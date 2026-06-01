Siena: “Materia poetica intorno a Wisława Szymborska”

“Materia poetica intorno a Wisława Szymborska”

Alla Biblioteca Briganti torna Pagine d’artista

con i libri-opera del Liceo Artistico

Quarta edizione della rassegna con i volumi realizzati

dagli studenti del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena.

Progetto nato nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro

Siena, 1 giugno 2026 – Venerdì 5 giugno, dalle ore 11 alle 13, la Biblioteca e Fototeca

Giuliano Briganti del Santa Maria della Scala di Siena ospita la quarta edizione di “Pagine

d’artista”, la rassegna dedicata ai libri-oggetto e ai libri d’artista realizzati dalle

studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena

nell’ambito dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro. L’ingresso è gratuito.

L’edizione 2026 porta il titolo “Materia poetica intorno a Wisława Szymborska” e

prende spunto dall’opera della grande poetessa polacca, Premio Nobel per la Letteratura

nel 1996, tra le voci più significative della poesia europea del Novecento. Il progetto

propone un itinerario tra parola, immagine e ricerca visiva, in cui i testi di Szymborska

diventano occasione di sperimentazione artistica e interpretazione personale.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività collegate a “Doppio Senso.

L’inchiostro e il colore”, la mostra attualmente in corso alla Biblioteca Briganti, dedicata

al rapporto tra scrittura e linguaggio visivo attraverso opere-libro di artisti e autori del

Novecento. In questo contesto, il lavoro degli studenti si collega in modo naturale al

percorso espositivo, approfondendo il tema del libro come spazio di incontro tra segno,

pensiero e materia.

Il progetto si è sviluppato a partire da una prima fase di studio e approfondimento svolta

proprio negli spazi della Biblioteca Briganti insieme alla dottoressa Beatrice Pulcinelli.

Le studentesse e gli studenti hanno incontrato la poesia di Szymborska attraverso alcune

raccolte centrali del suo percorso e una selezione di testi che hanno offerto spunti diversi

per la creazione degli elaborati. Da lì è iniziato un lavoro di traduzione artistica, capace di

trasformare immagini poetiche, dettagli quotidiani e suggestioni linguistiche in forme visive

e materiali.

Accanto alla lettura dell’opera della poetessa, il percorso ha previsto anche un

approfondimento sul libro d’artista e sul libro-oggetto, sia sul piano storico sia su quello

progettuale, attraverso testi di riferimento e l’osservazione diretta delle opere esposte in

mostra. La visita a “Doppio Senso” ha rappresentato per gli studenti un momento

importante di confronto, utile a mettere a fuoco tecniche, linguaggi e possibilità espressive.

La fase laboratoriale è poi proseguita al Liceo Artistico, dove gli studenti hanno lavorato

in gruppo sotto la guida della professoressa Annarita Bianchini per la classe 3A

Architettura e Ambiente e della professoressa Veronica Finucci per la classe 3C Arti

Complesso Museale Santa Maria della Scala

Andrea Bianchi Sugarelli – Portavoce, Ufficio stampa

Piazza Duomo 1 – 53100 Siena

www.santamariadellascala.com

segreteria@santamariadellascala.com

Mobile: 338-2082683

Figurative Tridimensionali. Collage, piegature, assemblaggi, interventi grafici e

soluzioni tridimensionali hanno dato forma a opere che rileggono alcuni nuclei centrali

della poesia di Szymborska: il tempo, la memoria, l’osservazione del quotidiano, l’ironia,

il valore delle cose minime e apparentemente secondarie.

Ne emerge un insieme di lavori in cui il libro non è soltanto supporto, ma oggetto da

attraversare, aprire, guardare e interpretare. Un linguaggio vicino alla sensibilità dei più

giovani, ma capace allo stesso tempo di dialogare con una delle esperienze poetiche più

alte del Novecento europeo.

Il progetto rientra nelle attività di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), promosse dal

dirigente scolastico Federico Frati dell’Istituto “Enea Silvio Piccolomini”, dal professore

Giovanni Pala, vicario del Liceo Artistico, e sostenute dalla dottoressa Chiara

Valdambrini, direttrice della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, con

l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra scuola e istituzioni culturali attraverso esperienze

concrete di formazione e produzione artistica.

Le opere realizzate dagli studenti resteranno esposte per tutta l’estate negli spazi della

Biblioteca Briganti, mentre la mostra “Doppio Senso. L’inchiostro e il colore” sarà

visitabile fino al 12 giugno.

Titolo: Materia poetica intorno a Wisław