Angelucci: “Un sogno che diventa realtà”

Roma, 23 novembre 2024 – “Inaugurati questa mattina i primi due dei 7 percorsi turistici alternativi, all’Antica Città di Gabii e a San Vittorino, che Roma Capitale ha valorizzato e riqualificato con il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’, per promuovere esperienze sostenibili e lontane dal turismo di massa e far emergere una Roma inedita, fuori dai percorsi convenzionali.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato, il consigliere metropolitano e presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci, la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, la direttrice dei Musei e delle aree archeologiche di Praeneste e Gabii, Martina Almonte e il Sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri. La valorizzazione dei percorsi avviene grazie a una nuova segnaletica interattiva dedicata; una applicazione multimediale bilingue che guiderà i turisti alla scoperta della storia, dell’archeologia e della botanica dei borghi, già disponibile online per i primi due itinerari svelati; con interventi di manutenzione e attività di promozione sia digitale che nei principali hub ricettivi della città. Inoltre il Dipartimento Turismo e il Dipartimento Mobilità interverranno per brandizzare l’interno della stazione ‘Finocchio’ della metro C con una segnaletica dedicata al Parco di Gabii. Grazie alla collaborazione di Atac, verranno intensificati anche i collegamenti per il sito con il trasporto pubblico di linea. Per il Parco archeologico di Gabii, all’interno del progetto sviluppato, è previsto un calendario di aperture straordinarie in collaborazione con la direzione del Parco: le giornate selezionate sono 12, fino al 6 gennaio, e le visite sono gratuite e prenotabili tramite il servizio 060608. Gli altri 5 itinerari scelti sono l’Esquilino, da via Statilina all’Aquario Romano; il fiume Almone e la zona del Gazometro con Garbatella; Tor Marancia e i suoi murales; il Parco degli Acquedotti e Forte Bravetta. Verranno inaugurati progressivamente secondo un calendario pianificato fino alla prossima estate. Il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’ ha un valore complessivo di 1,2 milioni di euro: è stato realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo e finanziato nell’ambito della misura “Grandi Destinazioni per un Turismo Sostenibile”.

Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Siamo felici di aver contribuito a questo progetto, parte di un lavoro più ampio, che restituisce ad un sito meraviglioso e perfino più antico di Roma l’importanza che merita. Tutti i quartieri della Capitale hanno tesori storici e culturali che vogliamo valorizzare. L’obiettivo è quello di farli conoscere al mondo ma anche quello di svelarli ai romani restituendo alla nostra comunità l’orgoglio della sua storia. Consapevoli anche che tutto questo farà bene ai singoli territori, a cominciare dalla loro valorizzazione e con le opportunità di lavoro che si andranno a creare”.

“L’inaugurazione di oggi – commenta l’Assessore Onorato – è il primo passo del progetto ‘Unexpected Itineraries’, un’iniziativa fondamentale per la sfida che stiamo affrontando: rendere più sostenibile il turismo di Roma ed espanderlo su tutta la città, che vanta un patrimonio culturale, storico e museale immenso, con posti che da soli varrebbero un viaggio ma che sono poco conosciuti. Con questo lavoro di valorizzazione e promozione vogliamo decentrare il più possibile i flussi turistici, oggi troppo concentrati nel centro storico di Roma, e dare ai visitatori un motivo per soggiornare di più o per tornare qui più volte”.

Per il presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci: “Oggi è una giornata meravigliosa, un sogno che diventa realtà. L’ Antica Città di Gabii, grazie a quasi 5 milioni di investimenti che diventeranno quasi 10 con l’approvazione delle risorse per la ciclovia, diventerà uno dei poli turistici più importanti del mondo nei prossimi anni. Tra gli interventi principali che verranno fatti ci sarà l’implementazione dell’impianto di Video sorveglianza e Antintrusione lungo l’intero perimetro dell’area, la revisione e ampliamento della rete idrica ed elettrica e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione lungo tutta la strada principale. Siamo felici per le associazioni e i comitati che negli anni molto spesso da soli hanno lavorato. Ringrazio il Sindaco, l’Assessore Onorato e tutti i colleghi della maggioranza, questo percorso è iniziato due anni fa con l’approvazione di una delibera in Assemblea capitolina e l’ itinerario ecosostenibile è solo il primo passo di un viaggio più lungo. La nostra amministrazione sta trasformando le zone più lontane dal centro e Gabii ne è la prova”.