Co-abitare tra anziani e studenti: martedì iniziativa Spi Cgil a Calenzano

Firenze, 18-1-2025 – L’aumento dell’aspettativa di vita, che ormai da anni interessa la nostra società, spesso non si accompagna ad un miglioramento della qualità della vita per gli anziani che sempre più spesso affrontano condizioni di parziale o totale mancanza di autonomia e anche di solitudine.

I dati Istat ci raccontano che anche a Calenzano la popolazione anziana sta aumentando, oggi quasi il 25%, domani (2050) oltre il 30%, un aumento degli anziani che si accompagna ad una diminuzione delle nascite, che insieme al rallentamento dei flussi migratori, porta alla riduzione della cosiddetta fascia produttiva cioè gli adulti tra 15 e 64 anni, che sono il vero e proprio motore di crescita e progresso per il paese. Nel nostro comune, dopo il covid, sono aumentati gli ultrassessantacinquenni che hanno scelto di venire a vivere a Calenzano. Sono ormai diversi anni che cresce il numero degli anziani che vivono soli a Calenzano, oggi hanno superato le 900 unità di cui quasi il 50% ha più di 80 anni e di questi oltre i 2/3 sono donne. Nel nostro comune la stragrande maggioranza (oltre 80%) delle persone che vivono da sole sono proprietarie della casa dove vivono. Questo se da un lato offre sicurezza alle persone dall’altro ci dice che occorre una rinnovata attenzione a tutti i temi della casa e dell’abitare, e come l’aumento importante del costo del paniere della spesa e delle bollette spesso possa incidere notevolmente sull’autonomia, sull’indipendenza economica in sostanza sulla vita sociale degli anziani.

Nel nostro comune è presente anche un’eccellenza universitaria, il Design Campus dell’Università di Firenze, aperto nell’ Ottobre del 2012 che con Corsi di Laurea triennale e magistrale, master e dottorati di ricerca è sempre più, oltre che un polo di didattica e ricerca, una vera e propria cittadella del design oggi frequentato da oltre mille studenti provenienti da tutto il paese.

Il tema degli anziani soli e quello dei giovani studenti fuori sede ci ha stimolato a promuovere l’iniziativa “INSIEME E’ MEGLIO – Le esperienze di coabitazione tra anziani soli e giovani studenti universitari”, che ci aiuterà a conoscere i problemi e le esperienze di coabitazione che già esistono a Firenze in Toscana e in altre importanti città universitarie italiane. L’incontro si terrà martedì 21 gennaio alle ore 16 presso la sala polivalente di CiviCa in via della Conoscenza 11 a Calenzano (Fi).

Presiede e introduce il segretario dello Spi-Cgil di Calenzano Claudio Bicchielli, e dopo il saluto del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e della direttrice del dipartimento Architettura dell’Università di Firenze Susanna Caccia Gherardini interverranno:

Gabriele Danesi di Abitare Solidale, Francesca Tosi, Claudio Piferi e Valentina Spagnoli dell’Università di Firenze, Giancarla Casini della Camera del Lavoro di Firenze, Paolo Monteverdi dell’Unione degli Universitari fiorentini, Fausto Nadalini dello Spi-Cgil di Bologna e Monica Bergamasco dell’Associazione Meglio Milano. L’intervento conclusivo sarà fatto da Mario Batistini, segretario dello Spi-Cgil di Firenze

Firmato: Lega Spi-Cgil di Calenzano