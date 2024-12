Siena: Biblioteca, nasce il “Gruppo di lettura ad alta voce”

Primo appuntamento lunedì 9 dicembre alle ore 17

Biblioteca, nasce il “Gruppo di lettura ad alta voce”

Nasce alla Biblioteca comunale degli Intronati il “Gruppo di lettura ad alta voce”, frutto dell’esperienza di successo di “A gran voce”. Il progetto, realizzato dalla Biblioteca lo scorso anno in collaborazione con Promocultura, l’associazione culturale Topi Dalmata e finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi, ha gettato le basi per creare un gruppo di lettori capaci di raccontare e condividere le storie. I volontari, formati proprio durante il progetto, guideranno gli incontri che si terranno in Biblioteca a cadenza mensile. L’invito è aperto a tutti: lettori appassionati, neofiti, chi legge di rado e chi preferisce semplicemente ascoltare, che sia per diletto o per necessità perché, magari, la vista non è più quella di un tempo.

La lettura ad alta voce è un’attività coinvolgente e alla portata di tutti, oltre che un’occasione d’incontro: si legge (rigorosamente ad alta voce), si scambiano suggerimenti su titoli e autori, ma soprattutto è un modo per condividere esperienze legate alla lettura e all’ascolto. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. Non è necessario aderire sin dal primo incontro: il gruppo di lettura è raggiungibile in qualsiasi momento. Primo appuntamento lunedì 9 dicembre alle ore 17 in Biblioteca, via della Sapienza 5 (ingresso Sala storica). Gli incontri successivi si svolgeranno, indicativamente, il primo lunedì di ogni mese; eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente attraverso i consueti canali della Biblioteca: sito web, social, newsletter.