comunicato stampa 15 gennaio 2025

Nel cartellone “Sipario Rosso” lo spettacolo di Florian Zeller con la regia di Marcello Cotugno

Sabato 18 gennaio incontro con il pubblico, appuntamento alle ore 18.30 al foyer del teatro

Ai Rinnovati in scena “La Madre” con Lunetta Savino

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio Lunetta Savino porterà in scena “La Madre” di Florian Zeller al Teatro dei Rinnovati. Lo spettacolo, che si colloca all’interno del cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2024/2025 dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre.

La trama. Il mondo di Anna è un luogo in cui lei non si riconosce più, isolata da un ménage familiare che l’ha espulsa. Ma la responsabilità di questa solitudine non sta forse anche nell’aver rinunciato alla vita? Abdicare ai sogni, alle speranze e ai desideri unicamente per dedicarsi al proprio unico figlio maschio su cui riversare frustrazioni, rimorsi e ideali d’amore non è forse un cammino che inclina pericolosamente verso la disperazione? Anna, la madre, è ossessionata da una realtà multipla, una sorta di multiverso della mente, in cui le realtà si sdoppiano creando un’illusione di autenticità costante in tutti i piani narrativi. Ma dai ricordi di Anna si può immaginare un risveglio? Nella sua mente di madre si affastellano ora sequenze oniriche ora situazioni iperrealistiche.

Ne “La Madre” Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. Il tono da black comedy iniziale lascia scappare più di un sorriso, per le situazioni descritte e il meccanismo delle ripetizioni che Zeller instaura nel testo, e si trasforma lentamente in un dramma spietato che non sembra essere né un vero sogno, né la banale realtà del presente, ma una vertigine ipnotica e crudele dalla quale risvegliarsi è impossibile. Nella società liquida e levigata di Zygmunt Baumann e Byung Chul Han il senso di colpa non basta più a tenere vicini i figli. Nel dolore del lasciarli andare, per una madre, c’è tutta l’accettazione della vita nel suo divenire, c’è del lasciar andare una parte di sé per rinascere nel distacco.

“La Madre”, di Florian Zeller sarà portato in scena al Teatro dei Rinnovati dalla compagnia teatrale Moliere. Il regista è Marcello Cotugno, mentre sul palco, oltre a Lunetta Savino, ci saranno anche Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino. Le scene sono a cura di Luigi Ferrigno, le luci di Pietro Sperduti, i costumi di Alessandra Benaduce.

Lo spettacolo vedrà tre repliche ai Rinnovati: venerdì 17 e sabato 18 gennaio alle ore 21 e domenica 19 gennaio alle ore 17. La protagonista Lunetta Savino incontrerà il pubblico sabato 18 gennaio alle ore 18.30 presso il foyer del Teatro dei Rinnovati, con la moderazione del direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli.