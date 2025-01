Amici Fragili: Raccolta di prima necessità organizzata da Tutti Taxi Per Amore

AMICI FRAGILI, SI È CONCLUSA CON NUMERI IMPORTANTI LA RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ ORGANIZZATA DA TUTTI TAXI PER AMORE

Roma, 11 gennaio 2025 – Oltre 35 quintali di beni di prima necessità, coperte e indumenti vari; 63 punti di raccolta tra le “Case degli anziani e del quartiere” (Csaq) e altre sedi messe a disposizione; 150 tassisti coinvolti.

È il bilancio dell’iniziativa “Amici fragili” promossa dall’associazione Tutti Taxi Per Amore, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale.

Dal 7 al 9 gennaio era possibile consegnare beni di prima necessità da destinare alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà. I tassisti si sono mobilitati, in caso di difficoltà dei cittadini, per andare a prendere gratuitamente le donazioni a casa o per dare informazioni sui punti di raccolta aperti in varie zone. Oggi, presso la sede dell’Assessorato delle Politiche Sociali in Viale Manzoni 18, i beni raccolti sono stati consegnati a 11 organizzazioni che si sono rese disponibili a collaborare all’Iniziativa e hanno ritirato le donazioni.

“Si tratta di un ottimo risultato – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari – a conferma della generosità dei romani che hanno voluto dare il loro contributo per aiutare le persone più fragili. È un’iniziativa che sta crescendo di anno in anno sia per i beni raccolti sia per il coinvolgimento della rete cittadina”.

Presenti alla giornata conclusiva della raccolta, in viale Manzoni, anche gli assessori al Sociale del XII Municipio Fabio Bomarsi e del Municipio X Denise Lancia, in rappresentanza dei 12 Municipi che hanno aderito e sostenuto l’iniziativa.