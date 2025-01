COME ARTIGIANI DI PACE

Assemblea regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani dell’Emilia-Romagna

In ricordo di Renzo Imbeni a vent’anni dalla sua scomparsa

venerdì 24 gennaio 2025

ore 15.00 – 18.00

Bologna

Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese, piazza Maggiore 6

Venerdì 24 gennaio, dalle 15 alle 18, nella cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, si terrà “Artigiani di Pace in Emilia-Romagna” un incontro, su invito del Comune di Bologna in collaborazione con il Coordinamento nazionale Enti locali per la Pace e i Diritti Umani, per discutere e co-progettare un percorso per affrontare le sfide attuali e future per la pace e la nonviolenza.

Una riflessione comune sulle responsabilità e sul ruolo delle città e delle amministrazioni locali nella difesa e costruzione di una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Parteciperanno all’incontro:

Matteo Lepore, sindaco del Comune di Bologna

Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna

Daniele Ara, assessore Scuola ed Educazione alla Pace del Comune di Bologna

Rita Medici Imbeni (in videoconferenza)

Vittoria Ferdinandi, delegata nazionale alla pace dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e sindaca del Comune di Perugia

Flavio Lotti, direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Andrea Ferrari, presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Silvana Amati, Presidente Onoraria del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Interventi degli Amministratori locali dell’Emilia-Romagna

Pasquale Pugliese, coordinamento regionale di Artigiani di Pace “Emilia-Romagna cammina per la Pace”

Rita Monticelli, consigliera del Comune di Bologna delegata per i diritti umani

Rossella Vigneri, rete di Artigiani di Pace “Europe for Peace Bologna”

Azzurra Meringolo, giornalista presso la redazione esteri del Giornale Radio Rai (in videoconferenza)

Elena Monicelli, coordinatrice Fondazione Scuola di Pace di Montesole

Archivio del Comune di Bologna su Prima marcia della Pace

Sono invitati tutti gli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani dell’Emilia-Romagna, le associazioni e le realtà che promuovono la pace e la non violenza, la cittadinanza tutta.

Saranno previsti interventi dal pubblico.

Info:

Comune di Bologna 051.2196267 – email: assessorescuolaagricoltura@comune.bologna.it

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani