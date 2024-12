Palermo: Crollano export, consumi e negozi, comprare siciliano e sotto casa

Sicilia: calano l’export nel terzo trimestre e i consumi su base annua,

crollano nel terzo trimestre le imprese commerciali (-10mila).

Appello di Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia:

“Famiglie, aziende e ristoratori sostengano l’economia comprando

siciliano

Dare un aiuto soprattutto ai piccoli negozi di vicinato”

Palermo, 20 dicembre 2024 – L’economia siciliana torna, si spera solo

temporaneamente, in una fase calante dopo un anno di numeri positivi.

L’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia avverte che il 2024 si

chiude con una brusca frenata dell’export della Sicilia, che nel terzo

trimestre ha perso 800 milioni di fatturato (da 3 miliardi e 801 milioni

del terzo trimestre 2023 a 3 miliardi e 24 milioni di luglio-settembre

2024) facendo abbassare il bilancio dei nove mesi di vendite all’estero,

prima positivo, da 10,4 miliardi di gennaio-settembre 2023 a 9,8

miliardi di quest’anno, con una flessione significativa di -5,9%. La

perdita di quote di mercato estero ha colpito quasi tutti i settori.

La notizia apparentemente contrasta con i dati di Svimez e Istituto

Tagliacarne che fino a ieri hanno parlato di una crescita dell’Isola più

veloce che nel resto d’Italia.

In realtà non è così: c’è un “bug”, spiega Unioncamere Sicilia, che

interferisce con la crescita e che è nascosto nel commercio e nei

consumi. Infatti, l’ufficio studi di Confcommercio nazionale, diretto da

Mariano Bella, segnala che, mentre il Pil dell’Isola continua a crescere

più velocemente del resto d’Italia (+1,3% nel 2023 e +1,9% nel 2024 la

stima annua), i consumi delle famiglie sono fermi o in calo, essendo

scesi su base annua dal +1% del 2023 al +0,8% del 2024 pur in assenza di

fenomeni inflattivi scoraggianti.

La conseguenza delle minori vendite indebolisce la tenuta dell’intero

settore commerciale regionale, che, relativamente al terzo trimestre, ha

perso 6.593 unità nel 2023 e 3.264 quest’anno e che, nonostante ciò,

rappresenta ancora il 54,2% del tessuto economico della Sicilia, contro

il 20% ciascuna di agricoltura e industria.

“Ecco spiegato come mai certi numeri macroeconomici settoriali calano

malgrado la crescita generale del Pil siciliano – commenta Giuseppe

Pace, presidente di Unioncamere Sicilia – . Questo trend conferma

l’attualità del messaggio dell’ex premier Mario Draghi, che nel

Documento europeo sulla competitività esorta a ridimensionare l’attuale

modello economico basato prevalentemente sulle esportazioni spinte e a

riportare l’attenzione sul sostegno ai consumi interni favorendo la

nascita di nuove produzioni locali, l’aumento dell’occupazione e il

rinnovo dei contratti di lavoro per irrobustire i salari e incrementare

il potere d’acquisto delle famiglie. Gli ultimi provvedimenti dei

governi nazionale e regionale vanno in questa direzione e già stanno

dispiegando i loro effetti benefici in termini di numero di assunzioni e

di consistenza dei redditi delle famiglie, parlando, ad esempio, dei

tagli fiscali su buste paga e tredicesime e dei vari bonus”.

Il presidente di Unioncamere Sicilia, quindi, lancia un appello “a tutti

consumatori siciliani affinché prendano consapevolezza delle migliorate

condizioni generali, ritrovino fiducia e coraggio e, a partire dalle

imminenti festività, sostengano la ripartenza degli acquisti

privilegiando prodotti siciliani e, sia pure nel rispetto della libera

concorrenza, i piccoli negozi di vicinato che, stoicamente, resistono

alla diffusione delle vendite online e della grande distribuzione e,

sebbene stia soffrendo una profonda crisi, continuano a garantire quel

servizio di consulenza, assistenza e selezione di qualità che è

indispensabile per soddisfare le esigenze particolari di quella fascia

più debole della popolazione rappresentata da pensionati, anziani e

soggetti fragili”.

“Mi rivolgo anche alle imprese – conclude Pace – , a quelle

manifatturiere e in particolare modo ai ristoratori che devono preparare

i banchetti festivi: riprendano gli investimenti utilizzando tutti gli

incentivi messi a disposizione da Stato e Regione e per le forniture

diano la preferenza al Made in Sicily”.