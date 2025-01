Conferita al Club Nautico Versilia la stella d’oro al merito sportivo.

Viareggio. Dopo aver chiuso un’altra stagione di grandi soddisfazioni e in attesa di ufficializzare il nutrito programma per il 2025 nel quale, oltre alle tradizionali manifestazioni, spicca l’organizzazione di alcuni prestigiosi eventi nazionali ed internazionali, il Club Nautico Versilia è sempre più determinato ad essere protagonista di tante pagine ancora da scrivere in un futuro sempre più prestigioso.

E proprio nei primi giorni di questo 2025 è arrivata una notizia che premia l’impegno e il lavoro profuso dal sodalizio viareggino presieduto da Roberto Brunetti: al Club Nautico Versilia, già stella d’argento nel 2008, è stata, infatti, appena conferita la Stella d’oro al Merito Sportivo, massimo grado di questa onorificenza.

L’Onorificenza della Stella al Merito Sportivo può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado e la concessione avviene per gradi successivi di merito. Tra la concessione della Stella di bronzo e quella d’argento deve intercorrere un periodo di almeno quattro anni e tra quella d’argento e quella d’oro almeno sette anni.

“Con grande felicità comunico che il Coni ha conferito alla Società Sportiva da te presieduta la Stella d’Oro al merito sportivo per l’anno 2023 in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività.- si legge nella lettera a firma Giovanni Malagò -L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano. Le mie più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento, con l’augurio che nel prosieguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni.”

L’importante onorificenza verrà consegnata nel corso di una cerimonia in data e luogo comunicati a breve dal Comitato Territoriale del Coni.