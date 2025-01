Press kit: Alle OGR Torino Performing Celebration, un fine settimana imperdibile

Alle OGR Torino Performing Celebration, un fine settimana imperdibile:

performance, djset e attività gratuite per adulti e bambini in occasione degli ultimi giorni di apertura delle installazioni Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard

e Cold As You Are di Rebecca Moccia.

Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2025.

Torino, 20 gennaio 2025 – Le OGR Torino si preparano a celebrare gli ultimi giorni di apertura delle installazioni artistiche Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard e Cold As You Are di Rebecca Moccia. Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, Performing Celebration, un programma speciale scandito da performance – con gli artisti Selin Davasse, Marta Cuscunà e Renato Grieco – e dj set – dalla leggenda Grant Marshall aka Daddy, alle dj Stefania Vos e Gigo8931 – visite guidate e laboratori aperti a tutti.

Durante il fine settimana il pubblico potrà visitare gratuitamente Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard, a cura di Samuele Piazza, opera video realizzata con tecnologia 3D di ultima generazione – riprese a 120 fps proiettate in 4K – per un viaggio ipnotico e psichedelico attraverso architetture e paesaggi della Germania contemporanea, e Cold As You Are di Rebecca Moccia, a cura di Iacopo Prinetti, installazione luminosa realizzata in occasione di Luci d’Artista che, combinando scene intime e pubbliche riprese con una termocamera, ridefinisce i confini tra tecnologia e umano per andare oltre il visibile. Per l’occasione la mostra Retinal Rivalry sarà aperta gratuitamente con un orario prolungato: venerdì ore 18 – 02.30, sabato ore 10 – 20 e domenica ore 10 – 20.

Venerdì 31 gennaio

Il programma di eventi dedicati inizia venerdì 31 gennaio, con due performance: dalle ore 21 alle 21.30, nel Duomo delle OGR, She Pigeon di Selin Davasse, un monologo ironico in cui l’autrice e performer interpreta un piccione che guarda agli esseri umani tra disgusto e rabbia; e dalle ore 21.30 alle 22.15, nel Binario 2 delle OGR, Corvidae, adattamento performativo della pièce teatrale di Marta Cuscunà. In scena, uno stormo di corvi meccanici azionati dall’artista discute dal proprio punto di vista questioni di attualità – dalla produzione di carne sintetica all’ipotetica scomparsa di Donald Trump, passando per il riscaldamento globale e l’innalzamento del livello dei mari. Entrambi i lavori stimolano con ironia una riflessione sulla relazione tra umano e non-umano, mettendo in discussione dinamiche di potere consolidate che vedono l’essere umano in una posizione di dominio. Un approccio che si ritrova sia nel lavoro di Cyprien Gaillard, in cui la macchina, elemento non umano, indaga e riprende l’ambiente costruito e le dinamiche sociali senza l’empatia della percezione umana, sia nell’opera di Rebecca Moccia, che si interroga sull’uso funzionale e informativo della tecnologia di imaging termico in relazione a soggetti umani e non umani, esplorando aspetti sensibili che trascendono la percezione visiva.

A seguire, in Binario 3, dalle ore 22.15 alle 02.30, i djset di Stefania Vos, dj e selector che presenterà la sua ricerca musicale tra dancefloor music, basse frequenze e attitudini creole, e di Gigo8931, dj e metà del duo artistico frenk&fresca che proporrà una selezione spiazzante in equilibrio tra dissonanza e armonia, per un’atmosfera sperimentale.

Sabato 1 febbraio

Sabato 1 febbraio, alle ore 18, la visita guidata a cura di Arteco permetterà ai partecipanti di approfondire le opere di Cyprien Gaillard e Rebecca Moccia. Prima della visita, alle ore 16.30, le famiglie con bambini dai 3 e i 12 anni potranno partecipare al laboratorio creativo Una gita in città, organizzato da OGR Kids & ULAOP in collaborazione con Arteco. Partendo dall’osservazione di Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard, i piccoli partecipanti rifletteranno sul rapporto tra uomo e ambiente urbano realizzando colorate scenografie ispirate alla città. Entrambe le attività sono gratuite con prenotazione necessaria sul sito delle OGR Torino.

La sera si tornerà a ballare nel Binario 3 con uno dei maestri del Bristol Sound e cofondatore dei Massive Attack: Grant Marshall aka Daddy G, per un djset che spazierà dall’hip hop alla techno, dal dub all’house, espressione della sua raffinata cultura musicale. La serata si aprirà alle ore 20.30 con lo show audio visual Fire, performato dalla crew artistica di Ivan Bert, Gianni Denitto, Marco Benz Gentile, FiloQ e Pasquale Mirra e dal new media artist Riccardo Akasha Franco-Loiri, per concludersi con il closing set a cura del roster di Recall dalle ore 23.45. I biglietti sono disponibili sul sito delle OGR Torino.

