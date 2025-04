Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 4 Aprile 2025

Eventi, attività e progetti nei comuni della Valdichiana Senese: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda

Siena Jazz e Accademia Chigiana protagonista di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura

La Valdichiana Senese in pieno fermento culturale per il programma di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura. Due grandi collaborazioni renderanno il cartellone ancora più ricco: quella con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz e con l’Accademia Musicale Chigiana

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE – Un anno di grande fermento per il territorio della Valdichiana Senese, il ricco programma di eventi di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura coinvolgerà non solo tutto il territorio ma toccherà molteplici forme espressive e discipline artistiche, dalla letteratura alle arti visive, dalla musica al teatro, dall’archeologia alla poesia

Il programma nato e promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese con il contributo dei dieci Comuni che ne fanno parte, si pone anche l’ambizioso obiettivo di andare oltre l’anno. L’auspicio è che l’esperienza dell’anno 2025 riesca a gettare le basi per generare buone pratiche , consapevolezzazze e professionalità che possono diventare un patrimonio materiale e immateriale in grado di generare una programmazione culturale integrata e condivisa e magari sviluppare anche nuove opportunità di promozione turistica.

Entrando nello specifico, il programma culturale 2025 riparte dall’entusiasmo e dalla visione del dossier di candidatura presentato in occasione del percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura2026 , arricchito da nuove esperienze, spettacoli ed eventi straordinari. Visitatori e residenti potranno immergersi in un’offerta culturale vibrante, sostenibile e accessibile, pensata per emozionare, ispirare e rendere la cultura il cuore pulsante dello sviluppo della Valdichiana Senese.

Una progettualità per il 2025 che vuole essere anche contaminazione tra arti diverse e aperta a nuove realtà culturali e musicali, ed è da qui che nascono le eccellenti collaborazioni con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz e l’Accademia Musicale Chigiana. Un ciclo di concerti offerti da Siena Jazz, con Siena Jazz in Valdichiana, e da Fondazione Accademia Musicale Chigiana con Chigiana Off The Wall , che scandiranno la primavera e l’estate del territorio, grazie alle note musicali eseguite da autorevoli ensemble e prestigiose formazioni.

SIENA JAZZ. Gli allievi più meritevoli della prestigiosa Accademia Nazionale Siena Jazz cureranno cinque momenti musicali per la rassegna “Siena Jazz in Valdichiana”, che si svolgerà nel mese di maggio, a cui poi si aggiungerà l’evento d’eccezione della Siena Jazz Orchestra, condotta dal M° Roberto Spadoni, che andrà in scena a Sinalunga, nell’ambito della manifestazione “Incantaborgo”.

La rassegna jazzistica si inquadra tra le linee di azione del progetto JazzAble, ideato e promosso da Siena Jazz e realizzato con i contributi NextGenerationEU assegnati dal MIUR. L’incontro infatti tra jazz e patrimonio territoriale sarà il fil rouge per la valorizzazione delle azioni di promozione dei talenti dell’Accademia, selezionati dalla direzione artistica di Francesco Bigoni, e per il rilancio dell’offerta culturale integrata della Valdichiana anche in un’ottica di internazionalizzazione e promozione turistica.

Il primo appuntamento con Siena Jazz in Valdichiana è in programma il 30 Aprile al Teatro Caos di Chianciano Terme per la Giornata Internazionale del Jazz con il “Fao Trio” composto da Ariel Tricomi pianoforte, Francesco Maggi contrabbasso, Oscar Martin Del Rio batteria. Si prosegue poi il 10 Maggio a Celle sul Rigo nel Comune di San Casciano Bagni con “Lovato Cian” – Irene Lovato voce e Edoardo Cian chitarra; il 17 Maggio in Piazza XXIV Giugno a Sarteano con “Teatro” composto da Michelangelo Bellugi sassofono, Edoardo Ferri chitarra, Federico Giolito contrabbasso, Marcello Della Seta batteria; il 23 Maggio al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena con “Magenta 4tet” composto da Matteo Michelini sax alto e soprano, Matteo Maranzana pianoforte, Federico Giolito contrabbasso, Lorenzo Fabbri batteria; il 31 Maggio a Montepulciano nelle Logge del Vignola, “Trio Meschino” con Irene Lazzareschi, Marco Scaramelli e Linda Berdicchia voce, Francesco Maggi contrabbasso, Carlo Ponte tromba e Matteo Ciabini chitarra. Il 17 Luglio la grande chiusura con l’Orchestra di Siena Jazz a Sinalunga, in Piazza Garibaldi.

ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA. L’ Accademia Musicale Chigiana propone uno speciale ciclo, di quattro concerti, dedicato alla Capitale Toscana della Cultura e denominato Chigiana Off the Wall , inserito nel quadro della programmazione dell’undicesima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy 2025 “Derive”.

Un’imperdibile serie di appuntamenti che avrà inizio il 29 Luglio nella Chiesa di San Leonardo a Montefollonico nel Comune di Torrita di Siena, dove si esibirà un duo di fama internazionale formato da Christian Schmitt , celebre oboista e docente ai corsi di Alto Perfezionamento della Chigiana, e Alessandra Gentile pianista, docente al Conservatorio di Perugia e membro del Chigiana Keyboard Ensemble. Il duo offrirà un programma concepito intorno alla figura di Pierre Boulez – grande compositore francese, direttore d’orchestra, teorico, una delle massime personalità della musica del XX secolo, di cui quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita e a cui la Chigiana dedica un importante focus all’interno del Festival – con una selezione di brani di autori, di varie epoche e nazionalità, a lui legati: Laurent Riou, Gilbert Amy, Olivier Messiaen, Heinz Holliger, Maurice Ravel, Henri Dutilleux e Pierre Sancan.

Il 7 Agosto nella splendida cornice della Chiesa SS. Pietro e Andrea, Piazza Garibaldi, a Trequanda (dove sarà inoltre possibile ammirare l’importante trittico pittorico di Giovanni Di Paolo, annoverato tra i principali pittori della scuola senese) andrà in scena il secondo concerto che vedrà il grande chitarrista statunitense Eliot Fisk , erede della scuola di Andres Segovia e Oscar Ghiglia, docente all’Università Mozarteum di Salisburgo, al New England Conservatory di Boston e all’Accademia Musicale Chigiana, che si esibirà con Raquel Fisk , allieva chigiana e astro nascente del pianoforte internazionale. L’avvincente programma propone musiche di Francesco da Milano, Kurt Schwertsik, Mario Castelnuovo-Tedesco, Claude Debussy, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Albert Roussel e Antonio Lauro.

Il 14 Agosto la meraviglia del Duomo della città di Pienza , patrimonio UNESCO, farà da cornice al Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini ” che si esibirà sotto la direzione di Lorenzo Donati , docente del Conservatorio di Venezia e dell’Accademia Chigiana, nonché artista di fama internazionale. Un’occasione di ascolto di rara bellezza che intende celebrare tre importanti anniversari: i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina , i 150 anni dalla nascita del grande compositore lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis , simbolo della tradizione musicale baltica, e il 90° compleanno del festeggiato, celebre compositore estone Arvo Pärt . Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino e sotto l’egida delle Ambasciate delle Repubbliche di Lituania e di Estonia in Italia.

Infine, appuntamento irrinunciabile con la leggenda vivente del violino, Salvatore Accardo , con la sua formazione Salvatore Accardo & Friends, terrà un concerto che si annuncia memorabile il 23 Agosto a Chiusi, nella Concattedrale San Secondiano, in Piazza Duomo. Con il grande maestro del violino, storico docente all’Accademia Chigiana si esibiranno Laura Gorna, violino, Francesco Fiore, viola, Cecilia Radic, violoncello, Francesca Senatore, viola – allieva chigiana -, Matteo Fabi violoncello, allievo chigiano del compianto Antonio Meneses – e Stefania Redaelli pianoforte. Una serata di grande fascino e prestigio sulle note della Sonata per violino e pianoforte, n. 2 in Re minore op. 121 “Grosse Sonate” Robert Schumann e il Sestetto per archi, n. 2 nel Sol maggiore op. 36 di Johannes Brahms.

