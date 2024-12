Siena, “Secret San Nicola”: professionisti e pazienti della Radioterapia insieme per i bambini ucraini

Progetto “Secret San Nicola”: professionisti e pazienti della Radioterapia insieme per i bambini ucraini

Bellissima iniziativa della Radioterapia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che ha deciso di unire le proprie forze, dei professionisti e dei pazienti, per aderire al progetto “Secret San Nicola”, promosso dall’associazione “La casa della pace APS”. I professionisti e i pazienti hanno risposto su base volontaria alle lettere inviate dai bambini ucraini per San Nicola, scegliendo una lettera, acquistando un regalo e conservando la lettera come ricordo. L’associazione si è occupata di tradurre le lettere e di inviare i regali in Ucraina. A promuovere l’iniziativa nella Radioterapia dell’Aou Senese è stata la dottoressa Mariya Yavorska, medico in formazione in Radioterapia e tra i soci fondatori dell’associazione “La Casa della pace APS”. «L’associazione – spiega la dottoressa Yavorska – fin dai primi giorni del conflitto è impegnata nell’aiutare le donne e i bambini ucraini, mandando vestiti, farmaci e giocattoli. Abbiamo deciso in questa fase di aderire al progetto “Secret San Nicola” insieme ad alcuni volontari in Ucraina che seguono i bambini con malattie oncologiche. San Nicola è il Santo che porta i regali ai bambini, e si festeggia il 6 dicembre. Il personale ed i pazienti hanno risposto con grande entusiasmo, è stato molto emozionante e speriamo di poter portare un sorriso in Ucraina con questo piccolo gesto».

Fondamentale per la bella riuscita del progetto è stata l’organizzazione interna del reparto, che ha coinvolto il personale ed i pazienti, con l’apporto delle coordinatrici Daniela Franci, per il personale infermieristico, e Valentina Berti, per i tecnici di radioterapia.

«Abbiamo accolto il progetto con grande entusiasmo – aggiunge il dottor Paolo Tini, Direttore della Radioterapia dell’Aou Senese -. Il messaggio profondo dell’iniziativa è la connessione umana, con un gesto semplice ma potente come quello di fare un regalo ad un bambino o ad una bambina veicoliamo un messaggio di connessione, aspetto fondamentale del prendersi cura di un altro essere umano. Il progetto è un percorso di scoperta dell’importanza di come un piccolo gesto possa avere un impatto profondo sia per chi lo compie che per chi lo riceve».