Natale: si illumina su via dei Fori Imperiali l’Albero dei Diritti Umani voluto dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina

Celli: “Da Roma un messaggio di speranza al mondo intero”

Accensione alla presenza del sindaco Gualtieri e di Mara Venier, ospite d’onore

Roma, 10 dicembre 2024 – Questa sera, in via San Pietro in Carcere, nei pressi dei Fori Imperiali, ha preso vita la magia dell’Albero dei Diritti Umani, che con le sue luci e il suo significato simbolico illumina il cuore della Capitale.

La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, consigliere e consiglieri capitolini, e l’ospite d’onore Mara Venier, hanno dato il via all’accensione dell’albero di Natale voluto anche quest’anno dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

“L’Albero dei Diritti Umani vuole essere molto più di una decorazione natalizia: è un simbolo di speranza e solidarietà, che ci invita a riflettere sull’importanza di mettere al centro la persona e la sua dignità, soprattutto in un momento storico segnato da guerre, disuguaglianze e crisi sociali. Abbiamo scelto di inaugurarlo il 10 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, per ribadire l’importanza di riaffermare questi valori universali. Con le sue luci, l’albero lancia un messaggio che parte da Roma per abbracciare il mondo intero, proiettando un ideale di pace, diritti e inclusione”, dichiara la presidente Svetlana Celli.

L’albero, che resterà visibile fino al 6 gennaio 2025, è stato realizzato con materiali riciclabili e a costo minimo per Roma Capitale, grazie al contributo di aziende sponsor.

Unendo tradizione, valori universali e innovazione tecnologica, consente ai visitatori di interagire attraverso un QR code per esprimere la propria preferenza sui diritti umani ritenuti più fondamentali. Le votazioni raccolte saranno il vero cuore pulsante dell’iniziativa, trasformando l’albero in un simbolo universale di valori e speranze condivise. Ogni diritto votato contribuirà a comporre una classifica che verrà svelata dopo il 6 gennaio. Questo processo celebrerà l’impegno di Roma come città inclusiva e innovativa, proiettandola nel panorama internazionale come un faro di unità e partecipazione.

La tecnologia applicata all’iniziativa consente anche esperienze di realtà aumentata e l’uso di filtri social per condividere momenti speciali.

L’evento è stato impreziosito dall’esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale e dall’emozionante performance dell’Enea Barock Orchestra, che hanno accompagnato il pubblico con brani natalizi, regalando un’atmosfera unica e suggestiva.