La seconda edizione dell’evento che mette insieme storia e podismo

“Le Mura di Siena City Trail”, fra sport, riqualificazione urbana e verde

Il Comune di Siena anche quest’anno co-organizza con l’associazione le Mura e Asd Siena Runner l’evento sportivo-culturale “Le Mura di Siena City Trail” domenica 15 dicembre, iniziativa che si inserisce all’interno del calendario del programma di Natale a Siena e del progetto “Conversi” (Connessioni Verdi Siena), che prevede una riqualificazione urbana e una rigenerazione socio-culturale di diverse aree verdi cittadine collegate alla cinta muraria, per il quale le Contrade e le altre associazioni cittadine sono state già coinvolte nel processo partecipativo, e un aspetto sportivo godibile e fruibile da un pubblico eterogeneo cittadino e non.

“Le Mura di Siena City Trail” è un evento sportivo podistico (corsa e camminata) con un percorso comune sfalsato temporalmente, che permetterà un tuffo nella storia e si snoderà lungo il tracciato delle mura cittadine: da quelle dell’anno mille fino alle più recenti cinquecentesche, attraversando valli, risalendo scalinate e dislivelli che renderanno la corsa un vero Urban Trail, senza il bisogno di ricorrere ad ostacoli artificiali. Da qui l’aspetto culturale e turistico dell’evento. Importante la sua collocazione all’interno delle attività dell’Alleanza Carbon Neutral e dell’impegno ad un turismo sostenibile in ogni suo aspetto, ambientale e sociale.

Dal punto di vista strettamente sportivo e logistico la collocazione della partenza e arrivo saranno in piazza Sant’Agostino dove aziende sponsor e pubblico potranno incontrarsi e dove nel loggiato adiacente saranno consegnati pacchi gara e pettorali. Assieme alla corsa avranno luogo anche le passeggiate a tema “Le Mura”.

“Un’iniziativa – sostiene l’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Loré – che riesce a rappresentare un connubio fra sport, cultura, ambiente, turismo e valorizzazione del territorio, toccando progetti sul futuro della città e dando la possibilità di riscoprire angoli poco conosciuti eppure meravigliosi di Siena. Abbiamo voluto inserire questa manifestazione nel calendario del Natale a Siena ‘Segui la festa’ proprio per le sue peculiarità: la capacità, attraverso un evento sportivo, di mostrare la città in tutte le sue sfaccettature”.

“Siamo lieti di proporre la seconda edizione di questo evento, dichiara Roberto Amaddii, presidente di Asd Sienarunners – un’idea che abbiamo ripreso dal Trail delle Mura del 2017 e che l’anno scorso ha riscosso tanti feedback positivi con oltre quattrocento partecipanti. La nostra Associazione è sempre stata propensa a organizzare gare non tanto per correre, ma soprattutto per mostrare ai praticanti qualcosa di bello: unire lo sport alla bellezza e alla cultura dei luoghi che attraversiamo. Le ‘Mura di Siena City Trail’ per questo è un’esperienza unica che unisce sport, storia e cultura. Correre lungo le antiche mura della città offre una prospettiva straordinaria su Siena, permettendo ai partecipanti di immergersi nella sua ricca eredità storica mentre si godono un’attività fisica all’aria aperta. È un’opportunità per scoprire angoli nascosti e panorami mozzafiato, rendendo ogni passo un viaggio nel tempo e nello spazio. Abbiamo cambiato la location che sarà nuova e interessante partendo da Prato Sant’Agostino e cambiato il percorso che sarà un otto con una prima parte nella zona Est e la seconda parte nella zona Nord Ovest della città toccando tutti i punti più iconici. Gli obiettivi di questa manifestazione sono sport e benefici per la salute, attraverso la promozione di uno uno stile di vita sano con la corsa o la camminata all’aperto adatta a tutte le età; valorizzazione del patrimonio, visto che permette di mettere in risalto le antiche mura e la storia della città, aumentando la consapevolezza e l’apprezzamento per il patrimonio culturale; promuovere il turismo, attirando atleti e camminatori anche da fuori provincia, desiderosi di esplorare la bellezza storica e architettonica di una città patrimonio Unesco. Un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente promuovendo l’uso di percorsi pedonali e la riduzione dell’impatto ambientale”.

La gara sarà di 13 km per entrambe le modalità di partecipazione, ma seguendo il tracciato delle mura antiche e dei percorsi che alle mura di Siena hanno portato dall’esterno alla città facendo la nostra storia, si ipotizza per il futuro un percorso che arrivi/parta anche da Montaperti, aggiungendo una parte culturale e di vera e propria rievocazione storica a beneficio dei territori che fanno parte del nostro Ambito Turistico, assolvendo così il compito di promozione turistica del territorio ad ampio raggio.

