Aggressione omofoba, Celli: non possiamo più tacere, bisogna alzare le difese

Aggressione omofoba, Celli: non possiamo più tacere, alzare le difese per tutelare diritti, libertà e dignità di tutti

Roma, 2 gennaio 2025 – “Esprimo solidarietà alle vittime della vile aggressione omofoba avvenuta nella notte di Capodanno in via Roberto Malatesta. E’ un atto inaccettabile e vergognoso che ferisce profondamente la nostra città. Non possiamo più tacere di fronte a questi atti di odio e intolleranza. È nostro dovere alzare tutte le difese possibili per proteggere i diritti, la libertà e la dignità di ogni persona. Questa responsabilità non può limitarsi alle parole di condanna, ma deve tradursi in azioni concrete quotidiane. Le istituzioni devono guidare con forza la promozione di una cultura del rispetto, l’educazione alle differenze e la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, perché Roma è da sempre un modello di civiltà, rispetto e inclusione. Continueremo, così come già stiamo facendo, a costruire con determinazione una città sicura per tutti”.

Lo afferma in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.