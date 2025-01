Notizia in aggiornamento

Il governo israeliano dà il via libera all’accordo di tregua con Hamas

Il gabinetto di sicurezza israeliano, riunitosi questo venerdì, ha dato il via libera all’accordo di tregua con Hamas che dovrebbe porre fine a più di 15 mesi di guerra nella Striscia di Gaza .

Il Cairo ospita colloqui “tecnici” sull’attuazione della tregua a Gaza

I mediatori egiziani, del Qatar, americani e israeliani si sono incontrati venerdì al Cairo per definire i “meccanismi” per l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, hanno riferito i media statali.

Citando una fonte egiziana informata, Al-Qahera News ha affermato che venerdì al Cairo sono iniziati incontri tecnici “per stabilire meccanismi per l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza con la partecipazione di squadre egiziane, del Qatar, americane e israeliane .

Durante i colloqui di venerdì, i negoziatori hanno concordato di facilitare l’ingresso di 600 camion di aiuti al giorno, in linea con l’accordo, ha detto la fonte. Il gabinetto di sicurezza israeliano si è riunito venerdì per decidere l’accordo di tregua che dovrebbe porre fine a più di 15 mesi di guerra tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas nella Striscia di Gaza.

I camion aspettano sul lato egiziano del confine, dove giovedì il ministero degli Esteri egiziano ha chiesto una distribuzione rapida, sicura ed efficiente degli aiuti umanitari.

Gaza, accordo Israele-Hamas: primi tre ostaggi liberi domenica, tregua da domani.

I primi ostaggi ancora a Gaza verranno rilasciati domenica, come da accordo, nonostante i ritardi nella firma del documento e nella sua approvazione da parte del governo. Lo chiarisce l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando in una nota che appena l’accordo entrerà in vigore dopo l’ok del gabinetto di sicurezza e del governo, “il rilascio degli ostaggi potrà essere effettuato secondo lo schema pianificato”. Quindi, tre donne in ostaggio saranno rilasciate domenica, 33 in tutto i rapiti in lista.

Il gabinetto di sicurezza è riunito in queste ore mentre il governo israeliano si riunirà alle 15.30 (le 14.30 in Italia) per approvare l’accordo con il cessate il fuoco a partire da domani, rendono noto i media israeliani. Prima dell’inizio della riunione, Netanyahu ha incontrato i negoziatori israeliani di ritorno da Doha, dove l’accordo è stato firmato nelle prime ore di oggi, per valutare la situazione.

Hamas comunicherà i nomi degli ostaggi che verranno rilasciati il giorno stesso in cui verranno consegnati alle autorità israeliane, quanto ha appreso intanto il quotidiano Haaretz. Anche l’ufficio del primo ministro israeliano ha chiarito che i nomi degli ostaggi israeliani verranno resi noti solo dopo che saranno consegnati alle Idf e le loro famiglie saranno informate.

Cessate il fuoco a Gaza: i due francesi detenuti da Hamas sono nella lista degli ostaggi da liberare, dice Emmanuel Macron

Lo ha confermato il presidente francese Quest’ultimo deve ancora essere convalidato dal gabinetto di sicurezza e dal governo israeliano.