Questo l’elenco delle vie del nuovo percorso che si è reso necessario tracciare:

Prato Sant’Agostino, Via San Pietro, Casato di Sopra, Casto di Sotto, Il Campo, Via Rinaldini, Via San Vigilio, Via Cecco Angiolieri, Vicolo al Vento, Via Sallustio Bandini, Via del Moro, Piazza Provenzano, Via delle Vergini, Via del Fosso, Via dei Baroncelli, Via dei Rossi, Piazza San Francesco, Via di Sinitraia, Valle di Follonica, Piazza Santo Spirito, Via dei Pispini, Via di Pantaneto, Logge del Papa, Via del Porrione, Via del Rialto, Vicolo dell’oro, Via San Girolamo, Via dei Servi, Via Valdimontone, Via Roma, Complesso Universitario San Niccolò, Orto dei Pecci, Via di Porta Giustizia, Via G.Duprè, Via Sant’Agata, Orti dei Tolomei, Via P. Mattioli, Via San Pietro, Via T. Pendola, Via San Quirico, Via della Diana, Via San marco, Oliveta della Chiocciola, Via del Nuovo Asilo, Porta Laterina, Camminamenti Spagnoli, Via del Costone, Via di Vallepiatta, Vicolo di San Girolamo, Piazza Duomo, Via Monna Agnese, Via dei Pellegrini, Via Franciosa, Vicolo delle Carrozze, Via Diacceto, Via della Galluzza, Via di Camporegio, via del Paradiso, Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, Via del Romitorio, Via di Fontegiusta, Via Biagio di Montluc, Via Camollia, Via Garibaldi, Via Pian d’Ovile, Via Fontenuova, Oratorio San rocco, Via Vallerozzi, piazza d’Ovile, Via degli Orti, Giardino degli Orbachi, Via del Comune Via dei Rossi, Via dell’Abbadia, Via di Vallerozzi, Via del Rustichetto, Via dei Termini, Via delle Terme, Via di Città, Via San Pietro, Prato Sant’Agostino.

L’evento ha l’obiettivo di divenire un punto di riferimento nel panorama della corsa nazionale e internazionale come momento di promozione del territorio e di coinvolgimento di tutti gli assetti economico-sportivi, culturali, divulgativi, formativi e sociali che la nostra realtà è in grado di sviluppare e sostenere nell’approccio glocale dei nostri giorni. Verranno coinvolti sempre più soggetti sul territorio per la promozione del territorio, benessere, experience, cultura e svago anche a livello familiare e non solo di appassionati della corsa e della camminata, tutti temi che rientrano nelle politiche di promozione dei vari territori che la Regione tramite i suoi ventotto Ambiti, tra cui l’Ambito Terre di Siena sta promuovendo all’esterno.

Alla realizzazione del trail partecipano anche le seguenti associazioni: Arciconfraternita della Misericordia di Siena OdV; Associazione Radioamatori Italiani sezione di Siena OdV; Associazione Radioamatori & Cb “Il Palio” di Siena OdV; Club Alpino Italiano sezione di Siena OdV; Corpo Italiano del Soccorso dell’Ordine di Malta gruppo di Siena; Croce Rossa Italiana comitato di Siena OdV; Pubblica Assistenza di Siena Siena OdV; Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia OdV; Siena Cuore OdV; Vigilanza Antincendi Boschivi sezione di Siena OdV.

Quest’anno c’è anche l’adesione della Dmo Terre di Siena e l’Alleanza Carbon Neutral a sottolineare l’impegno alla promozione del territorio con buone prassi di sostenibilità nei confronti dell’ambiente e della collettività tutta.

“Ci fa piacere – dichiara il presidente dell’Alleanza Carbon Neutral Simone Bastianoni – appoggiare queste iniziative che si svolgono in un territorio ‘carbon neutral’ per sensibilizzare sempre più ad uno sforzo collettivo e alla consapevolezza della necessità di adottare tutti delle pratiche corrette di sostenibilità”. “Siena continua – afferma Serena Bianciardi, presidente Dmo Terre di Siena – a dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di promozione territoriale attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di grande richiamo. Le Mura City Trail rappresenta un’ottima occasione per valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio e rafforzare il tessuto sociale ed economico della nostra comunità, mettendo insieme i vari attori locali e favorendo un clima di collaborazione e crescita condivisa. La Dmo plaude a questa iniziativa, e si augura che anche nei prossimi anni si possano realizzare altre iniziative come questa in periodi dell’anno di bassa stagione”.