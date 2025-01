Guerra Israele-Hamas news del 18.01.2025

Notizia in aggiornamento

Alla vigilia dell’atteso cessate il fuoco, il primo ministro israeliano si è congratulato con se stesso per aver “cambiato il volto del Medio Oriente” e ha promesso di riportare indietro “tutti gli ostaggi” tenuti a Gaza.

Benjamin Netanyahu parla per la prima volta in pubblico dopo la firma dell’accordo per la tregua con Hamas in vigore da domani, 19 gennaio, alle 8:30, e avverte che se l’obiettivo fallirà Israele è pronta a scatenare una “tremenda forza” contro Gaza.

Il presidente Joe Biden e il futuro inquilino della Casa Bianca Trump ”hanno parlato entrambi con me e si sono congratulati sottolineando che questa prima fase dell’accordo è un temporaneo cessate il fuoco prima della prossima fase. Sia Biden sia Trump hanno pienamente appoggiato questo obiettivo”, ha evidenziato Netanyahu.

Secondo l’accordo di cessate il fuoco che entrerà in vigore domenica, le autorità israeliane rilasceranno più di 700 prigionieri palestinesi. Tra questi, terroristi condannati all’ergastolo e responsabili di diverse decine di morti.

“Come vi avevo promesso, abbiamo cambiato il volto del Medio Oriente e di conseguenza Hamas resta sconfitto e solo ”, ha aggiunto Benjamin Netanyahu in un discorso televisivo, promettendo anche agli israeliani di riportare indietro “tutti gli ostaggi” detenuti a Gaza. Sabato sera il primo ministro israeliano ha dichiarato che lo Stato ebraico considera temporanea la tregua con Hamas e si riserva il diritto di continuare i combattimenti, se necessario, nella Striscia di Gaza.

Benjamin Netanyahu chiede che i nomi degli ostaggi siano rilasciati domenica prima di qualsiasi scambio di prigionieri

Sabato il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele non darà seguito al rilascio degli ostaggi e all’accordo di cessate il fuoco finché non avrà ricevuto l’elenco completo degli ostaggi da rilasciare. “Non procederemo all’attuazione dell’accordo finché non avremo ricevuto, come concordato, l’elenco degli ostaggi che saranno rilasciati “, precisa un comunicato stampa di Netanyahu.

Secondo l’Associated Press, Israele prevede di ricevere questi nomi prima delle 16:00 ora locale (15:00 di Parigi) di sabato. In una dichiarazione, Netanyahu ha affermato che ” Israele non tollererà alcuna violazione dell’accordo”. Hamas avrebbe dovuto consegnare i nomi al Qatar. Non vi è stata alcuna risposta immediata da parte del mediatore, né da parte di Hamas, riferisce ulteriormente l’agenzia.

“Israele non impedirà l’ingresso degli aiuti umanitari”, afferma l’ONU

Le autorità egiziane hanno annunciato che l’accordo sulla tregua nella Striscia di Gaza e sulla liberazione degli ostaggi e dei prigionieri prevedeva anche “l’ingresso a Gaza di 600 camion di aiuti al giorno, compresi 50 camion di carburante” .

“Israele non impedirà l’ingresso degli aiuti umanitari “, ha assicurato sabato il capo dell’ONU, Antonio Guterres, ammettendo però che la loro distribuzione nel territorio sarebbe “complessa” , mettendo in guardia in particolare dai saccheggi.

Domenica il rilascio delle prime tre donne ostaggio di Hamas. Poi, sette giorni dopo, a tornare in libertà dovrebbero essere in quattro. In tutto saranno 33 gli ostaggi che torneranno in Israele dalla Striscia di Gaza nella prima fase dell’accordo sul cessate il fuoco e i cui nomi sono stati concordati in base a ragioni ”umanitarie”. 1.700 i detenuti che saranno rilasciati in cambio da Israele.