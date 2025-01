Convegno in programma giovedì 16 gennaio al Rettorato dell’Università di Siena

Il nuovo Fascicolo sanitario elettronico: esperti a confronto

per il futuro della sanità digitale

Il Comune di Siena, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera universitaria senese, organizza il convegno “Fse2.0 – Il nuovo Fascicolo sanitario elettronico”, che si terrà giovedì 16 gennaio 2025 presso l’Aula Magna del Rettorato, concessa dall’Università degli Studi di Siena. L’evento vedrà la partecipazione dei massimi esperti regionali e nazionali nel campo della sanità digitale e rappresenta un’importante occasione per riflettere sullo stato attuale del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), sulle prospettive di sviluppo di questo strumento strategico per migliorare la vita di pazienti e operatori sanitari e su come possa essere utilizzato efficacemente per migliorare la gestione delle informazioni sanitarie e favorire un coinvolgimento più attivo e consapevole da parte dei pazienti nel proprio percorso di cura.

Il convegno, aperto al pubblico, prenderà il via alle ore 9.15 con i saluti istituzionali e proseguirà con interventi di relatori di spicco, che offriranno un’ampia panoramica su tematiche chiave quali le sfide e le opportunità del Fse, il ruolo della digitalizzazione nel miglioramento della cura, gli aspetti legati alla protezione dei dati personali e le strategie future per la sanità digitale. Sono previsti gli interventi di Andrea Belardinelli, responsabile del settore Sanità Digitale e Innovazione della Regione Toscana; Paolo Colli Franzone, presidente dell’Istituto per il management dell’innovazione in sanità; Patrizia Petrocelli, medico di medicina generale; Sergio Pillon, vicepresidente di Aisdet (Associazione italiana sanità digitale e telemedicina); Giovanni Bova, responsabile del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; Mauro Moruzzi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la trasformazione digitale, e Silvia Melchionna, funzionario area direttiva del dipartimento Sanità e Ricerca del Garante per la protezione dei dati personali.

“Con il convegno – ha dichiarato l’assessore alla sanità e allo sviluppo digitale Giuseppe Giordano – abbiamo voluto portare a Siena la discussione sul tema strategico del Fascicolo sanitario elettronico, fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria nel nostro Paese. Le relazioni dei principali esperti regionali e nazionali permetteranno alla cittadinanza, che invito a partecipare, oltre che agli operatori di settore, di comprendere ancor meglio le potenzialità di uno strumento che consentirà sempre più ai cittadini di consultare e gestire la propria storia clinica online. Tra i vantaggi del Fascicolo sanitario elettronico c’è infatti il miglioramento della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni sanitarie, e di conseguenza un più facile ed immediato coordinamento tra i professionisti della sanità, anche al fine di evitare ripetizioni di esami e prestazioni già effettuate e ridurre la burocrazia.”