Le prestigiose collaborazioni sono state presentate, insieme alle novità del calendario eventi di Valdichiana2025, presso il Palazzo della Provincia di Siena, in Sala Aurora , alla presenza della Presidente Agnese Carletti, il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Edo Zacchei e Giacomo Grazi Sindaco di Torrita di Siena con delega a Valdichiana 2025.

“ Il percorso realizzato dai dieci Comuni della Valdichiana Senese mette in luce un approccio innovativo: la cultura non è solo un elemento di promozione turistica, ma un vero strumento di rigenerazione sociale ed economica – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti – Il dossier di candidatura ha evidenziato le criticità tipiche delle aree interne, come lo spopolamento, proponendo soluzioni basate sul concetto di ecosistema culturale.Un modello che integra il patrimonio materiale dei borghi storici, dei siti archeologici come le tombe etrusche di Chiusi oi bronzi di San Casciano dei Bagni con quello immateriale legato ai saperi artigianali, alle tradizioni, alla creatività, con l’obiettivo condiviso di offrire una prospettiva di crescita e sviluppo Da questo punto di vista la Valdichiana incarna quella “Toscana diffusa”, che valorizza i territori meno urbanizzati ma ricchi di storia e identità. Questo riconoscimento non è solo un premio al lavoro svolto, ma un’opportunità per consolidare un lascito culturale che arricchirà le nostre comunità e le generazioni future”.

“ Entriamo nel vivo di questo anno straordinario che rappresenta per la Valdichiana Senese una grande opportunità di affermazione e promozione del suo valore culturale – spiega il presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Edo Zacchei – Lo spirito di apertura di questo percorso si concretizza con “l’entrata in scena” di due realtà senesi: Siena Jazz e l’Accademia Musicale Chigiana, affermate per l’alto valore professionale nel campo musicale a livello internazionale. aggiuntivo al ricco cartellone degli eventi che accompagnerà i cittadini della Valdichiana, e non solo, per tutto il 2025. Mi sento in dovere e lo faccio con estrema soddisfazione, di ricordare l’attenzione della Regione Toscana che ha riconosciuto in questo territorio qui valori significativi tali da poter rappresentare l’intera Regione, credibile ed entusiasmante che ha visto la partecipazione anche di tanti partner privati ​​che hanno mostrato sensibilità e colto le opportunità che questo percorso potrà esprimere. Un impegno fatto di rapporti tra istituzioni, associazioni e la stessa comunità, che delinea lo spirito con cui questa avventura è iniziata qualche anno fa, ed evidenzia che la costruzione di progetti in rete, sono la carta vincente per mettere a terra politiche di promozione e di rilancio dei territori marginali, spesso in difficoltà, ma che hanno un’infinità di valori”

“Siamo orgogliosi – commenta Giacomo Grazi Sindaco di Torrita di Siena con delega a Valdichiana2025 – di poter vantare nel programma di Valdichiana 2025 della collaborazione di due prestigiose istituzioni nel campo musicale riconosciute a livello internazionale quali sono Siena Jazz e l’Accademia Musicale Chigiana.Due cicli di concerti Siena Jazz in Valdichiana e Chiagiana Off The Wall, che vanno ad arricchisce il già variegato programma di eventi che animerà la Valdichiana per tutto il 2025. La progettualità di Valdichiana2025 ha preso avvio grazie all’ attenzione riservata dalla Regione Toscana, ma anche grazie a investimenti di risorse pubbliche, reso solido ed entusiasmante anche dal coinvolgimento di numerosi partner privati, i quali hanno dimostrato sensibilità e colto le opportunità offerte da questo percorso. Un impegno costruito attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e la comunità stessa, coordinate dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Questo approccio evidenzia come la creazione di reti sia la chiave per attuare strategie efficaci di promozione e rilancio di territori marginali, spesso in difficoltà, ma ricchi di valori e potenzialità”.

Il programma di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura è realizzato con il contributo riconosciuto dalla Regione Toscana all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese . Inoltre Valdichiana2025 può contare sul contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e sul sostegno di sponsor quali Banca Centro Toscana Umbria, Cassioli Automatic Material Handling, Gabriello Santoni srl, Monteverdi e UniCoop Firenze.