Domenica 2 febbraio

Domenica 2 febbraio, le OGR propongono due laboratori dedicati a Cold As You Are, sviluppati nell’ambito di Accademia della Luce, il public program di Luci d’Artista. Alle ore 15.30, Siamo tutti termometri, a cura di Arteco, che accompagnerà le famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni in attività di ascolto e percezione del proprio corpo e delle proprie emozioni; alle ore 17.30 Percezione ed espressione, un workshop per adulti tra disegno e meditazione guidata, a cura di Giulia Capra e con la partecipazione di Sarah Zaramella. Alle ore 18, l’ultima visita guidata dedicata alle installazioni di Cyprien Gaillard e Rebecca Moccia, prima della loro chiusura. Le attività sono gratuite, con prenotazione necessaria tramite il sito delle OGR Torino.

Il fine settimana si chiuderà con la performance musicale di Renato Grieco, compositore, musicista e performer attivo nel campo della sound art, autore del soundscape dell’installazione video di Rebecca Moccia, Cold As You Are. Alle ore 19, nel Duomo delle OGR, presenterà Un Ordine delle Cose, lettura musicata di estratti da L’ordine delle cose, l’atlante della natura che racconta al lettore cosa è il mondo degli esseri viventi senza di lui pubblicato nel 1958 da Jacque Brosse, psicanalista, esperto di botanica e di religioni.

Domenica il pubblico potrà vivere a pieno l’esperienza OGR, assaporando l’offerta food & drink di Snodo con un brunch speciale, dalle ore 10 alle 16.

AGENDA

Venerdì 31 gennaio

CORTE EST | H 17 – 02.30

Rebecca Moccia, Cold As You Are

Installazione luminosa

Ingresso gratuito

BINARIO 1 | H 18 – 02.30

Cyprien Gaillard, Retinal Rivalry

Installazione video

Ingresso gratuito

DUOMO | H 21 – 21.30

Selin Davasse, She Pigeon

Performance

Ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza

BINARIO 2 | H 21.30 – 22.15

Marta Cuscunà, Corvidae

Pièce teatrale

Ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza

BINARIO 3 | H 22.15 – 02.30

Stefania Vos + Gigo 8931

Djset

Ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza

Sabato 1 febbraio

CORTE EST | H 17 – 03

Rebecca Moccia, Cold As You Are

Installazione luminosa

Ingresso gratuito

BINARIO 1 | H 10 – 20

Cyprien Gaillard, Retinal Rivalry

Installazione video

Ingresso gratuito

BINARIO 1 + SPAZIO DINAMO | H 16.30

Una gita in città

Laboratorio OGR Kids & ULAOP per famiglie, età 3-12

Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria www.ogrtorino.it

BINARIO 1 + CORTE EST | H 18

Visita guidata gratuita

A cura di Arteco

Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria www.ogrtorino.it

BINARIO 3 | H 20 – 03

Daddy G – opening act: Fire A/V show / closing set: roster Recall

Djset

Biglietti disponibili www.ogrtorino.it

Domenica 2 febbraio

CORTE EST | H 17 – 22

Rebecca Moccia, Cold As You Are

Installazione luminosa

Ingresso gratuito

BINARIO 1 | H 10 – 20

Cyprien Gaillard, Retinal Rivalry

Installazione video

Ingresso gratuito

SNODO | H 10 – 16

Special brunch

L’esperienza food & drink delle OGR Torino

Prenotazioni prenotazioni@snodo.com / 011 024 3771

SPAZIO DINAMO + CORTE EST | H 15.30

Siamo tutti termometri

Laboratorio OGR Kids & ULAOP per famiglie, età 3-12

Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria www.ogrtorino.it

SPAZIO DINAMO + CORTE EST | H 17.30

Percezione ed espressione

Workshop di disegno e meditazione per adulti

Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria www.ogrtorino.it

BINARIO 1 + CORTE EST | H 18

Visita guidata gratuita

A cura di Arteco

Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria www.ogrtorino.it

DUOMO | H 19 – 19.45

Renato Grieco, Un Ordine delle Cose

Performance musicale

Ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza

OGR TORINO

Le OGR Torino sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: artistica, musicale – OGR Cult – scientifica, tecnologica e imprenditoriale – OGR Tech.

Ex officine per la riparazione dei treni nell’Ottocento, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq interamente riqualificata da Fondazione CRT e restituita alla città, per aprire a tutti nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità.

Dal 2017 le OGR Cult accolgono i visitatori con mostre d’arte site-specific, grandi concerti e sperimentazione musicale, insieme a momenti di approfondimento per esplorare la cultura contemporanea in ogni sua sfaccettatura.

Nate nel 2019, le OGR Tech sono tra i più grandi innovation hub d’Italia. Con un focus su verticali ad alto potenziale e un ecosistema globale di partner d’eccellenza, hanno supportato oltre 200 startup nei loro primi tre anni e oggi contano 15 programmi d’accelerazione e sostegno all’innovazione.

